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MARUV после "Танців з зірками" отправилась в РФ, где ответила на провокационные вопросы

Певица стала гостьей утреннего шоу "Красавцы +1" на российском Love Радио

среда, 18 сентября 2019, 13:35
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Украинская певица MARUV, которая принимает участие в новом сезоне "Танців з зірками", вместо того, чтобы готовиться к следующему эфиру, отправилась в Россию.

18 сентября артистка стала гостьей утреннего шоу "Красавцы +1" на российском Love Радио. Снимками из студии исполнительница похвасталась на своей странице в Instagram.

Во время эфира певица прошла испытание провокационной рубрикой "Было/Не было", где ответила на неудобные вопросы и раскрыла свои тайны. Отправляла свои интимные фото? Часто не сдерживаешь свое слово? Втягивала живот на фото? Думаешь еще раз участвовать в истории с Евровидением? Ответы на все эти и другие вопросы смотрите в следующем видео.

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Раздел: ЛаймСкандал
Теги: MARUV

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