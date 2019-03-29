Ложь на выборах президента: как фейки помогают победить

Предвыборная кампания - это прекрасная среда для распространения неправдивой информации, так называемых фейков. На пути к завоеванию симпатии электората команды кандидатов не стесняются придумывать различные неправдивые новости о своих конкурентах для их дискредитации. Но не прочь в штабах распространять и выгодные для себя фейки. Ведь бытует мнение, что "черный" пиар - тоже пиар. О том, как политические фейки стали неотъемлемой частью президентской кампании 2019 года - в материале "Апострофа".

Украинцы 31 марта будут выбирать нового президента Украины. Больше года обществу пришлось наблюдать предвыборные страсти лидеров гонки. Были обвинения, были разоблачения и были фейки.

В эпоху доступных медиа и социальных сетей огромную популярность набирают фальшивые новости - те, которые не соответствуют стандартам журналистики, не указывают первоисточник и нацелены затронуть чувства читателя.

Наиболее удачное место для распространения фейков - соцсети. Каждую секунду пользователи публикуют на своих страницах новости с громкими и шокирующими заголовками с сомнительных ресурсов. Люди реагируют только на заголовок, а сам текст они уже не читают.С этой проблемой столкнулись все развитые страны мира. Множество медиаспециалистов пытаются вести борьбу с фейками, но пока безрезультатно. Они стали ключевым и очень эффективным звеном в политике, и без них уже сложно обходиться.

Подобные тренды не обходят стороной и Украину. За время российской агрессии нам пришлось столкнуться с огромным количеством фейковых новостей, на которые, к сожалению, велись и СМИ, распространяя подобные непроверенные новости.

Распространяют сами за себя

В предвыборной гонке фейки стали неотъемлемой частью кампаний. Дабы дисквалифицировать своего соперника, различные вбросы делались не только в отечественные СМИ, но и иностранные. Свежим примером является судебный процесс президента Петра Порошенко с редакцией ВВС: в 2018 году они опубликовали статью, в которой утверждалось, что люди Порошенко заплатили 400 тысяч долларов адвокату президента США Дональду Трампа для встречи с последним.

В украинском информпространстве новость подхватили быстро, а оплату назвали незаконной. Адвокаты Порошенко подали в суд на издание. И только сейчас, в канун президентских выборов, появилась информация об извинениях со стороны ВВС и признании недостоверности информации о плате за встречу с американским президентом.

"Мы просим извинения у Петра Порошенко за любой причиненный ущерб и согласны возместить ему убытки, судебные издержки", - прокомментировали ситуацию в ВВС.

Часто происходит и так, что штабы кандидатов и сами не против о себе распространять фейки. "Это выгодно в том случае, когда нужно поднять узнаваемость кандидата в информационном пространстве. Вбрасывается какой-то фейк, его публикуют СМИ, а затем команда политика опровергает новость", - рассказывает "Апострофу" политический эксперт Игорь Петренко.

Из фейковых историй максимум попытались выжать в команде Владимира Зеленского. В начале года они запустили конкурс #ЗеФейк. Так, пользователям соцсетей предложили выдумать и выложить в интернет различные слухи о кандидате, а после этого Зеленский отобрал самые лучшие.

Игорь Петренко считает, что и штаб Порошенко активно разгоняет о себе фейки. "Давайте вспомним фотографию, на которой президент якобы убегает от толпы в Житомире. Потом же оказалось, что он наоборот шел к людям. Я уверен, что первоначальную фейковую новость специально распространила Банковая, чтобы потом же опровергнуть ее и показать Порошенко в ином ракурсе", - поделился собеседник.

С наибольшим количеством фейков в этой кампании пришлось столкнуться Юлии Тимошенко. Неподтвержденные факты активно распространялись о ней в соцсетях, были созданы различные группы для публикации неправдивой информации о ней. Отметим, что сама Тимошенко также не брезговала доносить непроверенную информацию. Хотя в марте этого года ее команда выиграла иск против лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова.

В "Батькивщине" его обвинили в распространении недостоверной информации о том, что якобы правительство Тимошенко не финансировало Вооруженные силы и втянуло Украину в долги, за которые должна расплачиваться действующая власть. Герасимова суд обязал публично опровергнуть данную информацию. Политик решение суда не выполнил, а подал апелляцию.

На выборы не повлияют

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк согласна, что фейки на этой кампании использовались. Но не так много.

"Я не могу сказать, что фейки на этих выборах повлияли на рейтинги кандидатов. На этих выборах наибольшее значение имели расследования журналистов. Например, как расследование по экс-первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому и хищений в Укроборонпроме. Оно действительно поломало схемы многим политтехнологам, и они вынуждены были перестраиваться на ходу", - прокомментировала она "Апострофу".

По мнению эксперта, на этих выборах популярностью пользовались манипуляции, которых было в разы больше, чем нам прошлых. И такие эмоциональные оценочные суждения в информационных материалах имели больше возможностей повлиять на рейтинги кандидатов.