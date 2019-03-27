Не до шуток: возможен ли бунт 1 апреля после выборов

В последние недели большая часть общественных дебатов в Украине проходит вокруг желаемых или нежеланных результатов президентских выборов в марте-апреле и их дальнейших последствий. При этом первоочередная и принципиальная проблема предстоящих двух туров общенационального голосования - их успешное проведение как таковых - получает меньше внимания. И это несмотря на то, что появился маловероятный, но все же мыслимый сценарий, который может нарушить политическую и даже общую общественную стабильность в Украине. Об этом рассказал "Апострофу" старший научный сотрудник Института Евро-Атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

Может случиться так, что действующий президент Петр Порошенко 31 марта выйдет во второй тур в результате для всех очевидного манипуляции голосования. Два явно "технических" кандидата в президенты были зарегистрированы и теперь внесены в длинный список первого тура выборов: Юрий Тимошенко и Юлия Литвиненко. Эти два политических деятеля не имеют четких публичных профилей, предвыборных кампаний или политических партий. Очевидная функция их кандидатур состоит в том, чтобы запутать своими именами избирателей и забрать как можно больше голосов у главного конкурента Порошенко - Юлии Тимошенко.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что Порошенко и Тимошенко имеют приблизительно равные шансы на второе место в первом туре и, следовательно, на возможность принять участие во втором туре 21 апреля. Не очень вероятным, но все же возможным катастрофическим исходом первого тура будет результат, при котором разница между вторым местом Порошенко и третьим местом Юлии Тимошенко будет примерно такой же или даже меньшей, чем сумма голосов, полученных Юрием Тимошенко или/и Юлией Литвиненко. Поддержка этих двух кандидатов, измеренная в опросах общественного мнения перед выборами настолько незначительная, что их имена часто просто не упоминаются. Таким образом будет очевидно, что их возможный более высокий процент на выборах является результатом целенаправленного присвоения голосов избирателей, которые спутали их имена с именем Юлии Тимошенко.

Это создаст опасную ситуацию. Миллионы сторонников Юлии Тимошенко могут почувствовать себя обманутыми. При таком пока невероятном, но не полностью исключаемым сценарии тысячи, если не десятки или даже сотни тысяч разочарованных избирателей Тимошенко могут выйти на улицы и потребовать отмены манипулированного голосования. Если власти не смогут или не захотят адекватно отреагировать на такой вызов, радикализированные демонстранты могут попытаться саботировать проведение второго тура выборов или даже начать применять огнестрельное оружие при столкновениях с полицией. Само собой разумеется, что любая такая внутренняя нестабильность будет должным образом и в полной мере использована Россией и ее агентами в Украине.

Даже если власти соответственно приготовятся к такому сценарию и эскалация в апреле может быть предотвращена, эта история, скорее всего, не закончиться после второго тура. Окончательные результаты выборов и будущее президентство или Петра Порошенко, или же Владимира Зеленского пострадают от отсутствия полной демократической легитимности. Президент, избранный в результате процесса, запятнанного грязными и очевидными всем манипуляциями, будет постоянно сталкиваться с вопросами о моральной обоснованности, политической оправданности и юридической легальности своего правления.

Украинские и иностранные правительственные и неправительственные организации должны уже сегодня обсудить, как они будут вести себя в такой ситуации 1 апреля 2019 года. Западные посольства должны заранее разработать стратегии давления на украинскую власть для восстановления надлежащего демократического процесса в Украине в случае результата выборов, полученного посредством демонстративного обмана избирателей. Например, могла бы быть проведена быстрая кризисная встреча между представителями правительства, политических партий, компетентных НПО, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и заинтересованных западных представителей, чтобы рассмотреть различные пути выхода из такого возможного тупика. Ставки и риски такого сценария слишком высоки, чтобы остаться к нему неподготовленным.