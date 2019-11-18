Фронтмен Black Eyed Peas обвинил агрессивную стюардессу в расизме

Лидер хип-хоп-группы The Black Eyed Peas Уильям Адамс, более известный как will.i.am, обвинил стюардессу от австралийского национального авиаперевозчика Qantas в расизме и грубости. В Twitter музыкант сообщил, что в субботу в аэропорту Сиднея его встретила полиция после инцидента с "чрезмерно агрессивной стюардессой", которая, по его словам, разозлилась, что он не слышал ее через наушники с шумоподавлением.

"Вот, как тебя встречают, когда ты прилетаешь в Сидней с Qantas и стюардессой-расисткой по имени Лоррейн Маршалл, - написал Уильям, опубликовав фотографию полицейского. - Она послала за мной полицию, потому что я не слышал ее, когда сочинял биты в наушниках с шумоподавлением".

Полиция отпустила музыканта после встречи, однако он не стал замалчивать инцидент и заявил, что стюардесса явно высказывала замечания только цветным людям. will.i.am написал, что был не единственным человеком на рейсе, к которому отнеслись неуважительно.

Некоторые пользователи соцсети раскритиковали музыканта за то, что он публично указал имя стюардессы в аккаунте с 12,8 млн подписчиков, и теперь она может стать жертвой травли.

"Я не жалею о своих действиях, - ответил он. - Сегодня я чувствую дискриминацию... и я говорил за всех других людей, лишенных голоса".

При этом will.i.am призвал фанатов не посылать стюардессе злобные сообщения.

"Пожалуйста, не распространяйте ненависть. Я не поддерживаю насилия и атаки такого рода. Я надеюсь, что все смогут быть более сострадательными и понимающими друг к другу. Потому что причиной этого [инцидента] стал недостаток сострадания", - написал музыкант.

Авиакомпания подтвердила, что на борту возникло недоразумение, которое усугубилось из-за того, что will.i.am носил наушники с шумоподавлением и не мог слышать инструкции экипажа. "Мы примем меры и желаем ему всего наилучшего до конца тура", - говорится в заявлении.

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