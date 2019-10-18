12 модных шапок на прохладную осень: что надеть к пальто и курточке

Ничто так не дополняет образ, как головной убор. Но какую шапочку выбрать, чтобы гармонично и красиво подчеркнуть осенний наряд? И какие варианты сейчас в моде? Именно об этом мы расскажем в этом материале.

Итак, для начала нужно определиться с фасоном. Для этого важно учесть форму лица, длину и густоту прически и, конечно же, стиль вашего наряда. Обладательницам круглой и квадратной формы челюсти лучше всего подойдут объемные шапочки, береты и шляпы с полями средней ширины. Девушкам с более длинной формой лица можно поэкспериментировать с широкими полями, обтягивающими шапками и платочками.

Самыми модными в этом сезоне являются береты и шляпы в стиле кантри. Такие головные уборы хорошо сочетаются с любыми пальто, легкими курточками, теплыми пиджаками и объемными свитерами.

Если же вы любите более спортивную верхнюю одежду, стоит обратить внимание на шапки. Они могут быть как тонкими, так и большими. Важное правило этой осени - шапка должна быть однотонной. Цветные головные уборы сейчас окончательно вышли из списка трендов.

Также читайте о нестандартных для сезона оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.

Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает Елена Зеленская.

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