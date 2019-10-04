Адовый плагиат: в сети обвинили Pianoбой и Alina Pash в краже идеи песни

Вокруг солиста Pianoбой Дмитрия Шурова и хип-хоп-исполнительницы Алины Паш назревает скандал. А точнее - вокруг их совместной песни "Перша леді" и клипа.

Музыканты выпустили дуэтный трек более трех недель назад, а юзеры до сих пор продолжают его обсуждать. Бдительные пользователи сети заметили, что "Перша леді" повторяет мелодию хита Girls Like You американской группы Maroon 5 и рэперши Cardi B.

Более того, юзеры считают, что Шуров скопировал идею клипа американцев. Видео Адама Левина тоже базируется на том, чтобы показать, что женщины могут быть очень разными, но каждая из них по-своему прекрасна.

Пока ни Дмитрий Шуров, ни Алина Паш обвинения юзеров не прокомментировали. Но сделать выводы можно, посмотрев оба клипа.

Pianoбой feat. Alina Pash - "Перша Леді"



Maroon 5 feat Cardi B - Girls Like You



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