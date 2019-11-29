Очень необычно: экстравагантный образ Насти Каменских вызвал споры в сети

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, подкинула повод для обсуждения. Артистка появилась на церемонии награждения премии программы "Зірковий шлях" в экстравагантном образе, который понравился не всем поклонникам.

Для мероприятия Настя выбрала черный боди, который сочетала с прозрачным платьем. Дополняли наряд кожаный ремень, ботильоны, кружевной чокер и огромная маска-очки, которая и привлекла внимание фанов певицы.

Поклонники разделились во мнениях: одни назвали наряд крутым, другие же считают, что Настя явно перемудрила с образом.

"Мне очень понравилось", "Нереально круто", "Ужасный образ", "Очень необычно", "Черти шо", "Полный абсурд", "Уже не знает, что на себя напялить", "На муху похожа", "Настя у вас замечательное лицо, маска тут лишняя, она вас не красит", - пишут комментаторы.

Украинская певица Оля Полякова была удостоена награды "Королева года" от канала "Украина", но донести ее домой не успела. Артистка разбила премию всего через 5 минут после получения.

Настя Каменских, которой едва ли не каждый день приписывают беременность, рассказала, когда родит первенца.

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