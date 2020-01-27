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Ведущая ошиблась в эфире о смерти Коби Брайанта и стала жертвой хейтеров - ее требуют уволить

Внимательные телезрители объяснили оговорку журналистки

понедельник, 27 января 2020, 17:02
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На просторах Твиттер вскоре после внезапной смерти легенды NBA Коби Брайанта вспыхнул скандал - там активно требуют уволить ведущую телеканала MSNBC из-за очень неловкой оговорки в тематическом эфире.

Говоря о гибели спортсмена и о том, как в свое время с Коби повезло его баскетбольной команде "Лос-Анджелес Лейкерс", журналистка Элисон Моррис запнулась, а зрители просто не поверили своим ушам. Они уверены, что в эфире по отношению к баскетболистам прозвучало расистское слово на букву "н": "[Коби Брайант] был неповторимой находкой для "Лос-Анджелес Н****з", - можно расслышать на видео.

Вскоре ролик с эпизодом эфира появился в сети, где стал стремительно набирать просмотры. В это же время все больше замечаний к Моррис копилось в Твиттер. Один из первых постов с видео собрал в соцсети уже более 7 млн просмотров: "Смотрю, как MSNBC освещают смерть Коби, и зацените, что я слышу", - возмутился его автор.

Зрители канала стали массово обращаться к его руководству с призывами наказать журналистку, ведь они уверены, что оскорбительное слово прозвучало в эфире не по ошибке: "Да они никогда не перестанут так относиться к нам. Увольте ее с канала", "Это просто нонсенс, уволить ее", - и далее возмущаются в комментариях.

Однако нашлись в обсуждениях ситуации и те, кто указал на причину оговорки. По их мнению, ведущая вместо "Лейкерс" сказала "Нейкерс", что прозвучало очень близко к оскорбительному слову. Хейтерам предложили остыть и сфокусироваться на более серьезных проблемах.

  • Баскетболист Коби Брайант, отыгравший 20 лет в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", погиб 26 января в результате крушения частного вертолета. Вместе со спортсменом погибла и его 13-летняя дочь. Всего же в вертолете находились девять людей.
  • 27 января актеры, музыканты, модели и другие знаменитости массово чтут память Коби Брайанта в Instagram. Своими воспоминаниями о спортсмене и совместными фото в сети поделились актеры Сильвестр Сталлоне, Дуэйн "Скала" Джонсон, Питер Динклэйдж, модели Ким Кардашьян, Белла Хадид и другие.

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Раздел: ЛаймСкандал
Теги: Коби Брайант

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