Леди Ю круче всех: рейтинг политических сил в Украине

Эксперты Международного центра перспективных исследований при поддержке интернет-издания "Апостроф" проанализировали, чем реально занимались партии в течение последнего политического цикла, кто из них является активным участником избирательных кампаний, контролирует власть на местах и общегосударственном уровне, а также чем занимаются внепарламентские политические силы. На эти и другие вопросы поможет ответить "Рейтинг активности и эффективности политических партий Украины".

Становление политических партий в Украине началось с начала демократизации общественно-политической жизни в стране. В 1989 году был основан "Народный рух Украины", который по праву можно считать первой политической партией в современной Украине. За 30 лет партийного развития в Украине изменились тенденции и принципы, которыми руководствуются современные партии. Многие из них, которые в свое время играли ключевую роль в политической жизни государства, уже прекратили свое существование. Можно вспомнить о "Реформе и порядке", "За единую Украину", "Народно-демократическую партию" или даже "Коммунистическую партию Украины" и "Партию регионов".

В горизонте не менее 10 - 20 лет рейтинг активных и эффективных партий выглядел бы совсем иначе, отмечают эксперты.

"Да, "Батькивщина" могла бы иметь значительно лучший результат, а "Блок Петра Порошенко "Солидарность" вообще не существовал и уже не существует, так как был создан лишь на один политический цикл, который уже стал историей. Но для нас главное - нынешние игроки. Поэтому в центре нашего исследования - политический цикл 2014 - 2019 годов", - объясняет руководитель политического департамента МЦПИ Игорь Петренко.

Согласно исследованию центра, среди 352 партий, зарегистрированных в Украине по состоянию на начало 2019 года, можно выделить пятерку лидеров: ВО "Батькивщина" (350,37 балла), "БПП" Солидарность "(349,73 балла), "Оппозиционный блок" (346,59 балла), "Радикальная партия Олега Ляшко" (340,02 балла) и "Украинское объединение патриотов - УКРОП" (333,12 балла).

Интересно, что в пятерку лидеров вошли три оппозиционные политические силы, "партия власти" и внепарламентская сила. Все пять партий-лидеров получили первенство в рейтинге благодаря сбалансированному результату по всем показателям. Но главными конкурентами за партийное лидерство стали именно "Батькивщина" и "Солидарность", которые существенно опережают ближайших оппонентов. Для того, чтобы понять, какие факторы определили места партий в рейтинге, следует подробнее рассмотреть методологию исследования и финальные результаты. Но обо все по порядку.

Методология подсчета

Рейтинг политических партий призван оценить как активность, так и эффективность партий. Речь идет об оценке именно политических партий, а не их отдельных представителей в случаях, когда они выступают в поле публичной политики без привязки к партии.

Поскольку ключевые функции партий связаны с участием в выборах, в исследование включены только зарегистрированные партии, которые имеют право принимать участие в выборах (352 партии по состоянию на 1 января 2019).

В пределах измерения рейтинга проводился анализ и сравнение количественных и измеряемых качественных показателей деятельности партий в Украине.

По словам экспертов, рейтинг предусматривает четыре тематических индекса, каждый из которых отражает отдельную функцию партий и может анализироваться независимо друг от друга, а именно:

1) Индекс электоральной активности - анализ регистрации кандидатов и списков кандидатов и их участие в выборах разных уровней.

2) Индекс электоральной эффективности - анализ результатов, достигнутых партией и ее кандидатами на выборах.

3) Индекс информационной активности - анализ работы партии с общественным мнением через СМИ, донесения спикерами партий своих идей до широкой аудитории. Оценивается через такие показатели как количество публикаций в СМИ, содержащих изложение позиции партии по ключевым вопросам общественно-политического порядка или партийной программы.

4) Индекс программно-проблемной активности - предполагает анализ работы партий с конкретными проблемами, которые значимы для граждан или отдельных социальных групп, предложенных программных предложений по их решению, формирование политической и социально-экономической повестки дня для своих сторонников. Оценивается через такие показатели как количество и тематика программных инициатив партии и ее ключевых представителей протестных публичных акций с участием партии и публичных мероприятий в поддержку тех или иных требований.

Итоговый рейтинг составляется на основе результатов во всех 4 тематических индексах.

ТОП-20 партий

1. Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Электоральная активность: 87,39;

Электоральная эффективность: 104,58;

Проблемно-программная активность: 88;

Информационная активность: 70,4;

Суммарный балл: 350,37

"Батькивщина" - влиятельная политическая партия с давней историей деятельности на политической арене Украины, харизматическим лидером и партийными ячейками почти на всей территории Украины. Партия переживала времена подъема и неудач, но, несмотря на это, бренд "Батькивщины" оставался неизменным, что позволило партии превратиться в настоящего старожила украинской политики со значительным "ядерным электоратом".

Несмотря на далеко не лучшие результаты на парламентских выборах 2014 года, "Батькивщина" достигла значительного успеха на местных выборах 2015 года и первых выборах в ОТГ. Так, "Батькивщина" в своем активе имеет 9670 депутатов местного уровня, которые были прямыми выдвиженцами партии Юлии Тимошенко. Результат "Батькивщины" в количественном выражении лучше, чем у "Солидарности", которая имеет 9481 депутата местного уровня. Но преимущество "Батькивщины" обусловлено большим количеством депутатов в городах до 90 тыс. жителей, а также в поселковых и сельских советах. Согласно методологии, по которой составлялся рейтинг, такие депутаты оцениваются ниже, чем депутаты в областных советах и крупных городах, где лидирует БПП. Соответственно, электоральные индексы в рейтинге с небольшим отрывом больше у "Солидарности": электоральная активность 88 баллов против 87,39 "Батькивщины"; и электоральная эффективность - 105,6 у "Солидарности" против 104,58 партии ЮВТ.

Настоящего лидерства "Батькивщина" смогла достичь в индексе программно-проблемной активности (88 баллов) и информационной активности (70,4 балла), которые и определили первенство партии Леди Ю в рейтинге. Не имея фактической возможности влиять на принятие политических решений в государстве, "Батькивщина" все равно формировала собственную повестку дня в общественно-политической жизни страны. Так, за прошлый политический цикл партия была инициатором 189 программных предложений в экономической сфере, 153 - в социальной, 203 - в геополитической, 45 - в социокультурной, 176 - в антикоррупционной политике, 113 - в региональной.

Следует отметить, что активность партии по разработке программных предложений не была равномерно распределена в течение всего политического цикла. Собственно, именно разработка "Нового курса" Юлии Тимошенко и всех отдельных документов, которые входили в его состав, вызвали существенное увеличение показателей партии в данном индексе. Можно долго дискутировать о наполнении "Нового курса", но масштабность подготовки Юлии Тимошенко к президентским и парламентским выборам 2019 сумела создать существенное преимущество "Батькивщины" над другими партиями именно в аспекте подготовки программно-проблемных предложений.

Кроме того, представители партии "Батькивщина" сделали 1323 политических заявления, которые выражали отношение партийцев к действиям власти. Не секрет, что Юлия Тимошенко является искусным оратором и активным политиком, ее заявления и отдельные высказывания превращаются в крылатые фразы, интернет-мемы и тому подобное. Собственно, информационную блокаду, о которой не раз говорила Юлия Тимошенко, можно увидеть только в предвыборный период. Но в предыдущие годы как сама Юлия Владимировна, так и другие представители партии имели доступ к СМИ, что дало преимущество "Батькивщине" в информационном аспекте рейтинга, за который партия получила наибольший среди других партий балл - 70,4.

2. "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (ныне политическая партия "Европейская солидарность")

Электоральная активность: 88;

Электоральная эффективность: 105,6;

Проблемно-программная активность: 86,01;

Информационная активность: 70,12;

Суммарный балл: 349, 73

Блок Петра Порошенко "Солидарность" - классический политический проект, который был создан специально под внеочередные выборы президента 2014 года, на которых, как известно, Петр Порошенко одержал победу еще в первом туре. Политические преобразования партий, или ребрендинг, обычное явление для украинской политики. Собственно, уже и БПП как политическая партия прекратила свое существование из-за высокого антирейтинга, превратившись в "Европейскую солидарность", которую Петр Порошенко ведет на парламентские выборы 2019 Но в нашем исследовании мы анализируем политический цикл 2014 - 2019, поэтому речь будет идти именно о БПП.

БПП по итогам нашего исследования получил самые высокие показатели в индексах электоральной активности (88 баллов) и электоральной эффективности (105,6 балла). Фактически, это означает, что "Солидарность" Петра Порошенко получила наибольшее количество баллов по выдвинутых партией кандидатов в депутаты на выборах всех уровней, которые затем конвертировались в депутатские мандаты, за которые партия также получила наибольший балл в нашем рейтинге. Следует подробнее рассмотреть стартовые показатели БПП, как партии-лидера по индексам электоральной активности и эффективности.

По данным ЦИК, от Блока Петра Порошенко "Солидарность" было зарегистрировано 95 кандидатов на должности глав городов областного значения и 109 - городов районного значения. Председателями городов областного значения по результатам выборов в 2015 году стали 24 представителя БПП, 5 - главами городов районного значения 19 - поселковыми головами, 362 - сельскими. По состоянию на февраль 2019 года, БПП имел также 158 голов ОТГ и 11 старост. Относительно кандидатов в депутаты местных советов, то от "Солидарности" Петра Порошенко было зарегистрировано 1700 кандидатов в областные советы, 5204 - в городах областного значения, 14 550 - районных советах, 1007 - районных советах в городах и 5089 - городах районного значения. Поэтому, МЧП выдвинула 27550 кандидатов в депутаты местных советов. И в этот результат не входят кандидаты в местные советы ОТГ, а также поселковые и сельские советы, поскольку таких данных нет на сайте ЦИК. Победу на выборах в областные советы получил 381 выдвиженец от БПП, в городах областного значения - 937, районных советах - 3363, районных советах в городах - 149, советах городов районного значения - 130.

Кроме того, 225 выдвиженцев от "партии власти" прошлого политического цикла победили на выборах депутатов поселковых советов, 2084 - сельских, 2212 человек стали депутатами советов в ОТГ. Соответственно, как мы уже отмечали выше, Блок Петра Порошенко имеет 9481 депутата в советах разного уровня, меньше, чем у "Батькивщины" (9670), но БПП имеет больше представителей в крупных городах, которые, согласно нашей методологии, оценивались выше, чем поселковые и сельские депутаты. Поэтому, результаты нашего исследования подтверждают известный тезис о том, что местные кандидаты в депутаты ориентируются на мейнстримную партию власти, которая конвертируется в результат в виде количества мандатов местного уровня. Но следует учитывать, что такое большинство не является гарантией того, что центральный штаб партии осуществляет эффективное координирование своих местных депутатов. Это возможно только при условии разветвленной партийной структуры, которую в предвыборный период не построишь.

Кроме высоких электоральных показателей, Блок Петра Порошенко "Солидарность" высокий результат в осуществлении программно-проблемных активностей, за который партия получила 86,01 балла (третье место после "Батькивщины" и "Оппозиционного блока»). Так, партия Петра Порошенко была инициатором 162 программных инициатив в экономической сфере, 189 - социальной, 122 - социокультурной, 81 - антикоррупционной, 198 - геополитической и 81 - региональной. Кроме того, на счету партии 1053 политических заявлений. Следует отметить, что БПП имела карт-бланш в контексте возможностей предлагать программно-проблемные инициативы, но они ограничились преимущественно деятельностью в рамках парламента, что и позволило "Батькивщине" и "Оппозиционному блоку" получить лидерство в данном индексе.

Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" занимает вторую позицию по индексу информационной активности, за что получила 70,12 балла. Такой результат детерминирован тем, что для анализа информационной активности брались все украинские СМИ, а представители БПП, преимущественно были гостями национальных ТВ-каналов, которые в совокупности баллов позволили получить представителям партии Петра Порошенко второе место по индексу информационной активности.

3. "Оппозиционный блок"

Электоральная активность: 86,18;

Электоральная эффективность: 103,56;

Проблемно-программная активность: 87;

Информационная активность: 69,84;

Суммарный балл: 346,59

"Оппозиционный блок" - политическая партия, образованная из бывших членов "Партии регионов" в 2014 году. Несмотря на события революции Достоинства, "Оппозиционный блок" продемонстрировал неплохие результаты в политическом цикле 2014 - 2019 годов. Но, как известно, удержать единство оппозиционерам все же не удалось. Сейчас выходцы из "Оппозиционного блока" являются участниками двух политических проектов - "Оппозиционный блок - партия мира и развития" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые делят между собой "бело-голубой" электорат. Однако, к анализу мы брали результаты именно "оригинального" "Оппозиционного блока".

"Оппозиционный блок" в политическом цикле 2014 - 2019 годов был одним из лидеров электоральных процессов. Так, партия заняла четвертое место по индексу электоральной активности (86,18 балла), уступив БПП (88 баллов), "Батькивщине" (87,39 балла) и РПЛ (86,79 балла). Но по индексу электоральной эффективности "Оппозиционный блок" располагается на третьем месте с результатом в 103,56 балла. Соответственно, "Оппозиционный блок" выдвинул меньшее количество кандидатов в депутаты, чем, например, РПЛ, но "КПД" в оппозиционеров оказался большим. К примеру, у оппозиционеров третий результат по количеству депутатов в областных советах (201 депутат), второй - в городах областного значения (719 депутатов), третий - в районных центрах (1370 депутатов), первый - в районных советах в городах (257 депутатов), второй - в городах районного значения (325 депутатов), четвертый - в поселковых советах (135 депутатов) и пятый - в сельских советах (505 депутатов). Несколько хуже результат "Оппозиционный блок" имеет в количестве депутатов в местных советах ОТГ - 390, что является седьмой позицией. Относительно вприпрыжку эффективность на выборах местного уровня "Оппозиционный блок" продемонстрировал в советах юго-восточных регионов Украины, где проживают основные электоральные группы партии.

Партия "Оппозиционный блок" продемонстрировала второй результат (87 баллов) по индексу программно-проблемной активности, уступив лишь "Батькивщине" (88 баллов). Так, "Опоблок" был инициатором 158 региональных программных инициатив, 95 - геополитических, 77 - антикоррупционных, 63 - социокультурных и по 126 инициатив оппозиционеры предложили в рамках социальных и экономических программ. Кроме того, представители "Оппозиционного блока" были авторами многочисленных политических заявлений, в которых они критиковали президента Порошенко, его команду или иных представителей парламента и правительства. В общем, оппозиционеры, по результатам нашего исследования, сделали 1544 политических заявлений, что является наибольшим показателем среди других партий. Интересно, что больше политзаявлений было на счету именно партий, позиционировали себя как оппозиционные к власти (О - 1544, "Батькивщина" - 1323, "Самопомощь" - 1229, РПЛ - 1134).

"Опоблок", не имеют проблем с медийным присутствием. Как минимум, представители партии имели доступ к национальным ТВ-каналов, принадлежащих Ринату Ахметову и группе Левочкин-Фирташ. Кроме того, представители ОБ также имели доступ и к общественно-политических каналов. В совокупности, это позволило оппозиционерам набрать 69,84 балла по индексу информационной активности.

4. Радикальная партия Олега Ляшко

Электоральная активность: 86,79;

Электоральная эффективность: 100,49;

Проблемно-программная активность: 84,01;

Информационная активность: 68,73;

Суммарный балл: 340,02

Олег Ляшко и его одноименная партия в политическом цикле 2014 - 2019 годов имела наилучший результат со времен своего основания в 2010 году, когда Ляшко принял решение выйти из "Батькивщины" и возглавить собственный проект. СМИ приписывают авторство "проекта Ляшко" Сергею Левочкину, позже, утверждают журналисты, Олег Валерьевич перешел под протекторат Рината Ахметова, логично отразилось в количестве визитов Ляшко на предприятия украинского бизнесмена и упоминаний о Ляшко в сюжетах телеканала "Украина". Согласно прогнозам социологов, Олег Ляшко следующего политического цикла может уже не повторить успех прошлого, но в нашем исследовании речь идет именно о цикле 2014 - 2019 годов, для Ляшко был, наверное, пиком.

Радикальная партия Олега Ляшко входит в тройку партий-лидеров по индексу электоральной активности (86,79 балла), уступив лишь БПП (88 баллов) и "Батькивщине" (86,79 балла). Олег Ляшко набрал 8,32% на выборах президента в 2014 году, обеспечив себе третье место в общем рейтинге. Лидер радикалов также пытался конвертировать свой президентский рейтинг в мандаты народных депутатов и депутатов местных советов. Так, от партии Ляшко было зарегистрировано 176 кандидатов в депутаты ВР по одномандатным округам (больше только у "Батькивщины" - 177 кандидатов в депутаты) и 191 кандидат в депутаты в многомандатном избирательном округе. Но РЛП, по результатам выборов, получила лишь 22 мандата, то есть только каждый 17 кандидат в нардепы стал членом парламента 8 созыва. На местных выборах 2015 года от партии РПЛ было зарегистрировано 1414 депутатов в областные советы, 3848 - в городские областного значения, 8315 - в районных, 749 - в районные советы в городах и 3124 - в советы городов районного значения, то есть всего 17450 кандидаты в депутаты (без учета кандидатов в поселковые и сельские советы). Избрано было 126 депутатов областных советов (каждый 11 кандидат победил), депутатами советов городов областного значения стали 257 (каждый 15), депутатами районных советов - 1145 (каждый 7), депутатами районных советов в городах - 77 (каждый 10), депутатами советов городов районного значения - 237 (каждый 13). От Радикальной партии Ляшко также стало 77 депутатов в поселковых советах, 248 в сельских и 623 депутатов советов в ОТГ. Поэтому, партия набрала 100,49 балла по индексу электоральной эффективности, что эквивалентно шестому месту по данному индексу.

Радикальная партия Олега Ляшко по индексу программно-проблемной активности набрала 84,01 балла, что в общем зачете по данному индексу соответствует 5 месту. Радикалы были инициаторами 126 программных инициатив в региональной сфере, 63 - геополитической, 126 - в антикоррупционной, 32 - в социокультурной, 189 - в социальной и 108 - в экономической сферах.

Олег Валерьевич также славится своими ораторскими способностями, но четких политических заявлений со стороны Радикальной партии было 1134, или четвертое место по количеству политических заявлений всех партий в политическом цикле 2014 - 2019 годах. В этом отношении, проблемой партии Олега Ляшко является то, что за чрезмерным количеством заявлений со стороны лидера партии, сложно выделить четкие политические заявления среди большого количества "радикального популизма. Однако, именно он является визитной карточкой Олега Ляшко, что обеспечивает ему и его партии почти стопроцентную узнаваемость среди электората. Тем более, что деятельность Олега Ляшко или его партийцев активно освещали СМИ, в частности, телеканал "Украина", о котором мы уже упоминали. Так, РПЛ имеет 68,73 балла по индексу информационной активности, соответствует 7 месту по рейтингу в данном индексе.

5. "Украинское объединение патриотов - УКРОП"

Электоральная активность: 85,58;

Электоральная эффективность: 99,47;

Проблемно-программная активность: 81,02;

Информационная активность: 67,07;

Суммарный балл: 333,12

УКРОП - политический проект, известный тем, что его открыто поддерживал Игорь Коломойский, который был членом партии и даже возглавлял комиссию партийного контроля. Сама партия была образована в 2015 году, перед проведением выборов в местные советы. Собственно, именно неплохой результат партии на местных выборах 2015 года позволил им занять пятую позицию в рейтинге. Кроме того, следует отметить, что УКРОП пропустил внеочередные выборы в парламент в 2014 году из-за того, что на тот момент партия еще не была создана. Однако, в Раду прошли Александр Шевченко и Виталий Куприй. Первый - стал кандидатом от партии на выборах президента в 2019 году, второй - формально не входит в ряды партии, но считается приближенным лицом к Игорю Коломойскому, а следовательно и партии УКРОП. Кроме того, на промежуточных выборах в ВР, партия смогла завести еще двух депутатов - Ирину Констанкевич, которая победила в 23-м округе (Волынь) и Виктора Шевченко, который с минимальным перевесом одержал победу на 85-м округе (Прикарпатье).

Политическая партия "УКРОП" по индексу электоральной активности получила 85,58 балла, что по данному показателю соответствует пятому месту среди всех партий. Но индекс электоральной эффективности УКРОПа (99,47 балла) соответствует только седьмое место по данному показателю. УКРОП выдвинул 1319 кандидатов в депутаты в областные советы, 140 из них победили на выборах (каждый 9); 3229 кандидатов партия имела в советах городов областного значения, из них 320 были избраны депутатами (каждый 10). В районные советы УКРОП выдвинул 6126 кандидатов в депутаты, но мандаты, по результатам выборов, получили 775 человек (каждый 8). Лучший результат УКРОП имел на выборах депутатов в районные советы в городах, где каждый четвертый выдвиженец победил на выборах (794 кандидатов, 195 - избраны депутатами). В советы городов районного значения партия выдвинула 2073 кандидата, но поддержку избирателей получили только 203 из них (каждый 10). Кроме того, по состоянию на февраль 2019 года, УКРОП имел 723 депутатов в советах ОТГ, а также 51 депутатов в поселковых советах и 278 в сельских. Так, партия выдвигала собственных кандидатов в депутаты местных советов во всех регионах Украины, но избиратели активно поддерживали партию только в нескольких областях, в частности, Волынской, Ивано-Франковской и Днепропетровской.

По показателю индекса программно-проблемной активности УКРОП занял восьмое место с 81,02 рейтинговых баллов. Так, партия стала инициатором 117 программных инициатив в региональной сфере, 68 - в геополитической, 59 - в антикоррупционной, 36 - в социокультурной, 104 - в социальной, а также 27 - в экономической. Если брать во внимание то, что представители партии в основном представлены в местных органах власти, то результат силы в данном индексе выглядит вполне убедительно. Так, УКРОП по индексу программно-проблемной активности уступил только парламентским партиям, которые имеют собственные фракции в ВР, и "Свободе".

Кроме того, партия "УКРОП" опубликовала 657 политических заявлений, что соответствует седьмому месту среди всех партий. По индексу информационной активности УКРОП набрал 67,06 балла и занял тринадцатое место по данному индексу.

6. "Объединение "Самопомич"

Электоральная активность: 81,95;

Электоральная эффективность: 96,4;

Проблемно-программная активность: 85,01;

Информационная активность: 68,17;

Суммарный балл: 331,53

"Самопомич" - политическая партия, которая известна благодаря своему лидеру - городскому голове Львова Андрею Садовому. В своей публичной риторике партийные лидеры, такие как Андрей Садовый, Оксана Сыроид, Олег Березюк и Олег Лаврик, часто апеллируют к важности демократически либеральных ценностей, что, по их словам, является мировоззренческой позицией членов партии "Самопомич". Такое позиционирование партии и личный рейтинг Андрея Садового позволили получить 33 мандата в Верховной Раде 8 созыва. Позже во фракцию "Самопомич" входили и выходили нардепы, поэтому на конец политического цикла 2014 - 2019 лет фракция насчитывает 25 народных депутатов.

Партия "Объединение "Самопомич" имеет 81,95 балла по индексу электоральной активности (11 место по данному показателю) и 96,4 балла - по индексу электоральной эффективности (10 место). Собственно, такой результат детерминирован тем, что "Самопомич" вела на местных выборах 2015 года относительно небольшое количество кандидатов в депутаты - 4475, из которых было выбрано 837 депутатами в местных советах. Соответственно, каждый 5 кандидат в депутаты местных советов стал обладателем депутатского мандата. Если смотреть детально, то с 712 кандидатов в депутаты областных советов 104 победили на выборах (почти каждый 7), с 1765 кандидатов в депутаты советов городов областного значения 377 победили на выборах (почти каждый 5), среди 1183 кандидатов в районные советы - 210 победителей на выборах 2015 года (почти каждый 6) и с 815 кандидатов в депутаты советов в городах районного значения 146 получили соответствующие депутатские мандаты (почти каждый 6). Кроме того, "Самопомич" имеет 319 представителей партии в советах в ОТГ, а также 17 в поселковых и 3 - в сельских советах. Соответственно, партия "Самопомич" имеет относительно небольшое количество депутатов в местных советах. Так, "Самопомич" выдвинула почти вдвое меньше кандидатов в депутаты, чем "Батькивщина" или БПП получили мандатов в местных советах (9670 и 9481 соответственно). Но "коэффициент полезного действия" от выдвижения кандидатов от "Самопомочи" достаточно высок. Как мы уже отмечали, почти каждый 5 кандидат в местные советы стал победителем на выборах.

По рейтингу индекса программно-проблемной активности "Самопомич" набрала 85,01 баллов, что в общем зачете партий соответствует 4 месту. Так, представители партии были инициаторами 81 программных предложений в региональной сфере, 77 - в геополитической, 144 - в антикоррупционной, 66 - в социокультурной, 32 - в социальной и 189 - в экономическом. Собственно, представители "Самопомочи" в парламенте активно формировали альтернативную повестку дня и предлагали свое видение развития государства. Иначе представление о развитии Украины привело к тому, что фракция "Самопомич" вышла из коалиционного большинства в парламенте, но продолжила поддерживать инициативы, которые соответствуют ценностным ориентирам партии.

Следует также отметить, что представители "Самопомощи" были инициаторами 1229 политических заявлений, уступив по этому показателю лишь "Оппозиционному блоку" (1544 политических заявлений) и "Батькивщине" (1323 политических заявлений). Соответственно, можно говорить о том, что именно оппозиционные фракции производят большее количество политических заявлений, в которых, в основном, выражают свое отношение к действиям провластного большинства. Мнения представителей "Самопомич" также освещались в СМИ. По индексу информационной активности "Самопомич" имеет 68,17 балла, что соответствует девятому месту по данному индексу.

7. Политическая партия "Наш край"

Электоральная активность: 84,97;

Электоральная эффективность: 102,53;

Проблемно-программная активность: 75,04;

Информационная активность: 68,45;

Суммарный балл: 330,99

"Наш край" - один из классических политических проектов, созданных специально под местные выборы 2015 года. СМИ настаивают, что данный проект создавался первым заместителем главы АП времен Петра Порошенко Виталием Ковальчуком. Мотивом образования партии "Наш край" можно считать необходимость создать отдельный проект, куда бы вошли региональные политики, которые имеют поддержку местных жителей, но которые репутационно токсичны для БПП, поскольку многие из них были членами "Партии регионов". Кроме того, "Наш край" на местных выборах стал конкурентом "Оппозиционного блока", не дав ему получить единоличный контроль по городам юго-восточной Украины.

По индексу электоральной активности "Наш край" набрал 84,97 балла, что соответствует шестому месту в рейтинге по данному показателю. Зато, по индексу электоральной эффективности партия занимает четвертое место в нашем рейтинге, набрав 102,53 балла. Кстати, некоторые СМИ называют партию "Наш край" "партией мэров", но справедливо ли это утверждение? На местных выборах 2015 года "Наш край" выдвинул 46 кандидатов в мэры городов областного значения, и сорок второй главы городов районного значения. Из них победили на выборах 7 и 5 выдвиженцев партии соответственно. Кроме того, "Наш край" имеет еще 15 голов ОТГ (+4 старосты), 7 - председателей поселковых советов, 75 - сельских советов. Количеству голов в городах областного значения "Наш край" занимает третье место - впереди БПП (24) и "Оппозиционный блок" (9). В городах районного значения впереди "Нашего края" - "Родина" (18) и "Оппозиционный блок" (6). По количеству поселковых голов "Наш край" также третий - БПП (19) и Родина (16). Зато, по числу сельских голов "Наш край", у которого 75 голов сельсоветов, значительно уступает БПП (362), "Батькивщина" (232) и "Аграрной партии Украины" (112). Значительный разрыв между количеством голов ОТГ от "Нашего края" (15) и БПП (158), но впереди также и "Батькивщина" (40). Учитывая результаты нашего исследования, "Наш край" не совсем корректно называть "партией мэров", поскольку партия местами существенно уступает в данном аспекте МЧП и "Батькивщине", а в некоторых аспектах также и "Оппозиционного блока" и "Аграрной партии Украины" .

Относительно представительства депутатов от "Нашего края" в местных советах, то, согласно результатам выборов 2015 года, партия 76 депутатов в областных советах (выдвигалось 1120), в советах городов областного значения - 286 (выдвигалось 3391), в районных советах - 954 (выдвигалось 6293), в районных советах в городах - 39 (выдвигалось 592), в советах городов районного значения - 181 (выдвигалось 1946). Кроме того, "Наш край" имеет 734 депутатов в советах в ОТГ, а также 161 в поселковых советах и 1359 - в сельских. Также стоит отметить, что "Наш край" имеет трех представителей в парламенте. В частности, это два лидера партии - Антон Киссе и Александр Фельдман, а также народный депутат Сергей Шахов, который получил свой мандат на промежуточных выборах в ВР в 2016 году по 114 округу (Луганская область).

По индексу программно-проблемной активности "Наш край" имеет 75,04 балла, что соответствует 14 позиции в рейтинге по данному показателю. Партия была инициатором 14 программных предложений в региональной сфере, 5 - в геополитической, 14 - в антикоррупционной, 5 - социокультурной, 59 - в социальной, а также 9 - в экономической сфере. Данный результат свидетельствует о том, что партия делает акцент на близком всем украинском проблеме низких социальных стандартах, что также выгодно с электоральной точки зрения.

"Наш край" имеет в своем активе относительно небольшое количество политических заявлений (306), что соответствует 18 месту по данному показателю среди всех политических партий. Зато, по индексу информационной активности "Наш край" занимает 8 место с 68,45 баллами в активе.

8. Всеукраинское объединение "Свобода"

Электоральная активность: 84,37;

Электоральная эффективность: 98,44;

Проблемно-программная активность: 82,02;

Информационная активность: 65,11;

Суммарный балл: 329,94

"Свобода" - одна из древнейших политических партий в Украине, которая была сформирована еще в 2004 году на базе Социал-национальной партии Украины. В политическом цикле 2014 - 2019 годов "Свобода" существенно потеряла свои позиции, сравнивая с предыдущим. Так, в 2014 году партия смогла провести в Верховную Раду лишь 6 депутатов в мажоритарных округах, зато в Раде 7 созыва партия имела 37 депутатов. По данным социологических опросов, по состоянию на июнь 2019 "Свобода" лишь 1,5% электоральной поддержки, поэтому шансы "Свободы" оказаться в Верховной Раде 9 созыва маловероятно. Однако, партия активно продолжает свою деятельность, пытаясь объединиться с другими политическими силами националистического толка.

Несмотря на скромные результаты "Свободы" на парламентских выборах 2014 года, партия получила неплохой результат на местных выборах в 2015 году, что отразилось в нашем рейтинге. Так, "Свобода" 84, 37 балла по индексу электоральной активности, соответствует 7 месту. По индексу электоральной эффективности партия расположилась на 8 месте, имея 98,44 балла. На местных выборах 2015 года "Свобода" выдвинула 12 657 кандидатов в депутаты местных советов. В частности, 1532 - в областные советы, 2912 - в советы городов областного значения, 5551 - в районные советы, двести тридцать первый районные советы в городах, а также 2431 - в советы городов районного значения. Из них 111 были избраны депутатами областных советов, 325 - советов городов областного значения, 605 - районных советов, 57 - районных советов в городах, а также двести двадцать четвёртого советах городов районного значения. Кроме того, "Свобода" 311 депутатов в советах в ОТГ, а также двадцать пятый поселковых советах и сто восьмой сельских. Поэтому, по результатам местных выборов 2015 года, "Свобода" набрала 6,88% электоральной поддержки, а по результатам выборов в ВР - 4,71% (в многомандатном округе). Соответственно, партия в политическом цикле 2014 - 2019 годов имела больше поддержки на местном уровне, чем на национальном.

Имея ограниченное представительство в парламенте, "Свобода" проявила активность в формировании программно-проблемных предложений. Так, по индексу программно-проблемной активности "Свобода" набрала 82,02 рейтинговых баллов, что эквивалентно седьмому месту в данном рейтинге. Так, "Свобода" была инициатором 180 программных инициатив в региональной сфере, семьдесят второй геополитической, 18 - в антикоррупционной, 63 -в социокультурной, 32 - в социальной, 86 - в экономической. Интересно, что результаты анализа программных инициатив партии направления коррелируют с электоральной поддержкой партии. Соответственно, у "Свободы" большее количество программных предложений в региональной сфере и выше электоральная поддержка на местном уровне.

Как для одного из лидеров рейтинга активных и эффективных партий, "Свобода" имеет невысокий индекс информационной активности - 65,11 балла, что соответствует двадцатой позиции по данному индексу. Собственно, партия также имеет относительно небольшое количество политических заявлений - 536 (11 место по данному показателю). Основными ньюсмейкерами партии были ее лидер - Олег Тягнибок и народные депутаты, которые также являются медийно активными персонами.

9. Политическая партия "Гражданская позиция"

Электоральная активность: 82,55;

Электоральная эффективность: 95,38;

Проблемно-программная активность: 78,03;

Информационная активность: 66,5;

Суммарный балл: 322,46

"Гражданская позиция" - политическая партия, которая ведет свою деятельность с 2010 года, но еще ни разу не имела своей фракции в парламенте. Так, в выборах в парламент в 2012 году партия не участвовала, а в 2014 смогла набрать лишь 3,1% в многомандатном округе, так же ни один из 10 кандидатов в одномандатных округах не смогли завоевать необходимое для попадания в ВР количество голосов избирателей. Сам лидер партии Анатолий Гриценко на выборах президента в 2010 году было всего 1,2% поддержки избирателей, на внеочередных выборах президента в 2014 Гриценко уже имел 5,48%, а в 2019 - 6,91%. Соответственно, Анатолий Гриценко имеет положительную динамику роста собственного рейтинга, но все же остается "первым непроходимым".

В политическом цикле 2014 - 2019 годов партия "Гражданская позиция" набрала 82,55 рейтинговых баллов по индексу электоральной активности (10 место) и 95,38 балла по индексу электоральной эффективности (11 место). Как мы уже отмечали, партия осталась вне парламента, не проведя ни одного кандидата в депутаты. Но "Гражданская позиция" приняла участие в местных выборах 2015. Так, от партии Анатолия Гриценко было зарегистрировано 335 кандидатов в областные советы, 1508 - в советы городов областного значения, 1713 - в районные советы, сорок второй районные советы в городах, 1238 - в советы городов районного значения. Согласно результатам голосования, в областных советов были избраны 12 представителей "Гражданской позиции" (каждый 28), в советы городов областного значения - 59 (каждый 26), в районные советы - 218 (каждый 8), в районные советы в городах - 4 (каждый 11), в советы городов районного значения - 77 (каждый 16). Также "Гражданская позиция" имеет 115 депутатов в советах в ОТГ, 16 - в поселковых и 49 - в сельских советах. Соответственно, партия Гриценко имела лучший результат в небольших поселениях, в частности в районных советах Западной Украины. "Гражданская позиция" также имеет небольшое количество городских голов: только 1 кандидат с 18 на должность городского головы в городах областного значения одержал победу на выборах - Александр Баклыков (Лебединский городской голова). Кроме господина Баликова, "Гражданская позиция" также имеет 1 поселкового голову и 14 - сельских голов. В целом, партия имеет своих представителей на местном уровне, но выдающейся роли для формирования региональной повестки дня "Гражданская позиция" не играет.

Не имея достаточного представительства в органах власти для реального влияния на государственную политику, "Гражданская позиция" пыталась разрабатывать собственный альтернативный порядок дня. По индексу программно-проблемной активности "Гражданская позиция" набрала 78,03 балла, что соответствует 11 месту в общем зачете по данному показателю. Так, партия Анатолия Гриценко была инициатором 14 региональных программных предложений, 41 - геополитических, 32 - антикоррупционных, 45 - социальных и 63 - экономических инициатив. Как мы видим, несмотря на то, что партия имеет представителей на местах, а не в парламенте, "Гражданская позиция" все же концентрировалась на создании программных инициатив по обще-национальной повестке дня, что подчеркивает о парламентских амбициях партии.

На счету "Гражданской позиции" также 558 политических заявлений, что отвечает десятому месту по соответствующим показателем среди всех партий. А по индексу информационной активности партия Анатолия Гриценко набрала 66,5 рейтинговых баллов, и является пятнадцатым результатом по данному показателю.

10. Политическая партия "Общественное движение "Народный контроль"

Электоральная активность: 81,34;

Электоральная эффективность: 92,31;

Проблемно-программная активность: 80,02;

Информационная активность: 64,55;

Суммарный балл: 318,23

Общественное движение "Народный контроль" - политическая партия, которая была создана в 2015 году на базе одноименной общественной организации, лидером которой является народный депутат 8 созыва и бывший журналист-расследователь Дмитрий Добродомов. Партия не принимала участия в парламентских выборах в 2014 году, поскольку еще не была создана, но выставила своих кандидатов на местных выборах в 2015 году. Кроме того, Дмитрий Добродомов запомнился тем, что поддержал Анатолия Гриценко на президентских выборах 2019 года, а также намерен участвовать в парламентских выборах 2019 вместе с "первым непроходимым".

"Народный контроль" Дмитрия Добродомова имеет 81,34 балла по индексу электоральной активности, соответствует 12 позиции по данному показателю. По электоральной эффективности, партия заняла 14 позицию, набрав 92,31 балла. Как мы уже отмечали, "Народный контроль" участвовал только в местных выборах 2015 года и выборах в ОТГ, поэтому стоит детально рассмотреть, какого результата смогла добиться партия на местном уровне. Согласно данным ЦИК, "Народный контроль" выдвинул 450 кандидатов в депутаты областных советов, 1293 - в советы городов областного значения, 1299 - в районные советы, 37 - в районные советы в городах, а также 66 - в советы городов районного значения. Интересно, что результат партии Дмитрия Добродомова на местных выборах можно назвать даже несколько лучше, чем результат его политического союзника - Анатолия Гриценко. Так, "Народный контроль", по результатам выборов имеет 14 депутатов областных советов (12 в Гриценко), в городах областного значения - 85 (59 у Гриценко), в районных советах - 119 (218 у Гриценко), в районных советах в городах "Народный контроль" не своих депутатов (у Гриценко 4), в советах городов районного значения - 62 (77 у Гриценко), в поселковых советах - 16 (4 в Гриценко), в сельских - 53 (49 у Гриценко). Соответственно, по результатам местных выборов 2015 года, "Народный контроль" имел 1,68% электоральной поддержки, а "Гражданская позиция" - 1,59%. Поэтому, можно считать, что первый поход на выборы партии Дмитрия Добродомова был вполне успешным, и даже несколько лучше результат партии-союзника "Гражданской позиции".

По индексу программно-проблемной активности партия общественное движение набрало 80,02 балла, что соответствует 9 позиции по данному рейтингу. Партия Дмитрия Добродомова была инициатором 126 программных инициатив в региональной сфере, 63 - в геополитической и антикоррупционной, 32 - социокультурной и социальной, 63 - в экономической сфере. Так, результат партии по программно-проблемными активностями коррелирует с тем фактом, что партия имеет собственных представителей в местных органах власти. Однако, "Народный контроль" также разрабатывал собственные наработки в различных сферах общественно-политической жизни страны.

Дмитрий Добродомов и другие представители межфракционного объединения "Народный контроль" (народные депутаты Олег Мусий, Богдан Маткивский и Андрей Антонищак) сделали 630 политических заявлений. А по индексу информационной активности партия набрала 64,55 балла, что соответствует 22 месту в общем зачете по данным индексам.

11. Партия "Видродження"

Электоральная активность: 83,76;

Электоральная эффективность: 97,42;

Проблемно-программная активность: 67,06;

Информационная активность: 65,94;

Суммарный балл: 314,19

Партия "Видродження" - политический проект, который существует еще с 2005 года, но пока партия более известная своей депутатской группой в ВРУ, которая насчитывает 25 народных депутатов. Интересно, что большинство из них - бывшие члены "Партии регионов", поэтому депутаты, которые вошли в депутатскую группу, избирались по мажоритарным округам как самовыдвиженцы чтобы нейтрализовать негатив, связанный бывшим членством в ПР. Оценивая результаты, которые партия набрала в многомандатном округе (0,19%), можно сказать, что решение идти в ВР самовыдвиженцами, было вполне рациональным.

По индексу электоральной активности партия набрала 83,76 балла, что соответствует 8 месту в общем зачете по этому показателю. По индексу электоральной эффективности партия набрала 97,42 балла, заняв 9 место в рейтинге по данному индексу. Как мы отмечали, народные депутаты, которые вошли в депутатскую группу "Видродження", прошли в ВР как самовыдвиженцы в одномандатных округах, поэтому партия не получила баллов за них. Зато, партия получила баллы за кандидата в президенты Украины в 2019 году - Виктора Бондаря. Несмотря на то, что в ВР представители партии шли самовыдвиженцами, партия достигла неплохих результатов на местных выборах 2015 года уже под собственным брендом. Так, партия повела на выборы в областные советы 1013 кандидатов в депутаты, 105 из которых победили на выборах (почти каждый 10). На выборах в советы городов областного значения - 2590 кандидатов, 288 из которых получили соответствующие мандаты (каждый 9). В районные советы было зарегистрировано 4798 кандидатов, а избран - 655 (каждый 7). Несколько хуже результат мало "Видродження" на выборах в районные советы в городах: с 843 кандидатов решающей поддержкой избирателей заручились лишь 19 (каждый 44). Мандаты депутатов советов городов районного значения получили 161 представитель "Возрождение" с 1140 кандидатов (каждый 7). Кроме того, партия имеет в своем электоральном зачете также 194 депутата советов в ОТГ, 56 депутатов поселковых советов, а также 189 - депутатов сельсоветов. Возглавить города областного значения по результатам выборов удалось 4 представителям партии (с 35 кандидатов), и еще 3 смогли стать главами городов районного значения (22 кандидатов). "Возрождение" также имеет 1 голову ОТГ, 1 старосту в ОТГ, 4 - поселковые головы и 30 - сельских голов. Результат партии "Видродження" показывает, что на общенациональном уровне экс-представители "Партии регионов" несколько дискредитированы, однако на местном уровне они получают стабильную электоральную поддержку.

По индексу программно-проблемной активности партия располагается на 22 месте, набрав 67,06 балла. Так, партия создала 19 программных предложений в региональной сфере, 5 - в геополитической, 11 - в антикоррупционной, 2 - в социокультурной, 29 - в социальной и 20 - в экономической. Согласно результатам нашего анализа, представители партии концентрировались именно на социально-экономических программных предложениях, которые, согласно нашей методологии, оценивались выше, чем другие категории программных инициатив партий.

Партия "Видродження" имела относительно небольшое количество политических заявлений (91), которая соответствует 14 месту по рейтингу данного показателя. По индексу информационной активности "Видродження" набрало 65,94 балла, что позволило ему занять 17 строчку по рейтингу в данном показателе.

12. Политическая партия "Народный фронт"

Электоральная активность: 56,53;

Электоральная эффективность: 89,24;

Проблемно-программная активность: 83,01;

Информационная активность: 69,56;

Суммарный балл: 298,35

"Народный фронт" - еще один классический политический проект, созданный Арсением Яценюком и Александром Турчиновым специально для участия во внеочередных парламентских выборах 2014 года. Как известно, данный политический проект был более чем удачным - "Народный фронт" провел в ВРУ 82 народных депутатов, войдя в коалицию "Европейская Украина", а ее лидер - Арсений Яценюк был премьер-министром Украины. Соответственно, "Народный фронт" имел больше всего, после БПП, институциональных возможностей реализовывать собственную политическую программу.

По индексу электоральной активности "Народный фронт" имеет 56,53 балла, что соответствует аж 52 месту по соответствующим показателем среди всех партий. Собственно, низкий балл НФ за электоральную активность получил из-за того, что партия практически не принимала участия в местных выборах. Так, партия выдвинула только 27 кандидатов в советы городов районного значения, но ни один из них не победил не выборы. Однако, "фронтовики" включились в выборы депутатов в советы в ОТГ, по состоянию на февраль 2019 партия имела 148 собственных представителей в советах в ОТГ. Однако, результаты "Народного фронта" на выборах в парламент в 2014 году были одними из лучших. Так, из 217 кандидатов, выдвинутых по партийному списку, 64 стали народными депутатами. Также 18 человек получили депутатские мандаты, одержав победу в одномандатных округах. Соответственно, по индексу электоральной эффективности "Народный фронт" занимает 17 место, имея в активе 89,24 балла. Таким образом, двенадцатое место "Народного фронта" в рейтинге активных и эффективных партий детерминировано именно невысокими баллами за электоральную активность и эффективность.

По индексу программно-проблемной активности "Народный фронт" занимает 6 место, набрав 83,01 рейтинговых баллов. "Фронтовики" стали инициаторами 63 программных инициатив в региональной сфере, 189 - в геополитической, 63 - в антикоррупционной, 126 - в социокультурной, 189 - в социальной, а также 63 - в экономической сфере. Да, можно сказать, что программно-проблемная активность партии была более или менее сбалансированной, приоритетными направлениями для "Народного фронта" были сферы геополитики и социального обеспечения украинцев. Из-за активности "Народного фронта" в геополитической сфере оппоненты партии даже называли ее "партией войны", а одного из лидеров партии Александра Турчинова - "кровавым пастырем". Но в условиях фактической войны с РФ, "фронтовики" воспринимали такие сравнения как комплимент.

Представители "Народного фронта" были достаточно активными в СМИ. Так, по результатам нашего исследования, партия была инициатором 1076 политических заявлений, соответствует 5 месту по данному показателю. По индексу информационной активности партия заняла 4 место, набрав 69,56 рейтинговых баллов.

13. Политическая партия "Сила людей"

Электоральная активность: 80,13;

Электоральная эффективность: 84,13;

Проблемно-программная активность: 64,07;

Информационная активность: 65,66;

Суммарный балл: 294

"Сила людей" - относительно молодая политическая партия, создание которой началось в 2013 году, а юридическое оформление партии закончилось в августе 2014 года. Так, "Сила людей" успела принять участие как в парламентских выборах 2014, так и в местных 2015, по результатам которых получила неплохие, как для новой политической силы, результаты. Также партия стала известна скандалом во время президентской кампании 2019 года, когда партийцы требовали от собственного же кандидата в президенты Дмитрия Гнапа сняться с выборов и вернуть деньги, которые партия внесла в залог на выборах. Причиной этого стало обвинение Дмитрия Гнапа в том, что он якобы присвоил часть средств, которую редакция "Слидство.инфо" планировала направить на нужды армии. Также можно отметить, что собственно средства на залог кандидата от "Силы людей" были собраны благодаря публичному сбору средств.

По индексу электоральной активности партия "Сила людей" набрала 80,13 балла, что соответствует 14 месту среди всех политических партий. Однако, по рейтингу электоральной эффективности "Сила людей" заняла 22 место, набрав 84,13 балла. Так, партия на парламентских выборах 2014 выдвинула партийный список, в котором было 37 кандидатов в депутаты. Также в одномандатных округах от "Силы людей" в ВР баллотировались 16 кандидатов в народные депутаты. Но по результатам голосования, партия набрала всего 0,11% в многомандатном округе, также ни один из мажоритарщиков партии не смог одержать победу в одномандатных округах.Соответственно, партия осталась в статусе внепарламентской в политическом цикле 2014 - 2019 годов. На местных выборах 2015 года, согласно данным ЦИК, партия зарегистрировала 2792 кандидата в депутаты местных советов. В частности, 303 - в областные советы, 1463 - в советы городов областного значения, 484 - в районные советы, 131 - в районные советы в городах, 411 - в советы городов районного значения. Согласно результатам голосования, депутатами советов городов областного значения стали 80 представителей партии (каждый 18), 31 - депутатами районных советов (почти каждый 16), 24 - депутатами районных советов в городах, 17 - депутатами советов городов районного значения (каждый 24). Кроме того, "Сила людей" имеет 10 депутатов поселковых и 22 - сельских советов, а также 21 - представитель в советах в ОТГ. Можно также отметить, что 1 кандидат от "Сила людей" победил на выборах городского головы и 1 возглавил ОТГ.

Партия "Сила людей" по индексу программно-проблемной активности имеет 64,07 балла, что соответствует 25 месту в общем рейтинге по данному индексу. Так, "Сила людей" была инициатором 9 программных предложений в геополитической сфере, 18 - в антикоррупционной, 14 - в социальной и 5 - в экономической. Также на счету партии 72 политических заявлений, что соответствует 36 месту по данному показателю среди всех политических партий. По индексу информационной активности, партия набрала 65,66 балла, что позволило "Силе людей" расположиться на 18 позиции по данному индексу.

14. Политическая партия "Воля народа"

Электоральная активность: 62,58;

Электоральная эффективность: 80,04;

Проблемно-программная активность: 79,03;

Информационная активность: 66,78;

Суммарный балл: 288,43

"Воля народа" - политическая партия более известная как одноименная депутатская группа в ВР 8 созыва с нестабильным составом - депутатская группа часто находилась на грани роспуска, поскольку часть его членов выходили из нее, а потому "Воля народа" приходилось искать новых членов, чтобы сохранить статус "депутатской группы". "Воля народа" объединила депутатов, которые уже имели опыт работы в парламенте, в том числе во фракции "Партии регионов". Интересно, что все члены группы "Воля народа" избирались в ВР в одномандатных округах, преимущественно как самовыдвиженцы. Можно сказать, что данная группа не является централизованной, большинство ее представителей являются самостоятельными депутатами. Также "Воля народа" известна тем, что выполняла функции "резерва голосов", когда коалиции нужно было добрать голоса за то или иное решение в ВР.

По результатам нашего исследования, "Воля народа" по индексу электоральной активности набрала 62,58 балла, что в общем рейтинге по данному индексу расположило партию на 42 месте. Так, "Воля народа" чисто юридически не принимала участия в парламентских выборах 2014: партия не регистрировала избирательный список, а депутаты, которые впоследствии образовали одноименную депутатскую группу, в мажоритарных округах боролись за депутатский мандат в статусе самовыдвиженцев. А уже на местных выборах 2015 года "Воля народа" выдвинула собственных кандидатов в депутаты местных советов и городских голов, преимущественно, крупных городов. 64 выдвиженцы партии баллотировались кандидатами в депутаты областных советов, сто двадцать первой советы городов областного значения и триста тридцать седьмой районные советы. Результат партии на местных выборах состоял из 6 областных депутатов (почти каждый 11), 17 депутатов (каждый 7) в советах городов областного значения и 74 представителей партии стали депутатами районных советов (почти каждый 5). "Воля народа" также имеет 1 депутата поселкового совета, 3 - сельской и 9 депутатов в советах в ОТГ. Партия также одного победителя на выборах городского головы - им стал Александр Ген, который был избран главой города Середина-Буда (Сумская область). Так, результаты "Воля народа" на всех выборах в политическом цикле 2014 - 2019 равна 80,04 баллам по индексу электоральной эффективности (26 место).

"Воля народа" имеет 79,03 балла по индексу программно-проблемной активности, что соответствует 10 месту по данному показателю среди всех партий. Партия "Воля народа" была инициатором 23 региональных программ, 14 - геополитических, 45 - антикоррупционных, 27 - социокультурных, 108 - социальных и 86 - экономических. Соответственно, партийцы "Воля народа" уделяли больше внимания именно социально-экономическим проблемам. Кроме того, представители "Воля народа" сделали 486 политических заявлений, соответствует 13 месту среди всех партий по данному показателю. По индексу информационной активности партия 66,78 балла, что позволило ей занять 14 место среди всех партий по данному индексу.

15. Народная партия

Электоральная активность: 77,11;

Электоральная эффективность: 94,35;

Проблемно-программная активность: 54.1;

Информационная активность: 60,93;

Суммарный балл: 286,49

Народная партия - политическая партия, образованная на базе "Аграрной партии Украины" в 2005 году, ее лидером с 2004 года является Владимир Литвин, народный депутат 8 созыва ВР, член парламентской группы "Воля народа". Лучшие времена для Народной партии пришлись на 2007 год, когда Народная партия в составе "Блока Литвина" попала в парламент, набрав 3,96% голосов избирателей. Тогда Владимир Литвин был избран председателем Верховной Рады. На выборах в парламент в 2012 году Народная партия смогла завести только двух депутатов по одномандатным округам - Владимира Литвина и Сергея Гриневецкого. В политическом цикле 2014 - 2019 партия только одного представителя в парламенте - Владимира Литвина, но лидер Народной партии избирался в ВР как самовыдвиженец.

По индексу электоральной активности Народная партия, согласно результатам исследования, имеет 77,11 балла, что соответствует 19 месту по данному показателю среди всех партий. По индексу электоральной эффективности партия Литвина расположилась на 12 позиции, имея в своем активе 94,35 балла. Как мы уже отмечали, Народная партия не принимала участия в парламентских и президентских выборах в 2014 году. Также партия не имела выдвиженцев на президентских и парламентских выборах 2019 года, поэтому Минюст имеет все законные основания отменить регистрацию партии из-за неучастия в национальных выборах в течение 10 лет. Однако, Народная партия участвовала в местных выборах 2015 года. От партии было зарегистрировано 129 кандидатов в депутаты областных советов, 410 - в советы городов областного значения, 1364 - в районные советы, 262 - в советы городов районного значения. По результатам голосования избирателей, 5 представителей партии (каждый 26) были избраныдепутатами областных советов, 31 - депутатами советов городов областного значения (каждый 13), 187 - депутатами районных советов (каждый 7), 12 - депутатами советов городов районного значения (каждый 22 ). Также в активе партии 6 депутатов поселковых, 267 - сельских и 51 депутат в советах в ОТГ. Следует отметить, что представительство Народной партии неравномерное, большинство из них сконцентрированы в местных советах Житомирской, откуда родом является Владимир Литвин.

За период политического цикла 2014 - 2019 годов народное партия набрала 54,1 балла, что соответствует 35 позиции среди всех партий. Так, Народная партия была инициатором 1 программной инициативы в региональной сфере, 6 - в геополитической, 17 - в антикоррупционной, 6 - в социокультурной, 4 - в социальной, а также 8 - в экономической. Соответственно, представители партии больше внимания уделяли именно антикоррупционном повестке дня, чем другим вопросам социально-политической жизни страны. Кроме того, Народная партия опубликовала 38 политических заявлений, что является относительно небольшим показателем (24 место по данному показателю). По индексу информационной активности партия набрала 60,93 балла, что позволило ей расположиться на 34 позиции по рейтингу данного индекса.

16. Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"

Электоральная активность: 74,69;

Электоральная эффективность: 74,93;

Проблемно-программная активность: 72,05;

Информационная активность: 64,13;

Суммарный балл: 285,79

Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" - политическая партия, основанная экс-руководителем СБУ Валентином Наливайченко в 2016 году на базе ОО "Антикоррупционный движение". Перед президентскими выборами 2019 в СМИ была информация, что Наливайченко поддержит на выборах Юлию Тимошенко, но этого так и не произошло. Наливайченко стал кандидатом в президенты, а по результатам голосования в первом туре смог набрать лишь 0,22%. Возможно, именно поэтому Валентин Наливайченко поддержал "Батькивщину" на парламентских выборах в 2019 году, войдя в партийный список под третьим номером. Но в политическом цикле 2014 - 2019 годах Валентин Наливайченко и его партия проводили активные политические действия, формировали собственную программу и приняли участие в местных выборах 2015 года.

По индексу электоральной активности "Справедливость" Валентина Наливайченко набрала 74,69 балла, что эквивалентно 23 месту среди всех партий по данному показателю. Индекс электоральной эффективности партии составил 74,93 балла, или 31 место по данным индекса. Стоит отметить, что почти все баллы электоральные баллы "Справедливость" Наливайченко набрала по результатам участия в местных выборах 2015 года. Так, на сайте ЦИК данные о выдвижении кандидатов от партии и результаты, которые смогли достичь выдвиженцы Общественно-политического движения Валентина Наливайченко "Справедливость". Но возникает логичный вопрос, как партия, основанная в 2016 году, смогла принять участие в местных выборах, которые проходили в 2015 году? Однако, мы учли данные, которые были опубликованы на официальном сайте ЦИК. Согласно им, в областные советы от партии Наливайченко баллотировались 65 кандидатов в депутаты, 107 в советы городов областного значения, 798 - в районные советы, 411 - в советы городов районного значения. По результатам голосования, 3 кандидатов от "Справедливости" были избраны депутатами советов в городах областного значения, 30 - депутатами районных советов, 8 - депутатами советов городов районного значения. Кроме того, партия 86 депутатов в советах в ОТГ, а также 1 поселкового и 4 сельских депутатов.

Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" в политическом цикле 2014 - 2019 лет набрал 72,05 балла по индексу программно-проблемной активности (17 место по данному показателю). Так, партия разработала 14 программных инициатив в региональной сфере, девяностые геополитической, 36 - в антикоррупционной, пятый социокультурной, 9 - в социальной, 23 - в экономической сфере. Так, мы видим, что в своей деятельности партия сконцентрировалась преимущественно на геополитической повестке дня. Зато, антикоррупционные программные предложения заняли второе место среди приоритетов партии, несмотря на то, что партия была основана на базе ОО "Антикоррупционный движение".

Партия Валентина Наливайченко имеет на своем счету 288 политических заявлений, что соответствует 20 месту среди всех партий по данному показателю. В общем, именно Валентин Наливайченко был основным медийным лицом партии, продвигал в СМИ политическую повестку дня партий. В целом, по индексу информационной активности "Справедливость" Валентина Наливайченко набрала 64,13 балла, что соответствует 23 месту да данному показателю.

17. Аграрная партия Украины

Электоральная активность: 83,16;

Электоральная эффективность: 101,51;

Проблемно-программная активность: 32,66;

Информационная активность: 66,22;

Суммарный балл: 283,55

Аграрная партия Украины - политическая партия с давней историей своего существования и политической деятельности в Украине. Аграрная партия Украины была зарегистрирована в 1996 году, но в 2004 партия была переименована в Народную аграрную партию Украины, а в 2005 году - в Народную партию. Но уже в 2006 году Аграрная партия Украины была восстановлена. Перед политическим циклом 2014 - 2019 лет партию возглавил Виталий Скоцик, но в 2018 году из-за конфликтов в середине партии Скоцика досрочно лишили полномочий председателя партии. Новым лидером партии стал Юрий Крутько.

Несмотря на то, что Аграрная партия Украины не принимала участия в парламентских и президентских выборах 2014 года, партия имеет достаточно высокие электоральные показатели. Так, по индексу электоральной активности Аграрная партия Украины расположилась на 9 месте, имея 83,16 рейтинговых баллов. По индексу электоральной эффективности у Аграрной партии 101,51 балла, занимая 5 место в общем зачете по данному параметру. Такой высокий результат партия достигла исключительно по результатам участия в местных выборах 2015 года и выборов в советы ОТГ. Во время местных выборов 2015 года Аграрная партия Украины выдвинула 890 кандидатов в депутаты областных советов, 1149 - в советы городов областного значения, 6803 - в районные советы, 100 - в районные советы в городах, 1220 - в советы городов районного значения. По результатам голосования, 40 выдвиженцев Аграрной партии были избраны депутатами областных советов (каждый 22), 27 - депутатами советов в городах областного значения (каждый 43), 1160 - депутатами районных советов (каждый 6), 4 - депутатами районных советов в городах, 73 - депутатами советов в городах районного значения, 76 - поселковыми депутатами, 1192 - депутатами сельсоветов. Также у партии 1172 депутатов в советах в ОТГ. Соответственно, Аграрная партия имела ощутимое представительство на местном уровне в политическом цикле 2014 - 2019 годов. Интересно, что Аграрная партия Украины объявила, что будет участвовать в парламентских выборах 2019 года, привлекая к политической кампании Михаила Поплавского, который возглавил избирательный список партии.

Аграрная партия 32,66 балла по индексу программно-проблемной активности, соответствует 56 месту по данному показателю. Невысокий результат партии по данному показателю детерминированный тем, что официальный сайт партии, мы анализировали, заполненный только до 26 сентября 2018 года, поэтому мы зачислили только те инициативы, которые были размещены на сайте. За этот период на счета партии было 2 программные инициативы в экономической сфере и 8 политических заявлений.

По индексу информационной активности Аграрная партия Украины 66,22 рейтинговых балла, что соответствует 16 месту среди всех партий по данному показателю.

18. Политическая партия "За конкретные дела"

Электоральная активность: 72,27;

Электоральная эффективность: 93,33;

Проблемно-программная активность: 59,08;

Информационная активность: 58,7;

Суммарный балл: 283,38

"За конкретные дела" - политическая партия, созданная собственником сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр Герега в марте 2015 года на базе ОО "За конкретные дела". Деятельность партии разворачивается преимущественно в Хмельницкой, откуда родом сам Александр Владимирович. Бизнесмен высокую поддержку у себя в регионе, благодаря чему дважды побеждал в одномандатном округе №192, в который входит его родной город. На парламентских выборах 2012 года за Александра Герегу проголосовали 58,04% избирателей, а уже в 2014 - 73,86%. На внеочередных выборах в ВР в 2019 году Герега также зарегистрирован как самовыдвиженец в 192 одномандатном округе, что, вероятно, гарантирует ему депутатский мандат в Верховной Раде 9 созыва.

Партия Александра Гереги "За конкретные дела" в политическом цикле 2014 - 2019 лет набрала 72,27 балла по индексу электоральной активности (27 место) и 93,33 балла по индексу электоральной эффективности (13 место). Так, все электоральные баллы партия получила благодаря участию в местных выборах в 2015 году и выборах в ОТГ. В 2015 году от партии "За конкретные дела" баллотировались 84 кандидатов в депутаты областного совета, двести двадцатый советы городов областного значения, шестьсот девяностых районные советы, сто седьмой советы городов районного значения. По итогам голосования избирателей, партия провела 19 депутатов в Хмельницкий областной совет, 22 выдвиженца партии стали депутатами советов городов областного значения, 6 из которых в Хмельницьком. В районных советах "За конкретные дела" имела 148 депутатов, 7 - в советах городов районного значения, 34 - в поселковых советах, 63 - в сельских. Кроме того, по состоянию на февраль 2019 года, у партии Александра Гереги было 167 депутатов в советах в ОТГ. Поэтому, партия "За конкретные дела" разворачивала свою электоральную активность преимущественно в крупных городах Хмельницкой области.

По индексу программно-проблемной активности партия "За конкретные дела" имеет 59,08 балла, что позволило ей разместиться на 30 месте по данному показателю среди всех партий. Так, партия была инициатором 72 программных предложений в региональной сфере, 5 - в геополитической, антикоррупционной и социокультурной, 18 - в социальной, 14 - в экономической. Результаты анализа программно-проблемной активности партии "За конкретные дела" коррелируют с электоральной активностью партии - политический проект Александра Гереги имеет четкое региональное направление. Однако, в программе партии задекламированы общенациональная повестка дня, хотя и с акцентом на региональную политику. Интересно также то, что у партии только 18 политических заявлений за период всего политического цикла 2014 - 2019, что соответствует 64 месту по данному показателю среди всех партий. Соответственно, партия "За конкретные дела" больше занималась проблемами Хмельницкого и почти не принимала участия в общенациональной политике. По индексу информационной активности партия набрала 58,7 балла, что соответствует 42 месту по данному показателю среди всех партий.

19. Политическая партия "Воля"

Электоральная активность: 78,32;

Электоральная эффективность: 90,27;

Проблемно-программная активность: 49,11;

Информационная активность: 60,65;

Суммарный балл: 278,34

"Воля" - политическая партия, основанная после евромайдан 21 июня 2014 депутатом 7 созыва ВР Юрием Деревянко на базе политической инициативы "Воля", соорганизатором которой был также Егор Соболев. Но именно Юрий Деревянко был лидером партии, от которой он прошел в Верховную Раду 8 созыва, одержав победу в одномандатном округе №87 (Ивано-Франковская область). Юрий Деревянко и его партия имела тесные отношения с "Движением новых сил Михаила Саакашвили". По данным СМИ, Юрий Деревянко намеревался стать лидером партии Саакашвили после того, как того лишили украинского гражданства и депортировали из Украины. Сам Юрий Деревянко опровергал это. Было ли это так, или нет, но Юрий Деревянко баллотировался кандидатом в президенты Украины в 2019 году именно от своей партии "Воля", но по результатам голосования получил лишь 0,1% голосов.

Политическая партия "Воля" по индексу электоральной активности имеет 78,32 балла, что соответствует 17 месту среди всех партий по данному показателю. По индексу электоральной эффективности партия Юрия Деревянко набрала 90,27 балла (16 место). На внеочередных парламентских выборах в 2014 году "Воля" не предъявляла партийный список, а ограничилась 35 кандидатами в одномандатных округах. Но победителем выборов был только лидер партии - Юрий Деревянко, за которого проголосовали 69,67% избирателей в 87 округе на родном для политика Ивано-Франковске. Интересно, что Ирина Суслова, которая стала народным депутатом ВР 8 созыва, была на тот момент членом партии "Воля", но избралась в парламент по списку "Самопомочи". Егор Соболев, который также был членом партии "Воля", вышел из нее перед выборами в ВР в 2014, заявив, что он сожалеет о том, что создавал эту партию вместе с Деревянко. Сам Соболев стал народным депутатом по списку "Самопомочи". Несмотря на довольно конфликтное начало политической жизни партии "Воля", на местные выборах 2015 года партия выдвинула 2506 кандидатов в местные советы. Так, 204 выдвиженцев партии были кандидатами в областные советы, 637 - в советы городов областного значения, 981 стали кандидатами в районные советы, 7 - в районные советы в городах, 676 - в советы городов районного значения. По результатам голосования, партия "Воля" в среднем набрала 0,55% голосов избирателей. Так, партия завела 7 депутатов в областной совет Ивано-Франковска, 33 кандидата получили мандаты в советах городов областного значения, 71 - в районных советах, 57 - в советах городов районного значения, 23 - в поселковых советах, 136 - в сельских советах. Кроме того, у "Воля" 37 своих представителей в советах в ОТГ. Также стоит отметить, что электоральная активность партии была сконцентрирована преимущественно на Ивано-Франковщине.

По индексу программно-проблемной активности партия "Воля" набрала 49,11 балла, что соответствует 40 месту среди всех партий. Сайт партии наполнен до 3 июля 2018 года, поэтому к анализу были взяты все активности партии к этому периоду. Так, на счету партии 15 региональных программных инициатив, 5 - антикоррупционных, 3 - социокультурных, 4 - социальных и 5 - экономических. Так, партия "Воля" больше внимания уделяла именно региональным инициативам. Кроме того, на счету партии 21 политическое заявление, преимущественно, оппозиционного содержания. Главным медийным лицом партии был ее лидер Юрий Деревянко, который продвигал взгляды партии в СМИ, что отразилось в нашем рейтинге в виде 60,65 баллах по индексу информационной активности (35 место).

20. Политическая партия "Социалисты"

Электоральная активность: 78,92;

Электоральная эффективность: 79,02;

Проблемно-программная активность: 61,08;

Информационная активность: 56,75;

Суммарный балл: 275,77

"Социалисты" - политическая партия, созданная в 2015 году, которую возглавил экс-министр МВД, экс-министр экономики, депутат четырех созывов (1994, 1998, 2002, 2006 гг.) Василий Цушко. Но уже в 2016 году по состоянию здоровья Цушко сложил с себя полномочия председателя партии, а новым лидером "Социалистов" стал министр иностранных дел 2012 - 2014 Леонид Кожара.

По индексу электоральной активности "Социалисты" набрали 78,92 балла (28 место), а по индексу электоральной эффективности - 79,02 балла (16 место). Политическая партия "Социалисты" не участвовала в выборах президента и парламента в 2014 году, поскольку была создана лишь в 2015 году. Следует также отметить, что "Социалисты" выдвинули в 2018 году выдвинули Леониду Кожару кандидатом в президенты на выборах в 2019 году, но документы в ЦИК так и не донесли, поэтому "Социалисты" не имели кандидата в президенты от партии. Однако, "Социалисты" приняли участие в местных выборах 2015 года и выборах в советы ОТГ. Так, в 2015 году от партии было зарегистрировано 667 кандидатов в депутаты областных советов, 859 - в советах и городов областного значения, 912 - в районные советы, 209 - в районные советы в городах, 215 - в советы городов районного значения. По результатам голосования, "Социалисты" получили 6 депутатов в советах городов областного значения, 58 - в районных советах, 18 - советах городов районного значения, 12 - поселковых и 33 - сельских депутатов. По результатам первых выборов в ОТГ, "Социалисты" получили 13 депутатских мандатов в советах в ОТГ.

"Социалисты" по индексу программно-проблемной активности набрали 61,08 баллов, что соответствует 28 месту по данному показателю среди всех партий. Партия была инициатором 14 программных инициатив в социокультурной сфере и 9 - в экономической. Так, партия в первом для себя политическом цикле уделила ограниченную внимание разработке программно-проблемных предложений. Зато "Социалисты" опубликовали 104 политических заявления (33 место среди всех партий). По индексу информационной активности "Социалисты" расположились на 49 месте, набрал 56,75 балла.

Вместо заключения

Результаты исследования активных и эффективных партий свидетельствуют, что в политическом цикле 2014 - 2019 годов только несколько партий проводили основательную политическую работу. Результат "Батькивщины" детерминированный давней историей реальной политической деятельности партии, которая имеет свой постоянный "ядерный электорат". Зато, МЧП была "партией власти", на которую ориентировались местные элиты, которые привыкли переходить из одного политического проекта в другой. К лидерам можно отнести "Оппозиционный блок", но приблизиться к "Батькивщины" и БПП ему не удалось из-за ориентации партии исключительно на электорат юго-восточной части Украины.

Первая пятерка рейтинга активности и эффективности политических партий свидетельствует, что для достижения весомых результатов партиям необходим значительные финансовые и человеческие ресурсы. Кроме того, важным аспектом является способность партий наладить эффективную организационную работу на местах, осуществлять координацию между центральным руководящим органом партии и местными ячейками.

Большинство политических партий уделяют недостаточно внимания разработке программно-проблемным предложениям, особенно те, что есть внепарламентскими. Если невысокие результаты на выборах могут коррелировать с недостаточным ресурсным обеспечением партий, то для разработки собственного видения повестки дня в государстве не нужны значительные ресурсы.

Ребрендинг - один из основных политтехнологических инструментов, применяется в Украине. Представители дискредитированных политических проектов образуют новые, при условии вложения денежных ресурсов, позволяет политикам осуществлять довольно эффективную реинкарнацию. Из двадцати партий, вошедших в топ рейтинга, только "Батькивщина", "Свобода", "Народная партия" и "Аграрная партия Украины" являются партиями с относительно длинной историей своей деятельности на политической арене в Украине, которые при этом не прибегали к ребрендингу по крайней мере последние три политических цикла.

Проблемы с "испорченным" имиджем партии приводят также к тому, что члены тех или иных партий идут на выборы как самовыдвиженцы. К примеру, Петр Порошенко участвовал в президентских выборах 2019 как самовыдвиженец именно из-за высокого антирейтинг партии. Этот тезис также подтверждают "Возрождение" и "Воля народа", большинство народных депутатов, которые являются членами данных партий, участвовавших в парламентских выборах 2014 как самовыдвиженцы.

Между электоральной поддержкой партий на общенациональном и местном уровне есть существенные различия. Пестрым примером этого является "Аграрная партия Украины", которая имеет значительное представительство на местном уровне, но во время выборов в парламент "Аграрной партии" не хватает поддержки избирателей для преодоления проходного барьера. Интересен также пример "Возрождение", которые по результатам выборов в ВРУ в 2014 году получили только 0,19% поддержки, но на местном уровне партия значительное количество своих представителей. И сама "Батькивщина", имея наибольшее количество местных депутатов, на выборах в ВРУ в 2014 году смогла провести в парламент только 22 народных депутатов.

Кроме того, в Украине фактически существуют региональные политические партии, хотя официально создавать такие партии запрещено. В топ Рейтинга вошла партия Александра Гереги "За конкретные дела", которая по всем фактическим признакам является региональным: она не участвует в общенациональных выборах, а ее деятельность сконцентрирована преимущественно на Хмельнитчине. Хотя чисто формально партия общенациональную программу, но не борется за ее реализацию на общегосударственном уровне.

В общем партийном строительстве в Украине - это непрозрачный процесс, который почти не контролируется государством и часто идет в разрез с общественными потребностями и интересами. Сейчас в нашей стране партии - это товар, они покупаются и продаются. Подавляющее большинство украинских партий не является результатом политического творчества, они возникают в основном вследствие перегруппировки и "ребрендинга" "старых" политиков. Нередки также случаи рейдерского захвата политических партий.

Полный рейтинг партий

Название Общий балл Электоральная активность Электоральная эффективность Информационная активность Проблемно-программная активность ВО "Батькивщина" 350,372497 87,3948275 104,577669 70,4 88 "Европейская солидарность" (БПП "Солидарность") 349,727110 88 105,6 70,1214285 86,0056818 Оппозиционный блок 346,585520 86,1844827 103,555339 69,8428571 87,0028409 Радикальная партия Олега Ляшко 340,017939 86,7896551 100,488349 68,7285714 84,0113636 Украинское объединение патриотов - Укроп 333,122359 85,5793103 99,4660194 67,0571428 81,0198863 Объединение "Самопомощь" 331,527256 81,9482758 96,3990291 68,1714285 85,0085227 Наш край 330,994079 84,9741379 102,533009 68,45 75,0369318 ВО "Свобода" 329,936843 84,3689655 98,4436893 65,1071428 82,0170454 Гражданская позиция 322,458556 82,5534482 95,3766990 66,5 78,0284090 ГД "Народный контроль" 318,225539 81,3431034 92,3097087 64,55 80,0227272 Возрождение 314,187668 83,7637931 97,4213592 65,9428571 67,0596590 Народный фронт 298,352243 56,5310344 89,2427184 69,5642857 83,0142045 Сила людей 293,996294 80,1327586 84,1310679 65,6642857 64,0681818 Воля народа 288,428645 62,5827586 80,0417475 66,7785714 79,0255681 Народная Партия 286,486427 77,1068965 94,3543689 60,9285714 54,0965909 ОПД Валентина Наливайченко "Справедливость" 285,793758 74,6862069 74,9300970 64,132 72,0454545 Аграрная партия Украины 283,548228 83,1586206 101,510679 66,2214285 32,6575 За конкретные дела 283,379942 72,2655172 93,3320388 58,7 59,0823863 Воля 278,343085 78,3172413 90,2650485 60,65 49,1107954 Социалисты 275,768535 78,9224137 79,0194174 56,75 61,0767045 Европейская партия Украины 275,411160 74,0810344 68,7961165 61,4857142 71,0482954 Народный Рух Украины 273,675554 79,5275862 86,1757281 57,8642857 50,1079545 ВО "Черкащаны" 268,336301 71,0551724 91,2873786 50,9 55,09375 Конгресс Украинских Националистов 261,786590 68,0293103 73,9077669 61,7642857 58,0852272 Справедливость 259,055910 67,4241379 53,46 64,132 74,0397727 Украинская Галицкая партия 258,589548 64,3982758 71,8631068 59,2571428 63,0710227 Патриот 252,580473 71,6603448 57,5504854 57,3071428 66,0625 Украинская Народная Партия 242,195644 75,2913793 82,0864077 58,1428571 26,675 Родной город 241,500138 75,8965517 88,2203883 56,1928571 21,1903409 ДемАльянс (Демократический альянс) 234,989632 63,7931034 50,3941747 63,7142857 57,0880681 Партия защитников Отчизны 230,731649 58,3465517 61,6398058 48,6714285 62,0738636 Украинская морская партия Сергея Кивалова 228,377345 55,9258620 41,1932038 61,2071428 70,0511363 Партия Пенсионеров Украины 226,843171 68,6344827 67,7737864 52,2928571 38,1420454 Единый Центр 226,168040 70,45 85,1533980 55,3571428 15,2075 Поруч 225,335246 48,6637931 60,6174757 47 69,0539772 Украинская партия "Единство" 223,572864 57,1362069 63,6844660 55,6357142 47,1164772 Новые лица 223,010843 69,8448275 77,9970873 56,4714285 18,6975 Партия Зеленых Украины 218,293511 66,2137931 49,3718446 57,5857142 45,1221590 Побратимы Украины (АвтоМайдан) 212,979550 55,3206896 40,1708737 65,3857142 52,1022727 Левая оппозиция (Новая держава) 207,130580 80,7379310 81,0640776 45,3285714 0 Украинская республиканская партия 202,452221 65,0034482 53,46 53,824 30,1647727 Партия ветеранов Афганистана 201,394545 72,8706896 75,9524271 52,5714285 0 Социал-демократическая партия 198,400127 77,7120689 87,1980582 33,49 0 Сильная Украина 197,077180 76,5017241 66,7514563 53,824 0 Партия "Конкретных дел" 196,620599 73,4758620 83,1087378 40,036 0 За жизнь (ВО "Центр") 194,184609 49,8741379 76,9747572 67,3357142 0 Доверяй делам 184,023088 54,7155172 70,329 58,9785714 0 "КМКС" Партия венгров Украины 183,148950 57,7413793 70,329 55,0785714 0 Разумная сила 182,488031 13,565 38,1262135 62,74 68,0568181 Совесть Украины 181,782165 69,2396551 64,7067961 47,8357142 0 Партия Христианско-Демократический Союз 181,620711 51,6896551 42,2155339 46,582 41,1335227 Громадська сила 178,489646 60,1620689 59,5951456 49,508 9,22443181 Партия Свободных демократов 169,597545 41,4017241 34,0368932 54,5214285 39,6375 УНА-УНСО 164,659123 39,2825 0 69,2857142 56,0909090 Новая политика 163,381057 63,1879310 65,7291262 34,464 0 Селянская партия Украины 161,841853 44,125 32,502 50,0642857 35,1505681 Правый сектор 160,200286 31,1137931 13,08 67,8928571 48,1136363 Союз Левых Сил 159,662982 61,3724137 46,3048543 51,7357142 0,25 Социал-демократическая партия Украины 157,915280 49,2689655 13,08 58,4214285 37,1448863 Республиканская платформа 157,144729 61,9775862 53,46 41,7071428 0 Наш дом - Одесса (Волонтерской партии Украины) 147,564402 66,8189655 72,8854368 7,86 0 Социалистическая партия Украины 146,639151 21,4310344 0,3 64,8285714 60,0795454 Украинский выбор 143,648376 0 0 67,6142857 76,0340909 Аграрная партия Украины (Родная страна) 142,307542 3,5775 3,366 62,3214285 73,0426136 За Украину! 142,306253 54,1103448 44,2601941 43,9357142 0 Порядок (Разумная сила Украины) 139,77125 0 0 62,74 77,03125 5.10 138,768853 58,9517241 19,7242718 60,0928571 0 Сила и Честь 138,246456 32,3241379 17,679 42,124 46,1193181 Украинская стратегия Гройсмана 136,638579 30,5086206 58,5728155 47,5571428 0 Партия промышленников и предпринимателей Украины 133,282014 44,125 48,3495145 29,59 11,2175 Украинская партия "Зеленая планета" 128,161551 40,7965517 0 43,24 44,125 Солидарность женщин Украины 128,108623 37,7706896 51,4165048 38,9214285 0 Объединение "Сила громад" (Сила громад) 125,739470 52,2948275 26,37 35,8571428 11,2175 Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью 125,624482 51,0844827 36,594 37,946 0 Молодежная партия Украины 122,229627 46,2431034 45,2825242 30,704 0 Украинская партия 120,173262 42,0068965 47,3271844 10,646 20,1931818 Партия "Справедливости и развития" (Всеукраинская Чернобыльская народная партия "За благосостояние и социальную защиту народа") 115,228101 46,8482758 55,5058252 12,874 0 Народно-демократическая партия (НДП) 115,130571 35,35 32,502 47,2785714 0 Партия решительных граждан 111,237220 40,1913793 0 27,918 43,1278409 Патриотическая партия Украины (ППУ) 110,957241 60,7672413 13,08 37,11 0 ВО "Громада" 109,481866 22,0362069 17,679 46,582 23,1846590 Либерально-демократическая партия Украины 108,837891 33,5344827 0 41,15 34,1534090 Социальная справедливость 107,899431 0 0 54,8 53,0994318 Трибунал 107,608198 0 0 42,5428571 65,0653409 Третья Сила 103,013310 32,9293103 36,594 33,49 0 Демократическая партия венгров Украины 101,553672 37,1655172 56,5281553 7,86 0 ВПО "Женщины за будущее" 99,9698423 26,2724137 28,926 44,7714285 0 Либеральная партия Украины 97,6945714 52,9 3,366 41,4285714 0 УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко 97,6850746 0 3,366 63,1571428 31,1619318 Республика 96,9614482 47,4534482 0 49,508 0 Громада и закон 93,9131034 28,6931034 21,258 19,282 24,68 Добрый самарянин 93,1954402 24,4568965 39,1485436 29,59 0 Офицерский корпус 92,5514778 48,0586206 0 44,4928571 0 Зеленые 91,1682266 34,1396551 0 57,0285714 0 Рух за реформы 90,385 45,335 0 45,05 0 Всеукраинское аграрное объединение "Заступ" 89,5964655 31,7189655 13,08 29,59 15,2075 Блок Дарта Вейдера 88,8051724 35,9551724 0 52,85 0 Прогрессивная социалистическая партия Украины 87,6048701 0 0 51,4571428 36,1477272 Право народа 87,459 45,335 0 42,124 0 Организация Украинских Националистов 85,5691136 0 0 34,464 51,1051136 ВО "Громадский контроль" 84,3267586 27,4827586 28,926 27,918 0 Партия Регионов 84,2146428 0 0 69,0071428 15,2075 Союз анархистов Украины 81,3306818 0 0 39,2 42,1306818 Солидарность правых сил 79,2271998 26,8775862 0 23,182 29,1676136 Блок левых сил Украины 76,6243275 34,7448275 0 23,182 18,6975 родной дом 75,4756787 29,2982758 30,9699029 0 15,2075 Народная оппозиция 74,2933103 50,4793103 23,814 0 0 Демократическая партия Украины 73,1413123 29,9034482 43,2378640 0 0 Меритократическая партия Украины 72,7854310 10,5379310 0 29,59 32,6575 Национальная Демократическая партия Украины 68,9820689 42,6120689 26,37 0 0 Новая солидарная Украина 67,7946428 0 0 45,6071428 22,1875 Казацкая Украинская Партия 66,5670689 25,0620689 8,991 32,514 0 Зеленый Тризуб 66,2253448 36,5603448 8,991 20,674 0 ПО "Возрождение Украины" 64,7708965 59,5568965 0 5,214 0 Родина 62,0428571 0 0 62,0428571 0 Славянская партия 60,6495 19,9175 0 40,732 0 Наша Украина 60,3714285 0 0 60,3714285 0 Наши (Перемога) 59,8142857 0 0 59,8142857 0 Интернет партия Украины 59,5935960 15,3793103 0 44,2142857 0 ВПП "Братство" 59,5357142 0 0 59,5357142 0 Альтернатива 59,0328571 4,79 0 54,2428571 0 Совместное действие 56,1335 39,2825 8,991 7,86 0 Успешная страна 55,9142857 0 0 55,9142857 0 Национальный корпус (Патриот Украины) 55,312 0 28,926 26,386 0 Основа (Гражданин) 55,2952857 13,565 3,366 38,3642857 0 Социал-Патриотическая Ассамблея Славян 55,0735 4,79 0 10,646 39,6375 Стабильность * 54,9474514 13,565 15,6349514 21,51 4,2375 Всеукраинская партия духовности и патриотизма 54,4752241 23,8517241 0 26,386 4,2375 Патриотический рух 54,3775 19,9175 23,814 10,646 0 Реформы и порядок 53,4071428 0 0 53,4071428 0 Партия развития Украины 53,1285714 0 0 53,1285714 0 Всеукраинская казацкая партия 53,061 0 0 26,386 26,675 Украина Будущего 52,6821428 9,025 0 43,6571428 0 Партия экономического возрождения Украины 52,1392413 25,6672413 21,258 5,214 0 Новая демократия 52,0142857 0 0 52,0142857 0 За Права Человека 51,2498620 38,3758620 0 12,874 0 Злагода 51,1785714 0 0 51,1785714 0 ГП "Пора" 50,6214285 0 0 50,6214285 0 Трудовая Украина 50,3428571 0 0 50,3428571 0 Справа (Право и справедливость) 49,508 0 0 49,508 0 Единая Страна 49,061 9,025 0 40,036 0 Социалистическая партия Александра Мороза (Правда и справедливость) 48,854 13,565 17,679 17,61 0 Социал-демократическая партия Украины (объединенная) 48,6428571 0,25 0 48,3928571 0 Русь 48,1142857 0 0 48,1142857 0 Украинский Дом 47,4524545 0 0 19,282 28,1704545 Новая жизнь 47,4118448 19,0103448 0 20,674 7,7275 Украинские социал-демократы 46,1642857 0 0 46,1642857 0 Партия Наталии Королевской "Украина - Вперед!" 45,8857142 0 0 45,8857142 0 Дети войны "Народная партия Украины" 43,5371724 18,4051724 0 25,132 0 ВП "Новая Сила" 43,24 0 0 43,24 0 ГД "Общее Дело" 43,2172413 43,2172413 0 0 0 Слуга народа (Партия решительных изменений) 42,93 13,565 13,565 15,8 0 Партия Народный порядок 42,8214285 0 0 42,8214285 0 Виче 40,732 0 0 40,732 0 Молодежь к власти 40,3768275 17,1948275 0 23,182 0 Национально-демократическое объединение "Украина" 40,036 0 0 40,036 0 Оппозиционный блок - Партия мира и развития (Партия мира и развития) 39,4785714 0 0 39,4785714 0 Адвокат 38,6428571 0 0 38,6428571 0 Украинский народный блок 37,946 0 0 37,946 0 Пиратская Партия Украины 37,9109545 0 0 31,678 6,23295454 Европейская либеральная партия 37,11 0 0 37,11 0 Отчизна 36,6928571 0 0 36,6928571 0 Народная сила 36,4142857 0 0 36,4142857 0 Партия народного действия "Надежда" 36,1357142 0 0 36,1357142 0 Достоинство 35,44 0 0 35,44 0 Социально-экологическая партия "Союз. Чернобыль. Украина" 35,326 0 0 10,646 24,68 Украина завтра 35,0214285 0 0 35,0214285 0 Блок Владимира Николаенко 34,464 0 0 34,464 0 Единая Сила 33,8925517 23,2465517 0 10,646 0 Партия селян 33,49 0 0 33,49 0 ВО "Вольность и справедливость" 33,49 0 0 33,49 0 Настоящие действия (Украинская Национальная Консервативная партия) 32,514 0 0 32,514 0 Партия единства 32,514 0 0 32,514 0 Партия сильной власти 31,678 0 0 31,678 0 Новая Украина 31,678 0 0 31,678 0 Мы - киевляне 31,1214285 0 0 31,1214285 0 Великая Украина 30,704 0 0 30,704 0 Гражданская солидарность 30,5013793 22,6413793 0 7,86 0 Наша Земля 29,752 0 3,366 26,386 0 Всеукраинская Политическая партия - Экология и Социальная защита 29,59 0 0 29,59 0 Возрождение и развитие 29,59 0 0 29,59 0 Сириус 29,0220689 7,51206896 0 21,51 0 Социальная партия Украины 28,446 17,8 0 10,646 0 Народная Экологическая партия 27,918 0 0 27,918 0 Республиканская Партия Украины 27,918 0 0 27,918 0 Партия Казаков Украины 27,918 0 0 27,918 0 Всеукраинская партия "Детей войны" 27,918 0 0 27,918 0 Мы Украинцы 27,5482758 11,7482758 0 15,8 0 Казацкая Народная Партия 26,386 0 0 26,386 0 Могущественная Украина 25,132 0 0 25,132 0 Украинская православная ассамблея 25,132 0 0 25,132 0 Социально-политический союз "Интеллектуальная инициатива" 25,132 0 0 25,132 0 Наш дом 24,296 0 0 24,296 0 Народные инициативы Александра Фельдмана 24,296 0 0 24,296 0 Движение новых сил Михаила Саакашвили (Партия гармоничного развития) 23,814 0 23,814 0 0 Женщины Украины 23,61 6 0 17,61 0 Киевская Русь 23,182 0 0 23,182 0 Патриоты Украины 23,182 0 0 23,182 0 Блок Дмитрия Голубова (Одесская партия) 23,182 0 0 23,182 0 Запорука (За порядок в Украине) 23,0675 0 0 7,86 15,2075 Русь Единая 22,068 0 0 22,068 0 Русичи 22,068 0 0 22,068 0 Республиканская Христианская партия 21,8635 0 0 10,646 11,2175 Будущее страны 20,8258620 20,8258620 0 0 0 Народно-трудовой союз Украины 20,674 0 0 20,674 0 Соборность 20,674 0 0 20,674 0 Всеукраинский патриотический союз 19,282 0 0 19,282 0 Партия поляков Украины 19,282 0 0 19,282 0 Европейский Кривой Рог (Альтернативное движение) 19,282 0 0 19,282 0 Христианские социалисты (Блок местных громад) 19,282 0 0 19,282 0 Украина Соборная 18,5996551 16,5896551 0 2,01 0 Новый час 17,61 0 0 17,61 0

Название Общий балл Электоральная активность Электоральная эффективность Информационная активность Проблемно-программная активность Молодая Украина 17,61 0 0 17,61 0 Рабочая партия Украины 17,61 0 0 17,61 0 Херсонцы 17,61 0 0 17,61 0 Всеукраинский Оппозиционный блок (Украинская перспектива) 17,5625 1,7625 0 15,8 0 ВПО "Единая семья" (ВПО "Украина - единая страна") 16,885 9,025 0 7,86 0 Сильная Держава 15,9844827 15,9844827 0 0 0 Христианский рух 15,8 0 0 15,8 0 Правда 15,8 0 0 15,8 0 Партия украинского народа 15,8 0 0 15,8 0 Киевская Русь - Украина 15,8 0 0 15,8 0 Всеукраинская партия Народного Доверия 14,268 0 0 14,268 0 Обновленная Украина 14,268 0 0 14,268 0 Правозащитная 14,268 0 0 14,268 0 Партия заробитчан Украины (Партия единомышленников) 14,268 0 0 14,268 0 Украина Славетная 14,205 0 8,991 5,214 0 Третья Украинская Республика 12,874 0 0 12,874 0 Олимп 12,874 0 0 12,874 0 Гражданское общество 12,874 0 0 12,874 0 Антикоррупционный рух 12,874 0 0 12,874 0 Возрождение Украины 11,214 6 0 5,214 0 Родная Отчизна 10,646 0 0 10,646 0 Партия национального возрождения 10,646 0 0 10,646 0 Суверенная Украина 10,646 0 0 10,646 0 ГР "Хвыля" (Гражданский рух Украины) 9,025 9,025 0 0 0 Украинская Консервативная партия 7,86 0 0 7,86 0 Партия прогресса (Интернациональная) 7,86 0 0 7,86 0 Мы сможем 7,86 0 0 7,86 0 Общественно-политическая платформа Надежды Савченко (НАСТУП) 7,86 0 0 7,86 0 Политическая партия малого и среднего бизнеса Украины 7,7275 0 0 0 7,7275 Контроль. Порядок. Справедливость 6,90689655 6,90689655 0 0 0 Партия возрождения села 5,5875 3,5775 0 2,01 0 Народный блок 5,214 0 0 5,214 0 За справедливость и благосостояние 5,214 0 0 5,214 0 Мост 5,214 0 0 5,214 0 Воины АТО 5,214 0 0 5,214 0 Гражданский союз 4,2375 0 0 0 4,2375 Зеленая экологическая партия Украины "Радуга" 3,755 0 0 2,01 1,745 Казацкая слава 2,01 0 0 2,01 0 Белая Церковь вместе (Правая воля Украины) 2,01 0 0 2,01 0 Киевляне прежде всего! 2,01 0 0 2,01 0 Праведность 2,01 0 0 2,01 0 Сила нации 2,01 0 0 2,01 0 Время перемен 2,01 0 0 2,01 0 Оппозиционная сила 2,01 0 0 2,01 0 Украинская патриотическая партия 2,01 0 0 2,01 0 Новые рубежи 2,01 0 0 2,01 0 Партия громады объединенных собственников многоквартирных домов, строителей и строительных организаций (Власть народа) 2,01 0 0 2,01 0 Народное единство 2,01 0 0 2,01 0 ВО "Демократы (Демократическая партия) 1,7625 1,7625 0 0 0 Твоя Украина 1,7625 1,7625 0 0 0 Республиканская партия "Славутич" 1,7625 1,7625 0 0 0 Независимость 1,745 0 0 0 1,745

Еще более подробно с исследованием деятельности партий и методологии рейтинга можно будет ознакомится в ближайшее время

