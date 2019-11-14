По стопам Елены Зеленской: участницы "Женского Квартала" впечатлили эффектной фотосессией

Актрисы юмористического шоу "Женский Квартал" предстали в роли моделей глянцевого журнала. Автором снимков выступила одна из участниц проекта - Марта Адамчук.

Эффектные кадры девушка опубликовала на своей странице в Facebook. На создание фото Марту вдохновила обложка журнала Vogue Ukraine с первой леди Украины.

"По следам нашей Елены Зеленской решила попробовать наших девушек на обложках глянца Vogue. Верю, что когда-то у каждой произойдет своя особенная обложка", - написала Адамчук.

"Меня очень впечатлила обложка журнала Vogue с нашей Еленой. Она подчеркнула ее изысканность, хороший вкус и глубокий внутренний мир так, что это не могло не вдохновить. Просто сидя вечером дома, я решила просмотреть свой архив с фотографиями из "Женского Квартала" и попыталась сделать несколько обложек со своими коллегами", - рассказала Марта.

Снимки девушек впечатлили пользователей сети.

"Девченки, вы нереально крутые", "Шикарные", "Как же это круто! Абсолютно каждая стоит быть на обложке", "Роскошный проект! Не хочу никого обидеть, но еще неизвестно, кто кому составит честь такой колаборацией - бренд девочкам или наоборот?", - пишут комментаторы.

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