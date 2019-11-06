Горы и солнечные пляжи Греции: сколько стоит отдых у моря в декабре 2019

Какой вы представляете себе Грецию зимой? Возможно, в своем воображении вы видите теплый песок, приятный морской бриз, солнечные ванны и высокие пальмы? А что если мы скажем вам, что на самом деле все не совсем так? В этом материале мы поделимся с вами всеми подробностями и нюансами отдыха в этой красивой стране в холодное время года.

Отели

Зимой двухместные номера в Греции стоят от 300-400 гривен за ночь. Интересно, что многие недорогие отели находятся прямо на берегу моря или могут похвастаться прекрасным видом из окна. Правда, близость к пляжу в это время года совсем не актуальна.

Конечно, если вы просто хотите прогуляться по береговой линии, этот вариант вам подойдет. Но вот желащих покупаться и позагорать ждет большой облом. В декабре практически по всей территории Греции держится дневная температура около 15 градусов тепла. А ночью в некоторых городах вероятны даже заморозки.

Еда

В кафе Греции завтраки и обеды стоят около 4-6 евро, ужин обойдется в 17-20. В ресторанах все дороже, но не намного - разница с кафе всего в 5-10 евро.

Продукты в магазинах тоже доступные. Молоко стоит около 1 евро, хлеб тоже, яйца - 2 евро за десяток, куриное филе - 5, рыба - от 6 евро за килограмм.

Пляжи

Греческие пряжи завораживают своей красотой, почти вся страна может похвастаться удивительными пейзажами. Но есть нюанс - на песчаных берегах часто дуют сильные ветра. Учитывая зимнее похолодание, они могут быть очень неприятными.

Если вы едете в Грецию в это время года и все-таки хотите провести время на берегу, одевайтесь тепло и старайтесь закрывать шею и спину. Иначе вас запросто может продуть. Также не стоит надевать шляпы и другие головные уборы, которые легко может унести сильный порыв ветра. И не забудьте взять термос с горячим чаем.

Перелет

Перелет в Грецию из Киева в декабре обойдется в сумму около 3 000 - 4 000 гривен. Цена, как обычно бывает практически у всех авиакомпаний, зависит от дня недели и близости к Новому году и Рождеству.

Например, в понедельник, вторник, среду и четверг билеты стоят дешевле, чем в пятницу. Также, несмотря на то, что в это время пляжный сезон закрыт и все дешевеет, в канун праздников стоимость перелетов значительно поднимается.

Ранее мы рассказали все об отдыхе в Турции в декабре. Читайте на The Lime, как обстоят дела в этой солнечной стране в канун Нового года, и стоит ли ехать в Турцию отмечать зимние праздники.

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