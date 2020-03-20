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На свой первый день рождения в тюрьме Вайнштейн получил видеоролик о предотвращении самоубийств

Харви Вайнштейна привезли в тюрьму Венде за день до 68-летия

пятница, 20 марта 2020, 17:42
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Харви Вайнштейн отметил свой 68-й день рождения в тюрьме, а в качестве "подарков" в исправительном учреждении ему вручили брошюру о сексуальных надругательствах и информационный видеоролик о предотвращении самоубийств, пишет Page Six.

Фото: pagesix.com

Голливудского продюсера, приговоренного к 23 годам лишения свободы, привезли в тюрьму Венде на севере штата Нью-Йорк 18 марта, за день 68-летия. Всем новеньким в первый день заключения вручают информационные материалы, и Вайнштейна эта участь тоже не обошла. Он получил брошюру "Предупреждение сексуального насилия в тюрьме; Что нужно знать заключенным" и посмотрел видео "Жестокое обращение за стенами. Ориентация". Затем, в соответствии с директивой, руководитель службы безопасности тюрьмы оценил риски кинопродюсера подвергнуться сексуальному насилию, или наоборот, самому стать насильником. После этого Вайнштейну показали еще одно информационное видео о том, как избежать самоубийства за решеткой. Этот видеоролик предназначен для заключенных, которым предстоит оставаться в тюрьме до конца своих дней.

Сегодня Вайнштейн помещен в медицинскую часть тюрьмы из-за плохого самочувствия и вспышки коронавируса. Такие медицинские отделения, как правило, предназначены для заключенных, которые выздоравливают после операции или имеют хронические и угрожающие жизни заболевания.

  • Ранее приговоренного к 23 годам тюрьмы Вайнштейна госпитализировали. Представитель продюсера ответил на слухи о сердечном приступе и повторной операции.
  • Накануне оглашения приговора адвокаты Вайнштейна попросили пожалеть продюсера после падения в тюрьме. Они утверждали, что он не проживет за решеткой больше 5 лет.

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