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Цвет сезона - бежевый: 10 моделей модной обуви, без которых не обойтись весной 2020

Какая обувь будет в моде этой весной

пятница, 7 февраля 2020, 11:02
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Совсем скоро наступит долгожданная весна. Что будет в моде в этом сезоне и какую обувь стоит выбрать? Мы уже узнали ответы на все вопросы, и готовы поделиться с вами самой интересной и актуальной информацией.

Весной 2020 года самым модным цветом для обуви будет бежевый и все его вариации. Например, трендовыми станут нюд, кофейный, кремовый, пудровый, цвет слоновой кости и так далее.

Для легких нарядов, деловых костюмов и различных платьев хорошо подойдут аккуратные туфельки на каблуке. В моде туфли-лодочки, поэтому бежевая обувь подобного фасона в нюдовой гамме будет просто идеальным вариантом.

Только обязательно помните, что слишком высокий каблук уже давно вышел из моды. Сейчас актуально все красивое и удобное. Поэтому при выборе обуви обязательно обращайте максимальное внимание на свой комфорт. Если что-то жмет, давит или натирает, лучше посмотрите другой фасон, форму каблука или попробуйте взять другой размер.

Также не теряют своей актуальности кроссовки. Весной в моде будут кроссовки и кеды различных пастельных цветов. Их можно носить как под спортивную одежду, так и под деловой наряд или даже под платье. Современная мода позволяет сочетать самые контрастные вещи.

На более прохладную погоду можно выбрать модные полусапожки или ботинки. В тренде снова грубый каблук и обувь в стиле байкеров и ковбоев. Такие фасоны будут отлично смотреться с длинными юбками, узкими брюками и лосинами. Также подобная обувь очень удобна и практична, поэтому ее смело можно сделать вариантом на каждый день.

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