На концерте Олега Винника "вовки" и "вовчиці" подрались за место у сцены: видео

В четверг, 21 ноября, в столичном Дворце спорта отгремел концерт певца и покорителя женских сердец Олега Винника. Во время исполнения одной из песен произошел неприятный инцидент - фанатки артиста устроили драку.

Потасовка возникла из-за того, что "вовчиці" пытались занять место поближе к сцене, чтобы лучше видеть своего кумира. Сначала все началось с толкотни и ругательств, но позже в ход пошли руки. Видео этого момента публикует ТСН.

В завязавшуюся драку вмешался спутник одной из женщин. Мужчина принялся отталкивать зрительниц, применяя силу. Его из зала вывели охранники, но потасовка снова возобновилась. Когда одна из фанаток пыталась поближе подойти к сцене, другая схватила ее за волосы со словами: "Куда лезешь?".

Олег Винник в это время продолжал петь, делая вид, что ничего не происходит.

Отметим, что киевский концерт - завершающий аккорд в масштабном туре певца "Роксолана". Позади – десятки городов и аншлагов.

В Сумах пытались сорвать концерт Олега Винника, ранее оскандалившегося участием в российской акции "Всем мир". Активисты пришли на акцию с плакатами "Крим - це Україна", "Вовчиці не вівці", "Тай-Тай. Патріотизму дай" и вениками.

Олег Винник презентовал новый трек "Безумная любовь", в котором осудил быстротечность и циничность современных отношений.

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