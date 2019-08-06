Vogue потроллил на обложке модель Ирину Шейк: шутка оказалась удачнее оригинала

Свежий выпуск португальского глянца Vogue вышел с двумя вариантами обложек. На одной из них позирует модель Ирина Шейк, на другой - блогер-пародистка знаменитостей Селеста Барбер. Читателям журнала, согласно главной теме номера "Дело вкуса", предложили сделать свой выбор.

Обе фотографии появились на странице журнала в Instagram. И самое забавное в этой истории то, что Селеста Барбер с крышками от стаканов в ушах вместо сережек, оказалось куда более эффектной, чем модель с мировым именем.

Как рассказала своим подписчикам редакция журнала, Селеста Барбер охотно приняла предложение воссоздать образ Ирины Шейк. Результат - обе модели собрали более 6 тыс. лайков за сутки. Но обсуждают в сети только одну из звезд выпуска.

"Результат получился настолько успешным, что она заслуживает собственной обложки. Две обложки, один номер и много юмора. В конце концов, это дело вкуса. Или нет. Решать вам", - посмеялись в редакции.

Двойная обложка выпуска и правда оказалась успехом. Идею фолловеры восприняли исключительно позитивно и уже назвали ее одной из самых креативных обложек глянца.

Известная компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret впервые начала сотрудничать с трансгендерной моделью. Имя красавицы - Валентина Сампайо, ей 22 и она вошла в историю моды как первая транс-женщина, появившаяся на обложке французского Vogue.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила обложку и содержание своего авторского номера британского журнала Vogue. Ее идея порядком впечатлила читателей.

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