RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Vogue потроллил на обложке модель Ирину Шейк: шутка оказалась удачнее оригинала

Обложку уже назвали одной из самых креативных

вторник, 6 августа 2019, 18:32
читати статтю українською

Свежий выпуск португальского глянца Vogue вышел с двумя вариантами обложек. На одной из них позирует модель Ирина Шейк, на другой - блогер-пародистка знаменитостей Селеста Барбер. Читателям журнала, согласно главной теме номера "Дело вкуса", предложили сделать свой выбор.

Обе фотографии появились на странице журнала в Instagram. И самое забавное в этой истории то, что Селеста Барбер с крышками от стаканов в ушах вместо сережек, оказалось куда более эффектной, чем модель с мировым именем.

Как рассказала своим подписчикам редакция журнала, Селеста Барбер охотно приняла предложение воссоздать образ Ирины Шейк. Результат - обе модели собрали более 6 тыс. лайков за сутки. Но обсуждают в сети только одну из звезд выпуска.

"Результат получился настолько успешным, что она заслуживает собственной обложки. Две обложки, один номер и много юмора. В конце концов, это дело вкуса. Или нет. Решать вам", - посмеялись в редакции.

Двойная обложка выпуска и правда оказалась успехом. Идею фолловеры восприняли исключительно позитивно и уже назвали ее одной из самых креативных обложек глянца.

  • Известная компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret впервые начала сотрудничать с трансгендерной моделью. Имя красавицы - Валентина Сампайо, ей 22 и она вошла в историю моды как первая транс-женщина, появившаяся на обложке французского Vogue.
  • Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила обложку и содержание своего авторского номера британского журнала Vogue. Ее идея порядком впечатлила читателей.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс выгуляла вышиванку украинского дизайнера: фото

Голливудская кинодива Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото, на котором предстала в вышиванке украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Образ дня: Маша Ефросинина примерила роскошное платье именитого бренда

Эффектный снимок из студии знаменитость опубликовала в соцсети без каких-либо подробностей

Все в восторге от обложки модного глянца, автором которой стала Меган Маркл - вот ее идея

Герцогиня стала первым приглашенным редактором глянца за всю его 103-летнюю историю

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: