Новогодние отставки и борьба с Коломойским: как Зеленскому сохранить свое лицо

Рейтинг поддержки украинского президента Владимира Зеленского снизился до 52% согласно данным Киевского международного института социологии. У премьер-министра Алексея Гончарука вообще мизерная поддержка среди украинцев - только 11%.

По мнению политического эксперта Международного центра перспективных исследований Игоря Петренко, падение рейтинга президента закономерно, поскольку он начал принимать первые решения. Наиболее токсичными для президента являются темы скандалов в партии "Слуга народа", провалы правительства и связь с Игорем Коломойским. Однако такой результат не является катастрофическим - Зеленский имеет шансы повысить рейтинг, если очистит свое окружение и добудет положительные результаты на внешнеполитической арене. Но пока тенденция к снижению президентского рейтинга остается, - рассказал Петренко "Апострофу".

Каждая новая власть с определенным промежутком времени начинает терять поддержку - это аксиома. В начале украинцы возлагают очень большие надежды на быстрые изменения, но в конечном итоге изменения быстро не происходят, и люди теряют надежду. Кроме того, когда во время выборов все происходит на уровне заявлений и деклараций, то отношение к политику одно. А когда он уже занимает определенную должность, начинает принимать определенные решения - они кому-то приносят профит, а кто-то терпит убытки. Соответственно, одни и те же решения нравятся одним и вызывают недовольство у других. Среди недовольных могут оказаться люди, возлагавшие большие надежды на политика. Также в первую очередь могут отсеиваться люди, которые в первом туре голосовали за других кандидатов.

О катастрофическом падении рейтинга Зеленского можно было бы говорить, если бы он рухнул, скажем, на 40 пунктов. Ведь в первом туре президентских выборов этот кандидат взял 30%. Такое падение дало бы основания заявлять, что Зеленский потерял доверие всех избирателей, которые перешли к нему от других кандидатов. Но сейчас мы видим достаточно высокий уровень поддержки - и она выше, чем была у всех других президентов за аналогичный промежуток времени у власти. Но динамика к снижению есть и она будет оставаться.

Вообще падение рейтинга Зеленского достаточно закономерно. Более сложная ситуация - это большое проседание доверия к парламенту и правительству. Причина - принятие не слишком популярных решений, среди которых наиболее существенное - вопрос рынка земли. Также влияют скандалы, которые разворачиваются вокруг парламента, и в первую очередь, вокруг партии "Слуга народа". Это и коррупционные схемы, и внутренний конфликт, и влияние "джокеров", и секс-скандалы, и истории с судимостями (хотя и погашенными). Все это достаточно серьезно бьет как по рейтингу самой политической силы, так и парламенту в целом, поскольку люди убеждаются в тренде, что "они все одинаковые".

Скандальные "слуги народа"

Стоит отметить, что рейтинг Зеленского в значительной степени определял рейтинг партии "Слуга народа" во время парламентских выборов. Поэтому проблемы провластных депутатов частично корреспондируются с Зеленским и это играет определенную роль в небольших потерях его рейтинга. Но это не катастрофично - рейтинги президента и его партии не связаны прямо пропорционально. Потому что президент всегда занимал позицию типа "если эти не справятся, мы их заменим", "в семье не без урода". Сейчас он пытается быть над ситуацией и влиять на нее в положительном для себя свете: кого-то исключить, кого поругать. Зеленский позиционирует себя в качестве рефери и третейского судьи.

Зеленский позиционирует себя в качестве рефериФото: president.gov.ua

Надо понимать, что показанное сейчас общественное мнение - это, скорее всего, переменчивое настроение общества. Условно говоря, утром избиратель проснулся с хорошим отношением к власти, к вечеру оно ухудшилось. Поэтому замеры являются достаточно условными, поскольку механизмы формирования общественного мнения сейчас размываются соцсетями и многими другими вещами.

Непопулярное решение, скандалы в окружении президента или с его непосредственным участием, разоблачение фактов, противоречащих легенде, с которой Зеленский шел на выборы и которой пытается сейчас придерживаться, могут вызвать очередное резкое падение рейтинга. Но я не вижу в ближайшей перспективе предпосылок, которые могли бы это вызвать. Сомневаюсь, что встреча в нормандской формате приведет к падению, поскольку большинство украинцев воспринимают ее положительно, выступают за необходимость ведения переговоров. Но не исключено, что в дальнейшем переговоры приведут к снижению рейтинга.

Фактор Коломойского

Определенным фактором раздражения в обществе является Игорь Коломойский. Он может влиять на рейтинг. С одной стороны он не имеет определяющего влияния на Зеленского - иначе он не раздавал бы скандальные интервью, не делал бы громких заявлений типа "если вы не будете сотрудничать, мы пойдем за 100 млрд в Россию", не оказывал бы давление на Нацбанк. Это говорит о том, что миллиардер не имеет определяющего влияния и пытается его повышать.

Президенту, в свою очередь, стоит "ходить между капельками", потому что с одной стороны есть значительное раздражение в обществе Коломойским, а с другой - у олигарха есть огромные механизмы воздействия. Коломойский имеет депутатскую группу в "Слуге народа" (около 30 человек), которая является довольно существенным показателем для принятия решений во время голосования. Коломойский может включиться и в прямое противостояние с Зеленским, распространяя компромат с помощью своих медийных каналов, что также негативно повлияет на президентский рейтинг.

Поэтому Зеленский должен искать приемлемые компромиссные варианты - с одной стороны не давать карт-бланш Коломойскому, пытаться его сдерживать, а с другой стороны - не входить в прямое противостояние. Учитывая, что со всеми старыми элитами после "зачистки" у Зеленского напряженные отношения, то враг в виде Коломойского может значительно подорвать позиции пропрезидентских сил на местных выборах. Подыгрывание Коломойскому, с другой стороны, вызовет негатив как среди западных партнеров, так и в украинском обществе. Но, очевидно, сегодня Зеленский не может быть очень агрессивным в сдерживании этого олигарха, хотя и осуществляет определенные шаги.

Что делать Зеленскому

Президенту и его команде вменяют провал коммуникации с избирателями. Но на самом деле они используют неплохие методы - короткие стримы, фильмы, которые хорошо воспринимаются большинством украинцев. Коммуникационная стратегия не очень удачная при обсуждении сложных и серьезных вопросов - моделей экономики, рынка земли. Но большинству украинцев смонтированный фильм вселяет больше доверия и надежды, чем развернутое серьезное интервью со сложными вопросами. Поэтому в целом эта стратегия не провальная.

Кадр из видео о поездке Зеленского в ЗолотоеФото: president.gov.ua

У Зеленского есть определенный запас прочности и возможностей для наращивания рейтинга. В первую очередь - это очищение его партии, поскольку именно она сейчас является крупнейшим раздражителем.

Дальше - Кабмин. Возможно, замена правительства - и, возможно, она произойдет очень быстро, к Новому году или сразу после. Причины для таких действий - отсутствие новой программы с МВФ (хотя организация заявила, что на самом деле переговоры идут хорошо), задолженность перед учителями и медиками, проблемы в сфере соцгарантий и соцстрахования. Поскольку сейчас баланс недоверия к правительству растет, то отставка Кабмина может положительно восприниматься и корреспондировать с повышением поддержки президента.

Положительно повлияют на рейтинг существенные сдвиги, достигнутые в формате нормандской встречи. Возможно, будет согласована новая дорожная карта, пересмотрены некоторые положения - и это вселит надежду на успешное окончание войны. Реализация соглашения о прекращении огня по всей линии разграничения также будет хорошо восприниматься.

Со временем мы будем отходить от нынешнего карнавала. Сегодня люди больше воспринимают секс-скандалы, убийства, переписки в соцсетях. Но жизнь так устроена, что скоро избиратели будут больше думать о цене на коммунальные тарифы, в общем о ценах, о более конкретных и предметных вещах. И здесь будет играть роль, действительно ли "Слуга народа" проведет какие-то структурные реформы, которые давали бы возможность развиваться экономике. Но если этого не произойдет, рейтинг будет снижаться. Потому как карнавал имеет тенденцию к затуханию, люди от него устают, а социально насущные вещи выйдут на первый план.