Миротворцы, стена или что-то еще: какие планы "Б" по Донбассу есть у Зеленского

Несмотря на то, что Украина надеется урегулировать ситуацию на Донбассе с помощью так называемой "формулы Штайнмайера", власти не исключают ее провал и внедрение плана "Б" на оккупированных территориях. Об одном из таких вариантов накануне рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Впрочем, планы "Б" по Донбассу озвучивали и до него. В частности, и сам президент Владимир Зеленский. Интересно, что, судя по тому, что планы совершенно разные, у власти есть сразу несколько "запасок" для Донбасса. "Апостроф" рассказывает о всех озвученных ранее вариантах.

План "Б" от Пристайко

Украина надеется, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате", которые могут пройти уже в ноябре, помогут надавить на Россию и сдвинуть ситуацию на Донбассе с мертвой точки.

Однако есть опасения, что нормандский формат, как и минские переговоры, окажется очередной болтовней, итогом которой станет замораживание ситуации на Донбассе. В этом случае Украина все еще надеется на то, чтобы привлечь к урегулированию ситуации миротворцев ООН. Именно об этом заявил накануне Пристайко.

"У нас всегда есть план "Б". Одна из таких идей - предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира", - рассказал глава МИД Украины.

Он отметил, что эта тема обсуждалась и раньше, но "никто даже не приблизился к решению" вопроса о введении миротворцев.

На фоне этого заявления Пристайко интересно прозвучало и заявление нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, которая заявила, что тема миротворцев поддерживается президентом и его командой. Мало того, Украина якобы даже уже подготовила обращение в ООН с этим вопросом.

При этом ООН будут просить, чтобы миротворцы находились на участке границы между Украиной и РФ.

Впрочем, еще когда тема с миротворцами на Донбассе обсуждалась при президентстве Петра Порошенко, Россия неоднократно выступала сначала вообще против их размещения, а после - против размещения именно на границе.

Оно и понятно, если граница окажется под контролем ООН, как же Путин сможет отправлять "гуманитарку" своим марионеткам на Донбассе. Другое дело, когда миротворцы будут находиться на линии разведения и часть Донецкой и Луганской областей по факту останется под контролем путинских боевиков.

Планы "Б" Зеленского: миротворцы или стена

О миротворцах ранее говорил и сам Зеленский во время 14-часового пресс-марафона. Он назвал такую идею одним из направлений, которое будет обсуждаться в "нормандском формате".

В частности он выразил мнение, что после разведения сил на Донбассе ситуацию должны контролировать украинская полиция, СБУ, а на границе - украинские пограничники и миротворцы.

"Я думаю, что у нас должно быть общее обеспечение мира. Здесь не получится, что только полиция или Служба безопасности", - заявил он.

Есть у Зеленского и более радикальный план "Б" по Донбассу. Возможно, именно его он имел в виду во время марафона. Тогда он сказал, что не хотел бы вдаваться в детали. Оно и не удивительно. Как позже стало известно, во время закрытой встречи с ветеранами войны на Донбассе Зеленский заявил, что готов отгородиться от Донбасса огромной стеной, если через год мира там так и не будет.

Таким образом ситуация на Донбассе будет заморожена, но власти намерены перед таким шагом вернуть на подконтрольную территорию всех, кто считает себя украинцами. Впрочем, сам Зеленский считает такой план "Б" одним из самых негативных и надеется, что до такого не дойдет.



План "Б" от экспертов: Международная временная администрация

Экспертная среда неоднократно выступало с инициативой альтернативных вариантов урегулирования ситуации на Донбассе, поскольку Минск-2 хоть и способствовал деэскалации конфликта и приостановлению полномасштабных боевых действий, но за все это время так и не смог достичь заметного прогресса в выполнении его политических положений или положений безопасности.

Как следствие, на Украину давят все внешние игроки, которые требуют от Киева выполнить свои обязательства. В то же время ни один из внешних игроков кроме РФ не обладает средствами воздействия на боевиков. Россия же использует свой статус в СБ ООН, ОБСЕ, влияние на сепаратистские образования, другие военно-дипломатические, информационные, экономические и другие инструменты для постоянного ослабления позиций Украины.

Вместе с тем, существует ряд дополнительных инструментов и возможностей, которые не предусмотрены Минском-2, но и не противоречат ему. Более того - они напрямую отражают международную миротворческую практику. Таким инструментом прежде всего может быть введение переходного Международной временной администрации (МВА) на территории ОРДЛО. Одними из первых такой путь к миру представили эксперты Международного центра преспективных исследований.

В мировой практике МВА является формой легитимного обеспечения управления в течение переходного периода на территории, где не действуют легитимные государственные структуры. Создание МВА согласовывается сторонами конфликта и утверждается Советом Безопасности ООН, принимает соответствующую резолюцию на основании Главы VII Устава ООН "Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии". ООН неоднократно применяла МВА в различных ситуациях, которые возникали в результате деколонизации (Западный Ириан, Намибия), распада государств (территории бывшей Югославии), внутреннего конфликта (Камбоджа) или иностранной оккупации (Восточный Тимор).

По мнению экспертов, Украине следует обратить внимание на опыт деятельности Временной администрации ООН в Хорватии (для Восточной Славонии, Барани и Западного Срема).

МВА как правило предусматривают создание военной и гражданской администрации на неконтролируемой территории. В соответствии с соглашением между сторонами конфликта и резолюцией СБ ООН, МВА могут выполнять следующие функции:

вопросы безопасности (разведение сторон, разоружение и реинтеграция комбатантов, демилитаризация и разминирование территории, возвращение перемещенных лиц);

полицейские (создание временных полицейских сил и судебной системы, восстановление правопорядка, содействие амнистии и сотрудничество с международными трибуналами)

политические (обеспечение гражданских и политических прав и свобод, создание временных органов местного самоуправления, подготовка и проведение местных выборов)

социальные (предоставление гуманитарной помощи, налаживание системы образования и здравоохранения);

экономические (восстановление промышленных и инфраструктурных объектов путем привлечения международных доноров).

То есть МВА в основном представляют собой переходный этап развития определенной территории и общества на пути отделения или возвращения в состав государства.

План "Б" для Донбасса: в ЕС довольны

Стоит отметить, что накануне Пристайко также выступил в ЕС, где озвучил какой-то из планов "Б" Украины по Донбассу. Какой именно - в ЕС не сообщили, однако заявили, что в восторге от идеи.

"Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его", - заверила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

В украинском общественно-политическом дискурсе пока нет консенсуса относительно путей реинтеграции ОРДЛО. Основная суть дискуссии сводится вокруг целесообразности имплементации Минских соглашений или их отдельных положений. В то же время Украина до сих пор не предложила механизм решения конфликта. МВА или миротворцы - эти инструменты дополняют существующие Минские договоренности и могут вывести переговоры в существующих форматах из тупика.

Хотя так называемые ДНР/ЛНР являются формальной стороной конфликта, их военные действия и политические шаги целиком зависят от позиции России. Как следствие, Украине придется таки вести переговоры с Россией. Для успеха этих переговоров нужно максимально расширить переговорный пакет - чем шире будет переговорное меню, тем больше будет шансов отстоять свой вариант урегулирования конфликта.