Коалиция певца и комедианта: что пишет мир о выборах в Украине

Хотя официального и окончательного результата украинских парламентских выборов еще нужно дождаться, расклад сил в будущей Верховной Раде уже известен Украине и всему миру. Западные обозреватели и аналитики публикуют свои взгляды на украинские выборы. Их публикации часто демонстрирую украинские проблемы с довольно неожиданного ракурса. Именно поэтому "Апостроф" собрал самые важные и самые красноречивые высказывания западных СМИ о результатах украинских парламентских выборов.

The Guardain: "Рок-звезда формирует коалицию с комедиантом, который стал президентом"

"Избрать комедианта президентом будто было недостаточно. Теперь в Украине рок-звезда имеет все шансы стать kingmaker'ром (тот, кто делает королей)". Внимание the Guardian приковано к озвученным сразу после первых результатов выборов Владимиром Зеленским намерениям начать переговоры о формировании коалиции и правительства со Святославом Вакарчуком и его партией "Голос" .

О лидере группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке, его партии и политических взглядах пишут больше, чем про абсолютного фаворита гонки партии "Слуга Народа". О других политсилах, попадающих в парламент, каждая из которых будет иметь представительство больше, чем у "Голоса", даже не вспоминают. А тот факт, что "Слуге Народа" хватит мандатов для монопартийного большинства, также мало интересует западных обозревателей. Такие "мелкие" вещи, как результаты по мажоритарным округам, которые как раз и приносят Зе-команде такие победные результаты либо результаты других партий также неинтересны обозревателям. Зато авторы отмечают украинский запрос на "новые лица", который как раз и находит свое выражение в избирательных результатах "Слуги народа" и "Голоса".

The Telegraph: "Президент - экс-комендиант ищет коалицию с рок-звездой"

Чуть ли не в унисон с The Guardain украинские выборы оценивает и The Telegraph. Внимание этого издания также приковано к возможности коалиции "Голоса" и "Слуги народа": "Голос" может стать kingmaker'ром в наиболее вероятной коалиции с "Слугой народа". Действительно, популярный музыкант очень хорошо подходит в качестве партнера для ТВ-юмориста". Много внимания авторы уделяют проевропейскому курсу Украины, который главные фигуранты материала – "Слуга Народа" и "Голос" обещают сохранить, а также "популистским" лозунгам фаворита парламентской гонки, таким как отмена неприкосновенности, "новым лицам", и тому подобное. А такая болезненная для нашего общества тема, как пророссийское представительство в новом украинском парламенте, вообще осталась "за бортом".

The Independent: "Для представителей старого правительства результат выборов – это унизительный отказ"

Наиболее комплексный обзор результатов парламентских выборов в Украине среди англоязычных СМИ опубликовал The Independent. Это не единственное издание, еще в заголовке обратившее внимание на перспективу монопартийного большинства "Слуги народа". Также авторам The Independent известно о таком явлении украинской избирательной системы, как "мажоритарка", и они не единственные, кто попытался объяснить западному читателю украинскую специфику выборов на одномандатных округах. А вот любимец предыдущих СМИ, Святослав Вакарчук, занял в обзоре место, соответствующее результатам выборов – в конце списка проходных партий. "Для представителей старого правительства результат выборов – это унизительный отказ, - отмечают авторы The Independent. - Результат национал-популистов тоже обветшал, а популистскую партию Олега Ляшко революция Зеленского просто снесла на обочину".

Bloomberg: "Партия Зеленского оседлала волну общественного гнева, смывающую "нечистых чиновников из государственных институтов"

Издание Bloomberg трактует результат выборов как однозначную победу именно Владимира Зеленского, продолжение избирательного успеха его президентской гонки. Как отмечают авторы, "избиратели наказали более традиционные партии". Bloomberg не единственные, кто отметил новое явление в украинской политике, когда "денежные мешки" и ставленники олигархов массово проигрывали выборы по одномандатным округам спортсменам, телезвездам и ноунейм-представителям "Слуги". Также в Bloomberg подчеркивают, что более две трети голосов украинцев были отданы за политические силы, выступающие за интеграцию с ЕС и НАТО.

С незначительными исключениями, большинство публикаций в западных СМИ имеют новостной и информационный характер. Но все же есть несколько очевидных тенденций. Западным медиа, а значит их читателям и зрителям, значительно интереснее судьба "новых" и "популистских" сил Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, чем людей, которые руководили нашей страной и представляли ее на мировой арене на протяжении лет и десятилетий, а потому, казалось бы, должны быть знакомы и близки для Запада. Курс на полное обновление власти в Украине стал для наших партеров и недругов очевидным уже довольно давно, и именно с новыми силами они готовятся иметь дело. С другой стороны, риторика "реванша" пророссийских сил - такая острая и популярная в нашем информационном поле - для западных СМИ абсолютно чужда, и фактически начисто проигнорирована. А значит, наше противостояние с агрессивной имперской Россией в глазах крупных западных СМИ и их аудитории остается исключительно нашей проблемой.