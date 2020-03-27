MARUV извинилась за матерную тираду в адрес украинского консульства и высказалась о наболевшем

26 марта MARUV (Анна Корсун) сообщила, что не успела выехать из России до закрытия границ. Певица записала эмоциональное обращение, в котором матом обругала украинское консульство. В ответ артистка получила массу гневных комментариев от украинцев, которые посоветовали ей вообще не возвращаться на родину.

На следующий день Анна написала новый пост, в котором едко ответила хейтерам. "Люди, которые пишут все это г*вно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас", - возмущается певица.

"В какую страну и куда ехать на заработки - это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно!", - считает MARUV.

В конце своего обращения артистка извинилась за излишнюю эмоциональность в адрес украинского консульства, отметив, что была не права, когда резко высказалась касательно ее возвращения домой.

"Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию. Я поступила не лучше, была такая же грубая и несдержанная у себя в сторис, но я учусь контролировать эмоции и умею признавать свои ошибки, к чему призываю и вас", - завершила певица.

Публикацию MARUV прокомментировали более 4 тысяч человек, в числе которых были и известные украинцы. Так, на защиту коллеги стали украинская певица SOYANA (Яна Соломко) и телеведущий Владимир Остапчук.

Читайте также на theLime, как MARUV попала в скандал, поздравив мужчин с 23 февраля. Певица поспешила ответить критикам в Instagram-историях, и реакция ее была очень эмоциональной.

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

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