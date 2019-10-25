Модные тренды осени: 10 теплых вещей, без которых не обойтись в ноябре

В ноябре модниц ждут яркие новинки мира моды. Они уже просачиваются в тренды, и поэтому мы решили хорошенько их рассмотреть и рассказать вам, что же будет модно и трендово в следующем месяце.

Главной фишкой остается оверсайз свитер, его можно надеть под что угодно и куда угодно. Этот элемент одежды очень удобен, ведь он прекрасно греет, в нем уютно и он может выглядеть как абсолютно повседневно, так и нарядно в сочетании с красивыми аксессуарами. Также в трендах держится пальто, но тут есть некоторые особенности по цветовой гамме. Черные, фиолетовые, синие, красные и зеленые пальто сейчас устарели. Поэтому стоит отдать предпочтение бежевым, серым, желтым и белым вариантам.

Еще один крайне актуальный и стильный тренд - однотонные кофточки и простые строгие брюки. Тут нет ничего сложного, ведь классика всегда остается минималистичной. И в этом ее главная прелесть. Говоря о классике нельзя не упомянуть и гольфы под горло, они этой осенью остаются в топе модных вещей.

В ноябре в моду вернуться комбенизоны, их можно носить как со свитером, так и со строгой блузой. Также внезавно врываются в списки актуальных фишек длинные юбки и брюки-кюлоты в черно-белую полоску. Остаются актуальными многослойные луки, различные грубые ботинки и теплые гольфы выше колена.

Также читайте о нестандартных для сезона оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.

Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает Елена Зеленская.

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