Вокруг Мисс Украина-2019 назрел скандал: говорят, модель отказалась от родного языка

Украинская модель Маргарита Паша, лауреатка конкурса красоты "Мисс Украина-2019", оказалась в эпицентре языкового скандала. Его причиной стал пост на личной странице в Instagram, в котором харьковчанка 29 сентября довольно резко высказалась о своих правах, в том числе и о праве говорить на любом удобном ей языке.

Вскоре пост модели был отредактирован - из него исчезла последняя строчка со словами о праве выбора языка. Тем не менее ряд СМИ уже успел заявить о том, что Маргарита Паша "отказывается говорить на родном языке". Это, в свою очередь, вызвало негативную реакцию пользователей соцсети, пришедших в профиль модели, высказать ей свое возмущение.

"Хотелось бы поделиться с вами основными законами Вселенной", - написала модель в первой версии своего поста и перечислила под фотографией несколько советов вроде "поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой" и "в жизни все возвращается бумерангом".

В конце этого поста Маргарита Паша решила высказаться и о праве выбора языка. Очевидно, связано это с тем, что в комментариях ее Instagram-подписчики неоднократно интересовались, почему "Мисс Украина" не говорит на родном языке: "Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?"), если кого-то не устраивает - отписываемся!" - добавила постскриптум Паша.

Уже 30 сентября в украинских СМИ появились заголовки куда более резкого характера. Некоторые из них утверждают, что модель из принципа никогда не заговорит на украинском. Вскоре после этого из поста модели удалили последнюю строчку, хотя в комментариях уже стали появляться обвинения: "Какая ж вы "Мисс Украина", если стыдитесь родного языка? Позор" - стали писать под снимками модели.

Под одним из вопросов о скандальных новостях МАргарита Паша развела руками: "Я сама не понимаю, я знаю украинский и не отказываюсь говорить на государственном языке! У меня есть много интервью на государственном языке", - написала она.

Еще через некоторое время в профиле модели появился новый пост, в котором Паша озвучила свою официальную позицию и призвала фолловеров и хейтеров к здравому мышлению: "Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників!" - указала она.

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