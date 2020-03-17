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Прошлый век: 10 когда-то модных вещей, которые сегодня вызовут лишь неловкость

Что не стоить носить в 2020 году

вторник, 17 марта 2020, 19:03
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Время идет и мода постоянно меняется. Поэтому вещи, которые были в трендах десять или даже пять лет тому назад, сейчас уже абсолютно не актуальны. Чтобы проверить свой гардероб на наличие устаревшей одежды, прочтите этот материал. И не огорчайтесь, если найдете в нем что-то, что есть в вашем шкафу. Ведь мода всегда циклична, поэтому то, что сейчас устарело, однажды может вернуться.

Начнем с леггинсов. А точнее, с блестящих лосин "под кожу". Они ушли из трендов, и вернуться скорее всего только через несколько сезонов. Лосины без блеска все еще можно носить, но модели, которые имитируют лаковую кожу - верх антитрендов весной и летом 2020 года.

Фото: shafa.ua

Также безнадежно устарели лаковые курточки и куртки с подчеркнутой талией из натуральной и искусственной кожи. Похожие модели, которые сделаны в байкерском стиле или фасоне хиппи, наоборот, держатся на плаву. А вот более классические варианты сейчас совсем не в моде.

Фото: aliexpress.com

Если вы хотите оставаться в тренде, не стоит носить джинсы с низкой талией. Они долго уходили их трендов, и вот сейчас стилисты и дизайнеры окончательно признали их устаревшими. Говорят даже, что такие брюки вернуться в моду не раньше 2025 года.

Фото: pinterest.com

Категорически не модными в 2020 году являются береты и шапочки с украшениями из блесток, бусин, цветов и вышивки. Особенно на молодых девушках. Это не удивительно, ведь массивные и броские украшения на головных уборах нередко добавляют женщине визуальный возраст.

Фото: rozetka.ua

Выпали из трендов также сумочки на цепочках. Особенно те, на которых имеются логотипы каких-либо брендов. Такие аксессуары в мире высокой моды и вовсе начали считаться безвкусицей. Также тем, кто хочет одеваться модно и актуально, не стоит сейчас носить кожаные ботфорты и сапоги на шпильке.

Фото: aliexpress.com

Фото: shafa.ua

Фото: shafa.ua

Леопард и прочие подобные принты тоже ушли из моды, и вернуться не скоро. Особенно это касается различных блуз, платьев и штанов.

Фото: cutur.ru

И завершают наш список пушистые шлепанцы и костюмы в стиле пижамы. Они были в моде в прошлом году, но с наступлением 2020 все-таки потеряли свою актуальность. Модные эксперты в один голос признали эти тренды безвкусными. Хотя, кто знает, может спустя еще год ситуация снова изменится, и эксперты изменят свое категоричное решение?

Фото: images.shafastatic.net

Фото: img04.rl0.ru

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