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Модные тренды осени: 10 белых вещей, без которых не обойтись

Не спешите переходить на черный

четверг, 10 октября 2019, 20:18
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Осень - коварный сезон, который вроде как еще балует солнцем, но в то же время заставляет нас тепло одеваться. Ввиду хмурой погоды и дождей приходится отказываться от вещей светлых, заменять их более практичными темными. Тем не менее, пока мы еще окончательно не спрятались за пуховиками и шубами, кое-что из белого не стоит прятать в чулан.

Белый цвет универсален. Один из тех, которые подпадают не только под тренды осени, но и будут кстати в любой сезон. Будь то брюки, свитера или рубашки, плотные водолазки, шарфики или береты. Белому цвету всегда найдется применение.

На еще теплую осень, а октябрь пока не отличается особым холодом, обязательно стоит подобрать свободный кардиган стиля Парижского гардероба 2019-2020. Он прекрасно подойдет под брюки и джинсы. Окажется незаменимым в офисе и даже на официальных мероприятиях.

Белые джинсы - еще один must have в женском осеннем гардеробе. Да, в них не выйдешь каждый день, но все же. Пользуйтесь случаем и выходите в светлом в солнечные выходные.

Очень стильными могут быть вязанные платья и сарафаны. В этот сезон они сойдут в качестве верхней одежды, под пальто и курточку.

В осеннем гардеробе обязательно должен быть светлый шарф и юбка. При этом речь не идет исключительно о белом цвете. Довольно хорошо смотрятся молочный и даже бледно-голубые варианты.

  • Также читайте о нестандартных для сезона оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.
  • Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает Елена Зеленская.

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