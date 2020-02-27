Она бросит любую семью: отец Меган Маркл обрушился на дочь с упреками

Отец Меган Маркл неоднократно высказывал разочарование из-за решения дочери и ее мужа отказаться от королевских полномочий, но теперь его слова о ней оказались гораздо более жестокими. 76-летний Томас Маркл заявил, что Меган "бросает все семьи", с которыми связана.

Фото: pagesix.com

"Моя дочь бросила меня за день до свадьбы. Она бросила мою семью. Она бросила семью Дории [Рагланд]. Она бросала каждую семью, и теперь она бросает британскую [королевскую] семью", - сказал Маркл в интервью TMZ.

На прошлой неделе принц Гарри и Меган подтвердили, что не будут использовать свой раскрученный бренд "Sussex Royal" и приставку "королевский" по приказу Елизаветы II, однако позже выпустили заявление, в котором отметили, что монархия Великобритании не владеет словом "королевский".

"Хотя Монархия или Кабинет министров не обладают какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова "королевский" за рубежом, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать название "Sussex Royal" или какую-либо итерацию слова "королевский" на любой территории, - говорится в заявлении пары.

Этот выпад чрезвычайно возмутил Томаса Маркла. "Я не думаю, что они имеют право говорить с королевой так, как они говорили. Я думаю, что это оскорбление королевы и британского народа", - сказал он.

Отношения Меган Маркл с отцом испортились накануне ее свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года. Тогда Томаса обвинили в продаже постановочных фотографий папарацци, а год спустя он отдал таблоидам личное письмо дочери.

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