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Золотой глобус-2020: самые причудливые наряды звезд, о которых будут говорить всю неделю

Смотрите, кто из знаменитостей промахнулся с выбором наряда

понедельник, 6 января 2020, 15:52
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Голливудские красавицы долго готовились к церемонии вручения кинопремии Золотой глобус-2020, но не у всех получилось выглядеть "на миллион". Некоторые знаменитости промахнулись с выбором модного образа.

Дженнифер Лопес всегда выглядит безупречно, но на этот раз произвести впечатление актрисе не удалось. 50-летняя звезда выбрала для вечера пышное платье Valentino с огромным бантом. Наряд Джей Ло не оценили ни поклонники звезды, ни fashion-критики. Образ Дженнифер сравнили с подарочной упаковкой.

Фото: Getty Images

Сиенна Миллер появилась на красной ковровой дорожке в шелковом платье Gucci с бежевым лифом и драпированной юбкой. Лимонный оттенок наряда неплохо сочетался со светлым цветом волос актрисы, но необычный крой добавил звезде объема в талии.

Фото: Getty Images

Полупрозрачное платье с многочисленными оборками Гвинет Пэлтроу вызвало у публики недоумение. А коричневый оттенок наряда и вовсе смотрелся странно на красной дорожке кинопремии. Этот наряд - творение модного Дома Fendi.

Фото: Getty Images

Неудачным оказался и образ Тейлор Свифт. Платье Etro Couture с насыщенным цветочным принтом, пышной юбкой и длинным шлейфом смотрелось очень странно.

Фото: Getty Images

Сальма Хайек появилась на мероприятии в сине-белом платье, подчеркивающем фигуру. Однако модные критики отметили, что 53-летняя актриса перестаралась с декольте.

Фото: Getty Images

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  • Также читайте на theLime, чей наряд на красной дорожке Золотого глобуса-2020 оказался самым удачным. Одним из самых эффектных было платье Скарлетт Йоханссон.

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