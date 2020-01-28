Молодая жена Дмитрия Комарова украсила обложку известного глянца

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, стала героиней нового номера журнала "Караван историй".

22-летняя красавица украсила обложку глянца, а также снялась в стильной фотосессии. Для съемки она примерила наряды молодого испанско-украинского бренда женской одежды - Loreine. Александра предстала на фото в светло-голубом смокинге, широких блестящих брюках терракотово-красного цвета и светлой блузе.

На страницах глянца жена телеведущего блистала и в платьях - приталенном на одно плечо и соблазнительном красном, оголяющем шею и плечи. Автором стильной фотосессии выступила фотограф Алена Найда.

Помимо съемки Александра также дала интервью, где ответила на вопросы о личной жизни. В беседе с журналистами модель призналась, что с Дмитрием Комаровым чувствует себя защищенной.

"Рядом с мужем я уже забыла слово "страшно". С ним я всегда чувствую себя защищенно и комфортно, где бы не находилась. К тому же, я же не лезу туда, куда он может. Потому что те вещи, которые мой муж делает в своей программе "Мир наизнанку", под силу только ему. Я одновременно переживаю и спокойна за него", - рассказала Кучеренко.

Ранее Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья. Супруги живут на съемной квартире, посольку еще не определились с форматом семейного гнездышка.

Также читайте на theLime, чем Комаров покорил победительницу конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александру Кучеренко. По словам модели, этим качеством телеведущий подкупил ее с первых дней знакомства.

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