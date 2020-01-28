И зимой, и летом: 12 вещей на каждый день, которые не выходят из моды

Сезонная мода меняется из года в год. Но есть вещи, которые остаются в трендах постоянно, независимо от времени года, актуальных тенденций и дизайнерских хитростей. В этом материале мы расскажем вам про одежду, обувь и аксессуары, которые точно пригодятся и сейчас, и через 10 лет. И будут уместны как зимой, так и летом.

Начнем с головных уборов. Кепки всегда остаются в тренде. Их можно носить практически с любой одеждой, если грамотно выбрать фасон. То же самое относится к беретам и шапочкам "бини". Такой аксессуар хорошо подчеркнет образ. А в том случае, если он выполнен из плотной ткани, он также согреет и защитит ваши волосы от снега и дождя.

Что касается обуви, в моде всегда остаются стильные кроссовки. Зимой их можно носить с плотными носками и пуховиком, чтобы сохранить тепло. Летом они будут отлично смотреться с короткими шортами или даже легким сарафаном. Ну а осенью светлые кроссовки прекрасно выглядят в сочетании с красивым пальто или короткой курточкой. То же самое касается грубых ботинок из натуральной кожи и обуви на грубой платформе.

Брюки с высокой талией. На них хочется обратить особое внимание, так как это универсальный элемент одежды, который не теряет актуальности уже несколько десятилетий. Такие брюки удобны, они подойдут под любой образ. Также они зрительно удлинняют ноги и делают фигуру более тонкой и стройной. Хороши также высокие шорты, которые можно носить как с теплыми колготами, так и на голое тело, и различные лосины и леггинсы.

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Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть свитшоты. Уютный теплый свитшот может послужить отличным утеплителем зимой, ну а летом его можно носить вечером, чтобы не мерзнуть во время долгих прогулок по ночному городу. Также эта одежда подходит под абсолютно любой тип фигуры. Ну а количество фасонов, цветов и дизайнов точно никого не оставит равнодушным.

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