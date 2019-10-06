Модные тренды осени: 12 цветных вещей, без которых не обойтись

Базовый осенний гардероб не вызывает особых вопросов. Всем и так понятно, что он включает в себя шапки, верхнюю одежду, теплые свитера. Но как же разнообразить свой осенний образ, чтобы одеваться не только комфортно, но и стильно?

Для этого стоит включить в гардероб всего несколько из предложенных в этом материале деталей. Например, отличным дополнением к любому луку станет яркий берет. Также хорошо подчеркнуть вашу индивидуальность могут красочные перчатки или ботинки какого-то яркого цвета.

Кстати, одним из главных трендов этого сезона стали мини-сумочки. Они по размеру скорее напоминают небольшой кошелек, поэтому уступают в практичности обычным сумкам и рюкзакам. Но зато такая деталь сразу привлекает к себе внимание и смотрится очень необычно. Ну а привлечь внимание к макияжу или прическе можно, выбрав в качестве украшения оригинальный шарфик или легкую повязку.

Еще одна модная фишка этой осени - цветные шнурки. Когда-то они уже были в моде и теперь снова возвращаются. Такой мелочью можно "оживить" любую старую обувь.

Идеальным вариантом яркого аксессуара может стать яркий пояс. Его можно надеть как на брюки, так и украсить им широкий свитер или пальто.

В качестве основного элемента одежды, который точно будет выглядеть круто и необычно, прекрасно подойдут яркие платья, оверсайз кофты с красочными принтами, лосины или юбка с контрастными узорами. Оригинально смотреться может и верхняя одежда. Например, очень трендово сейчас носить объемные куртки и удлиненные пальто необычных цветов - желтого, оранжевого, розового, салатового и так далее.

Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает Елена Зеленская.

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