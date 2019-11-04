Удивительная природа Шри-Ланки: сколько стоит теплый отпуск в декабре

Шри-Ланка - райское место, где лето царит круглый год, даже в разгар календарной зимы. Интересно, что этот теплый уголок является достаточно недорогим. Какие же цены вас ждут, если вы решите туда отправиться? И во сколько обойдутся перелет и отель? Все это мы уже выяснили и готовы с вами поделиться.

Отели

Двухместный номер в декабре стоит около 5-10 долларов за ночь. Конечно, можно найти варианты и подороже, но даже бюджетные домики, чаще всего, выглядят очень симпатично и находятся совсем рядом с пляжем. А у некоторых отельных комплексов даже есть собственные бассейны и кафе.

Еда

Еда на Шри-Ланке очень доступна. Обед с недорогом кафе обойдется примерно в 2-3 доллара, в ресторанах цены чуть выше - пообедать в них можно за 10-15 долларов.

Также не стоит забывать об уличной еде, которая тут является не только очень вкусной, но и качественной. Местные жители нередко строят небольшие кафе прямо у своих домов.

В магазинах продукты тоже недорогие. Яйца стоят около 1 доллара за десяток, сыр обойдется в 10-11 долларов, хлеб - 50-60 центов, молоко - 1-2 доллара в среднем.

Пляжи

Декабрь - идеальное время для отдыха на Шри-Ланке. В это время температура тут опускается, поэтому становится не так душно, но все еще тепло и комфортно. Обычно зимой воздух тут прогревается до 30 градусов днем и 15-20 ночью. Температура воды также радует - она держится на отметке 25-27 градусов.

Ну а пляжей тут огромное множество. Некоторые из них расположены рядом с городами и цивилизацией, другие же находятся в отдалении и больше напоминают волшебные места из фильмов и рекламы "Баунти". Также есть и дикие побережья, где можно уединиться и не беспокоиться ни о чем.

Перелет

Перелет из Киев на Шри-Ланку в декабре в среднем стоит от 12 000 гривен. Цена зависит от дня недели и близости к Новому году. В понедельник, вторник, среду и четверг билеты обойдутся дешевле, чем в пятницу и на выходных. Также перелет в начале или середине месяца будет стоить меньше, чем 29-31 числа.

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