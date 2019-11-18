RU  UA

Лайм

Фронтмен Black Eyed Peas обвинил агрессивную стюардессу в расизме

Бортпроводница вызвала полицию, чтобы разобраться с музыкантом

понедельник, 18 ноября 2019, 12:19
читати статтю українською

Лидер хип-хоп-группы The Black Eyed Peas Уильям Адамс, более известный как will.i.am, обвинил стюардессу от австралийского национального авиаперевозчика Qantas в расизме и грубости. В Twitter музыкант сообщил, что в субботу в аэропорту Сиднея его встретила полиция после инцидента с "чрезмерно агрессивной стюардессой", которая, по его словам, разозлилась, что он не слышал ее через наушники с шумоподавлением.

"Вот, как тебя встречают, когда ты прилетаешь в Сидней с Qantas и стюардессой-расисткой по имени Лоррейн Маршалл, - написал Уильям, опубликовав фотографию полицейского. - Она послала за мной полицию, потому что я не слышал ее, когда сочинял биты в наушниках с шумоподавлением".

Полиция отпустила музыканта после встречи, однако он не стал замалчивать инцидент и заявил, что стюардесса явно высказывала замечания только цветным людям. will.i.am написал, что был не единственным человеком на рейсе, к которому отнеслись неуважительно.

Некоторые пользователи соцсети раскритиковали музыканта за то, что он публично указал имя стюардессы в аккаунте с 12,8 млн подписчиков, и теперь она может стать жертвой травли.

"Я не жалею о своих действиях, - ответил он. - Сегодня я чувствую дискриминацию... и я говорил за всех других людей, лишенных голоса".

При этом will.i.am призвал фанатов не посылать стюардессе злобные сообщения.

"Пожалуйста, не распространяйте ненависть. Я не поддерживаю насилия и атаки такого рода. Я надеюсь, что все смогут быть более сострадательными и понимающими друг к другу. Потому что причиной этого [инцидента] стал недостаток сострадания", - написал музыкант.

Авиакомпания подтвердила, что на борту возникло недоразумение, которое усугубилось из-за того, что will.i.am носил наушники с шумоподавлением и не мог слышать инструкции экипажа. "Мы примем меры и желаем ему всего наилучшего до конца тура", - говорится в заявлении.

  • Певица Pink поставила карьеру на паузу ради семьи. 40-летняя звезда решила посвятить время мужу и двум детям.
  • Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах режиссера. Во время деловой встречи режиссер захотел увидеть грудь актрисы, и вот, что она ему ответила.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю попал в секс-скандал из-за дружбы с Джеффри Эпштейном. Принц Эндрю дал интервью о сексе с несовершеннолетней

Скандал с "Мисс Украина Вселенная" в посольстве США закончился хеппи-эндом

Ранее украинской модели Анастасии Субботе отказали в выдаче визы в США

Скандал с "Мисс Украина Вселенная": не получившей визу Анастасии Субботе дали второй шанс

Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе дали второй шанс на получение визы.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: