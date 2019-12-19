В новый год на стиле: 5 модных юбок, которые спасут ваш образ

Совсем скоро наступит самый шумный и масштабный праздник зимы - Новый год. Уже придумали, в чем вы будете его встречать? Чтобы вам было проще собрать и скорректировать свой образ, мы подобрали несколько вариантов юбок, которые идеально подойдут для любого мероприятия.

Юбка-карандаш будет уместна как для празднования в кругу друзей, так и для офисного торжества. Также она удобна тем, что хорошо сочетается практически с любым верхом. Дополнить образ вы можете эффектными аксессуарами.

Макси. Этот вариант будет смотреться более романтично. В качестве верха можно использовать блузу, гольф под горло, какую-то кофточку с открытой спиной. Но помните, что с макси-юбкой желательно выбирать наряд по фигуре, чтобы образ не выглядел слишком мешковатым.

Юбка-солнце отлично подойдет молодым девушкам. Ее можно надеть как с деловой блузой, так и с какой-то неформальной футболкой. Такой лук будет интересно смотреться с обувью на грубой платформе и яркой помадой.

Юбка в складку может эффектно дополнить образ настоящей леди. Надеть такой элемент одежды можно с беретом, строгим гольфом и аккуратными украшениями.

Ну и наконец хит года - юбка-шорты с высокой талией. Ее можно носить как с деловым пиджаком, так и с уютным свитером, футболкой, блузой, топом... В общем, практически с чем угодно. Также под такую юбку подойдут абсолютно любые туфли, что тоже немало упрощает процесс создания образа. Высокая талия отлично подчеркнет вашу фигуру и зрительно удлиннит ноги.

Ранее мы рассказали, в чем можно пойти на корпоратив. Наши эксперты подобрали самые оптимальные варианты для новогоднего празднования с коллегами.

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