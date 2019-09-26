Украинский туроператор открыл первый интерактивный офис с виртуальной реальностью и фотозонами

Один из крупнейших туристических операторов Украины TUI Ukraine совместно с сетью отелей Rixos в Турции, открыли первый в Украине интерактивный офис продаж – TUI Showroom. Локация расположилась в ТРЦ RiverMall.

Посетителям интерактивного офиса предлагают получить не только консультацию по выбору тура от менеджера, но и протестировать уникальную технологию погружения в страну мечты с помощью таких инновационных возможностей:

Интерактивное кресло, которое читает эмоции. Удобно расположившись в кресле шоу-рума, гостю предстоит посмотреть двухминутное видео и, основываясь на его эмоциях и мимике, гаджетом будет рекомендована страна, курорт или тип отдыха.

Шлем виртуальной реальности. Посетитель погрузится в страну мечты прямо в TUI Showroom. Подводные миры, отели, лучшие пляжи в формате 360°. Современные технологии позволяют заранее представить будущий отдых!

Интерактивная тач-панель с 3D-турами в лучшие отели мира. Гость сможет виртуально погулять по территории отеля до того, как там окажется. Расположившись в зоне ожидания, менеджер поможет ему отправиться на экскурсию в указанный отель.

Фотозона The Land Of Legends – тематическая фотозона, позволяющая сделать яркую фотографию на память и напечатать ее в офисе.

"Будущее уже наступило! Мы воплотили в реальность множество прогрессивных идей и нестандартных решений", - подытоживают в компании. Главная особенность TUI Showroom – это уникальнейший опыт полноценного погружения в страну мечты с помощью инновационных технологий.

TUI - одна из ведущих туристических компаний Украины, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group, с более чем 40- летним опытом работы.

На сегодняшний день TUI Ukraine обслуживает в год более 100 тысяч туристов и включает 250 турагентств (собственных и уполномоченных). Компания предлагает пляжный, экскурсионный и горнолыжный отдых на массовых туристических направлениях, включая Турцию, Египет, Испанию, Болгарию, Чехию, Италию, Хорватию, Черногорию, Грецию и другие страны.

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