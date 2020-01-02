Актрису "Капитана Америки" подозревают в жестоком убийстве матери

Актрису Молли Фицджеральд, сыгравшую второстепенную роль в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", арестовали по подозрению в убийстве матери. Издание Variety сообщает, что женщину закололи ножом в декабре 2019 года.

Согласно заявлению полиции, 20 декабря сотрудники правоохранительных органов в городе Олтайе, штат Канзас, приехали на вызов в дом 68-летней Патрисии Фицджеральд, и обнаружили ее мертвой. Причиной смерти стала колото-резаная рана.

На месте преступления была обнаружена 38-летняя Молли Фицджеральд. С незначительными травмами ее доставили в местную больницу, а позже арестовали. Сейчас актриса обвиняется в убийстве второй степени и находится под арестом.

Молли Фицджеральд сыграла небольшую роль в 2011 году в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", и в титрах указана как девушка Старка. Она также работала помощницей режиссера фильма Джо Джонстона. Ранее женщина снималась в основном в малобюджетных фильмах, и участие в проекте Marvel называла одним из лучших событий в своей жизни.

Голливудский актер заразился опасной для жизни инфекцией на съемках в экзотической стране. Зак Эфрон снимался в реалити-шоу, в котором должен был выживать в экстремальных условиях.

Покончил с собой бывший муж норвежской принцессы, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах. Ранее Ари Бен жаловался на одиночество и проблемы с алкоголем.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.