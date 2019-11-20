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В Австрии нашли применение дому, в котором родился Адольф Гитлер

В 2017 году властям Австрии удалось выкупить дом у прежней владелицы

среда, 20 ноября 2019, 13:00
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Дом в австрийском Браунау-ам-Инне, в котором родился будущий предводитель Третьего рейха Адольф Гитлер, сделают полицейским участком.

Как пишет BBC, представители местной власти уверены, что это решение будет не только полезным для города, но и весьма символичным: "Использование здания полицией станет четким сигналом, что оно никогда не будет напоминать о национал-социализме", - поделился мнением министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн.

Исторический дом находится по адресу Salzburger Vorstadt 15. Здание легко узнать и по мемориальному камню, который установили ближе к его правому углу в 1989 году.

До 2011 года в доме находился приют для инвалидов. Позже учреждение выселили оттуда по требованию владельца. В 2016-м здание хотели снести, но передумали. Уже в следующем году австрийским властям удалось выкупить его у прежней хозяйки, которая сперва отказывалась его продавать.

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