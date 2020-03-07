Слава из "НеАнгелов" показала 5 стильных образов на 8 Марта: фото

В преддверии 8 Марта многие девушки начинают задумываться о своем праздничном образе, ведь в этот день каждой хочется выглядеть по-особенному. Это касается и знаменитостей. Готовиться к празднику уже начала Слава Каминская.

Певица примерила 5 луков и теперь просит фанов помочь ей определиться с выбором идеального наряда. Фото образов солистка "НеАнгелов" показала в своем Instagram. "Пишите в комментариях, какой образ понравился вам больше всего. Хочу выбрать, что же все-таки завтра надеть", - написала артистка.

Little black dress



Фото: instagram.com/babaslavka

"Черное платье футляр - это классика. Подчеркивает силуэт, оформляет грудь и бедра. Длина такого платья, я считаю, должна зависеть от целей на вечер", - отметила артистка.

Комбинезон-шорты



Фото: instagram.com/babaslavka

"Давно не носила подобные образы, но этот комбинезон еще не видел мир, самое время. Если хочется поскромнее - можно надевать поверх легкого гольфа. Но ноги, считаю, прятать не стоит", - говорит Слава.

Casual denim



Фото: instagram.com/babaslavka

"Я вижу его именно так. В этом деле главное – удачно скомпоновать камни и текстуру джинса. Можно взять любое платье в оттенке марсала (это всегда выглядит благородно) и добавить вечный джинс, который никогда не выйдет из моды", - прокомментировала третий образ певица.

Платье с завышенной талией



Фото: instagram.com/babaslavka

"Скромность – сестра таланта. Но если у вас есть другие таланты, почему бы на них не сакцентировать. Платье с высокой талией и разлетом – как минимум, практично и удобно, а шелк на декольте добавляет элегантности и легкости. Добавляем классические черные лодочки – вуаля, в воздухе уже пахнет Парижем", - пишет Каминская о своем 4 образе.

Total black + эко-кожа



Фото: instagram.com/babaslavka

А этот образ, как призналась Слава, нравится ей больше всего: "Мой любимый лук из этой подборки. Не вызывающе, стильно, самый тренд. Даже нечего добавить, уверена, он может стать и вашим фаворитом тоже".

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