Живописные пляжи Таиланда: сколько стоит отдых у моря в декабре 2019

Таиланд - настоящий Рай на Земле. Белоснежные пляжи, голубая вода, тропические фрукты и лето круглый год. Сколько же стоит вся эта красота и стоит ли тратить деньги, чтобы поехать туда зимой?

Отели

Декабрь - пик туристического сезона в Таиланде, ведь очень многие туристы из разных уголков мира хотят поехать туда именно зимой. Поэтому цены в это время могут значительно увеличиться.

Средняя цена на двухместный номер за сутки - от 300-500 бат за ночь (в гривнах это примерно та же цифра). Стоимость зависит от популярности места, в которое вы едете. Например, Паттайя, Пхукет и Самуи всегда стоят дороже, чем менее знаменитые города и острова.

Еда

Еда в Таиланде очень оригинальная и вкусная. Различные супы, лапша, морепродукты - все это стоит недорого как в кафе, так и на улице. Особой популярностью пользуется тайская уличная еда, ведь она признана лучшей по качеству в мире. У местных торговцев на каждом углу можно купить огромную тарелку Пад Тая (это такая лапша с курицей и специями) всего за 60 бат (около 50-60 гривен).

Ужин на двоих в кафе с современным интерьером, красивой посудой и прочими изысками обойдется примерно в 500 бат (около 400 гривен), поэтому в таких заведениях местные жители почти не едят. Они отдают предпочтение невзрачным маленьким кафешкам с пластиковыми стульями и дырявыми скатертями.

И не зря. Ведь разница тут не только в цене, которая ниже в разы (ужин на двоих обойдется тут в 200-300 бат). Очень часто именно в таких странных на вид столовых самая вкусная местная кухня и самые большие порции.

Что касается продуктовых магазинов, цены в них очень похожи на наши. С той лишь разницей, что морепродукты, экзотические фрукты и прочие местные вкусности стоят там, как наши яблоки или куриное филе.

Также по всей стране можно встретить круглосуточные магазинчики "7/11". Они находятся почти на каждой улице и там можно найти все, от бутербродов за 1 доллар, до горячего кофе, медикаментов и предметов ухода за собой.

Пляжи

Райские пляжи из рекламы "Баунти" в Таиланде - не редкость. Но нужно знать, где их искать. Если вы окажетесь в Паттайе, вас ждет разочарование. Ведь в этом месте природа совсем не такая, какой была раньше. Пляжи многолюдные, там часто бывает грязно, также вас могут раздражать постоянные попытки торговцев что-то вам продать.

Что касается Пхукета и Самуи, природа там значительно лучше. Но людей тоже очень много и цены немаленькие. Если вам хочется оказаться на настоящем белоснежном побережье в компании минимального количества людей - Панган, Тао, Чанг и другие небольшие острова идеально подойдут. В эти места очень просто добраться с материка на пароме.

Перелет

Перелет из Киева в Таиланд и обратно в среднем стоит от 12 000 гривен. Прямые рейсы обычно дороже вариантов с пересадкой. Но (примечание опытного редактора, бывавшего в Таиланде 7 раз) пересадочные рейсы гораздо удобнее. Перелет длится около 10-12 часов. Поэтому выдержать его непросто.

Идеальный вариант - взять билет с пересадкой где-то посередине пути, тогда через 5-6 часов дороги вы сможете выйти из самолета, прогуляться по зоне Duty Free и продолжить свой путь менее уставшими от постоянного сидения на одном месте.

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