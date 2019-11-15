Премьер был зол: как "слуги" Зеленского сцепились из-за бюджета

Верховная Рада впервые за последние несколько лет приняла государственный бюджет во втором чтении не под покровом ночи. Большинство голосов за главный финансовый документ страны отдала президентская фракция "Слуга народа". Но и в этот раз не обошлось без конфликтов. О том, что происходило под куполом Рады - в материале "Апострофа".

Верховная Рада на текущей сессионной неделе решила не сбавлять обороты и рассмотреть сразу ряд серьёзных законопроектов. В среду парламент в первом чтении принял законопроект, открывающий рынок земли, а уже в четверг, 14 ноября, народные депутаты перешли к рассмотрению государственного бюджета на 2020 год во втором чтении.

Ещё накануне вечером депутаты президентской фракции рассказывали, что в среду нужного количества голосов за принятие бюджета не было.

"Больше всего выступали "против", как обычно, мажоритарщики", - рассказывал собеседник в "Слуге народа".

Утром в четверг фракция собралась на встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром финансов Оксаной Маркаровой, чтобы решить ряд спорных вопросов.

На фракции, как позже рассказали депутаты из "Слуги", случился небольшой конфликт между депутатами и премьером Гончаруком. Далеко не первый конфликт - между фракцией и главой правительства уже давно натянутые отношения.

В частности, в понедельник на фракции возник спор из-за акцизного сбора с топлива. Как рассказывают депутаты, Кабинет министров предлагал отправлять акцизный сбор в центральный бюджет, где бы уже в ручном режиме принималось решение о выделении средств местным бюджетам.

"Фактически, это урезание самостоятельности регионов, сокращение процесса децентрализации. Мажоритарщикам это не понравилось", - поясняет собеседник. Такая реакция вызвала недовольство у премьер-министра. "Гончарук был очень зол, он просил поддержать бюджет, но начались споры", - добавляет источник.

После долгих препирательств было решено все-таки оставить ситуацию с акцизом как есть - с его распределением в местные бюджеты. Соответствующую правку в Бюджетный кодекс, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах поддержали 275 нардепов. Но такая норма будет действовать год, а с 1 января 2021 года этим акцизом, как пояснили во фракции, будут наполнять государственный дорожный фонд.

Таким образом, из Дорожного фонда забрали 7,7 млрд гривен и отдали местным бюджетам на следующий год. Хотя профильный бюджетный комитет высказался против этого, так как это, по мнению комитета, приведёт к разбалансированию бюджета. Однако во фракции уверяли, что доходную часть бюджета увеличат путём поступлений от игорного бизнеса или добычи янтаря.

"Этот вопрос объединил зал, все поддержали, что надо оставить акциз в местных бюджетах, а это почти 8 млрд, которые помогут завершить децентрализацию. Дорожный фонд будет меньше ровно на эту сумму. Он будет в районе 62,5 млрд гривен", - прокомментировал заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин ("Слуга народа").

После того, как этот момент был решен, во фракции рассказали, что мажоритарщики готовы поддержать законопроект о госбюджете во втором чтении. Впервые обсуждение главного финансового документа страны не затянулось на всю ночь - нардепы справились за полдня. За документ во втором чтении проголосовали 279 депутатов, 252 голоса дала фракция "Слуги народа", остальные голоса пришли от депутатской группы "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским и части внефракционных депутатов. За принятие закона в целом проголосовали 280 народных депутатов.

Все остальные фракции либо проголосовали против, либо воздержались. В частности, фракция "Голос" воздержалась практически в полном составе.

"Кабмин говорил про экономический рост, про увеличение ВВП на 40%, но это все не отражено в бюджете. С другой стороны, бюджет сбалансирован, дефицит меньше, государственный долг уменьшается. Есть плюсы, как например с медициной, на 17 млрд увеличили, 15 млрд добавили министерству обороны и значительную сумму передали на нужды МВД и Службы безопасности. Хотя её не реформируют, а лишь увеличивают вливания. А поскольку есть и позитивные вещи, то мы не могли голосовать "против". Ведь по той же медицине и образованию - это были наши правки", - прокомментировал "Апострофу" нардеп от фракции "Голос" и секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль.

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Не поддержала документ и фракция "Батькивщины", которая еще после голосования по рынку земли, перешла в оппозицию к власти. Что же касается голосования за госбюджет, то из 24 народных депутатов "Батькивщины", трое проголосовали "против", 13 воздержались, а 8 человек вообще не присутствовали в сессионном зале.

"В этом документе есть ряд серьёзных несостыковок. В доходной части они предусмотрели 3 млрд отчислений от лицензирования игорного бизнеса, но мы не видели этот законопроект и не знаем, что туда могут прописать. Мы также против того, что на учителей выделили минимальную сумму. И это даже не для всех категорий - просто предоставили одноразовую помощь молодым специалистам. Выплаты за трудовой стаж были сокращены. И на медицину добавили совсем немного денег и только лишь для приобретения препаратов, которые не производятся в Украине. Но зарплата врачей останется такой же. Зато на оборону они выделили достаточно - и больше всего - на МВД и СНБО", - прокомментировал "Апострофу" депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.