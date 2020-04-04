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Новая возлюбленная экс-мужа Славы Каминской рассказала, как завязался их роман

Слава и Эдгар развелись летом прошлого года

суббота, 4 апреля 2020, 15:14
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Эдгар Каминский после развода со Славой из "НеАнгелов" закрутил роман с Ольгой Богатой - совладелицей и арт-директором бренда Jean Gritsfeldt. Сначала пара не афишировала свои отношения, но позже во всем призналась. А сейчас избранница пластического хирурга вспомнила, как у них все начиналось.

Так, в программе "Зірковий шлях" Ольга рассказала, где она познакомилась с Эдгаром и в какой момент между ними "вспыхнула искра".

Фото: OREST

"Мы познакомились на светском мероприятии в компании общих друзей. И на следующий день пошли в кино. Абсолютно случайным и спонтанным решением было всем пойти в кинотеатр. Не все, конечно, дошли после нашего вечернего праздника. А мы встретились там и вспыхнула искра", – призналась девушка.

Фото: instagram.com/bogataya_olga

Ранее Ольга Богатая рассказывала, что уже успела подружиться с детьми Эдгара и Славы, а также наладить хорошие отношения с певицей, хотя солистка "НеАнгелов" это отрицает. По словам артистки, она не знакома с новой возлюбленной экс-мужа.

  • Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но позже пластический хирург Эдгар Каминский решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.
  • Солистка "НеАнгелов" заявила, что экс-супруг не выплачивает ей алименты на детей. А также призналась, что инициатором расставания с Эдгаром была не она.

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