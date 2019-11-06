RU  UA

Лайм

Горы и солнечные пляжи Греции: сколько стоит отдых у моря в декабре 2019

Стоит ли ехать в Грецию посреди зимы

среда, 6 ноября 2019, 19:00
читати статтю українською

Какой вы представляете себе Грецию зимой? Возможно, в своем воображении вы видите теплый песок, приятный морской бриз, солнечные ванны и высокие пальмы? А что если мы скажем вам, что на самом деле все не совсем так? В этом материале мы поделимся с вами всеми подробностями и нюансами отдыха в этой красивой стране в холодное время года.

Отели

Зимой двухместные номера в Греции стоят от 300-400 гривен за ночь. Интересно, что многие недорогие отели находятся прямо на берегу моря или могут похвастаться прекрасным видом из окна. Правда, близость к пляжу в это время года совсем не актуальна.

Конечно, если вы просто хотите прогуляться по береговой линии, этот вариант вам подойдет. Но вот желащих покупаться и позагорать ждет большой облом. В декабре практически по всей территории Греции держится дневная температура около 15 градусов тепла. А ночью в некоторых городах вероятны даже заморозки.

Еда

В кафе Греции завтраки и обеды стоят около 4-6 евро, ужин обойдется в 17-20. В ресторанах все дороже, но не намного - разница с кафе всего в 5-10 евро.

Продукты в магазинах тоже доступные. Молоко стоит около 1 евро, хлеб тоже, яйца - 2 евро за десяток, куриное филе - 5, рыба - от 6 евро за килограмм.

Пляжи

Греческие пряжи завораживают своей красотой, почти вся страна может похвастаться удивительными пейзажами. Но есть нюанс - на песчаных берегах часто дуют сильные ветра. Учитывая зимнее похолодание, они могут быть очень неприятными.

Если вы едете в Грецию в это время года и все-таки хотите провести время на берегу, одевайтесь тепло и старайтесь закрывать шею и спину. Иначе вас запросто может продуть. Также не стоит надевать шляпы и другие головные уборы, которые легко может унести сильный порыв ветра. И не забудьте взять термос с горячим чаем.

Перелет

Перелет в Грецию из Киева в декабре обойдется в сумму около 3 000 - 4 000 гривен. Цена, как обычно бывает практически у всех авиакомпаний, зависит от дня недели и близости к Новому году и Рождеству.

Например, в понедельник, вторник, среду и четверг билеты стоят дешевле, чем в пятницу. Также, несмотря на то, что в это время пляжный сезон закрыт и все дешевеет, в канун праздников стоимость перелетов значительно поднимается.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

16 любопытных фото "тогда и сейчас": как выглядели улицы городов мира в 40-х

В 40-х города мира были охвачены и частично разрушены Второй мировой войной

Удивительная природа Шри-Ланки: сколько стоит теплый отпуск в декабре

Во сколько обойдется лето посреди зимы

Куда поехать в отпуск зимой: 3 альтернативы Турции и Египту

Интересные идеи для зимнего отдыха

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: