Отели для элитных преступников: зачем нам эксперименты с СИЗО по-американски

В Министерстве юстиции Украины задумались над созданием частных следственных изоляторов для улучшения пенитенциарной системы страны. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська. Но нужны ли Украине такого рода СИЗО, и какие проблемы могут появиться из-за их внедрения, "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам правоохранительной системы и судебной власти "Украинского института будущего" Андрей Помазанов.

28 ноября министр юстиции представил так называемый To do list ведомства, одним из элементов которого является "обеспечение правопорядка и исполнения уголовных наказаний и пробации". По словам главы Минюста, планируется попробовать дать возможность работать частным СИЗО "вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда".

В то же время "смелые" идеи министра сопровождались откровенным заявлением о том, что в бюджете на следующий год не удалось получить увеличения финансирования пенитенциарной системы. Поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь заложенных целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала.

Однако анализируя статьи и объем расходов из госбюджета на 2020 год, как раз подавляющее большинство вопросов возникает к тому, почему не удалось заложить в столь социально значимую сферу достаточно средств (фактически, дублируется ситуация с финансовым обеспечением судебной системы, которую мы недавно наблюдали). Очевидно, в определенный момент не был осуществлен необходимый объем работы, в частности аналитической и прогностической. Но об этом история умалчивает, ведь такие просчеты, к сожалению, не принято поднимать на поверхность и озвучивать.

Что же за реверанс был сделан одним из заместителей министра во время заседания парламентского Комитета по вопросам правовой политики, где последний отметил, что не владеет информацией о потребности в расширении бюджетного финансирования Минюста? Вопрос риторический и не требует ответа.

Нынешние же заявления и действия руководства Минюста могут свидетельствовать лишь о ненадлежащей и непрофессиональной оценку всех имеющихся рисков и реалий пенитенциарной системы Украины. Хотя нам говорят об имплементации в национальную практику и законодательство иностранной модели реформирования.

Мы уже неоднократно имели возможность убедиться в том, что механическое перенесение норм иностранного законодательства в украинское не дает ожидаемых показателей. А оптимизм властей, мол, "сейчас возьмем вот эту норму из Европы, а вот эту - из Штатов и все станет на свои места", - быстро проходит. Более того, обычно со временем возникает критическая ситуация, которая требует оперативного вмешательства, и на какое то время практика просто замирает в ожидании.

Все мы понимаем, что с пенитенциарной системой крайне опасно так "шутить". Кроме того, что эта сфера очень чувствительна, прежде всего, с моральной и социальной точек зрения, она еще и требует серьезного контроля со стороны государства. Безрассудным шагом было бы сразу отпускать ее в "свободное плавание". Ведь в современных условиях мы рискуем потом просто не собрать ее вместе. Эксперимент "частных гостиниц с усиленной охраной для содержания преступников" вряд ли завершится для Украины положительно, если вообще успеет начаться.

У меня нет уверенности в том, что сейчас возможно справиться с такой реформой "с нуля" в части подготовки действительно всеобъемлющей законодательной базы, которая в дальнейшем не поставит украинцев в опасное положение. В лучшем случае нас может ожидать правовой вакуум, в худшем - можно будет говорить об углублении тотальной коррупции в данной системе, масштабы последствий которой можем представить уже сейчас.

Четкие ответы относительно реальных предлагаемых механизмов, точный пошаговый план реализации реформирования учреждений исполнения наказаний - вот, что должен видеть гражданин! К сожалению, в этой части власть не осознает и не видит для себя окончательного варианта - какой должна быть пенитенциарная система. Минюст де-факто признает, что "сейчас эта система находится в абсолютно разваленном, слабо контролируемом состоянии", а восстановить такого рода контроль новая вертикаль просто не в состоянии.

Это еще раз подчеркивает значимость вопрос о том, насколько сейчас власть может гарантировать достаточный контроль в местах предварительного заключения в случае передачи этих учреждений в частные руки. К сожалению, в этом есть сомнения.