Отели для элитных преступников: зачем нам эксперименты с СИЗО по-американски

В Министерстве юстиции Украины задумались над созданием частных следственных изоляторов для улучшения пенитенциарной системы страны. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська. Но нужны ли Украине такого рода СИЗО, и какие проблемы могут появиться из-за их внедрения, "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам правоохранительной системы и судебной власти "Украинского института будущего" Андрей Помазанов.
28 ноября министр юстиции представил так называемый To do list ведомства, одним из элементов которого является "обеспечение правопорядка и исполнения уголовных наказаний и пробации". По словам главы Минюста, планируется попробовать дать возможность работать частным СИЗО "вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда".
В то же время "смелые" идеи министра сопровождались откровенным заявлением о том, что в бюджете на следующий год не удалось получить увеличения финансирования пенитенциарной системы. Поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь заложенных целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала.
Однако анализируя статьи и объем расходов из госбюджета на 2020 год, как раз подавляющее большинство вопросов возникает к тому, почему не удалось заложить в столь социально значимую сферу достаточно средств (фактически, дублируется ситуация с финансовым обеспечением судебной системы, которую мы недавно наблюдали). Очевидно, в определенный момент не был осуществлен необходимый объем работы, в частности аналитической и прогностической. Но об этом история умалчивает, ведь такие просчеты, к сожалению, не принято поднимать на поверхность и озвучивать.
Что же за реверанс был сделан одним из заместителей министра во время заседания парламентского Комитета по вопросам правовой политики, где последний отметил, что не владеет информацией о потребности в расширении бюджетного финансирования Минюста? Вопрос риторический и не требует ответа.
Нынешние же заявления и действия руководства Минюста могут свидетельствовать лишь о ненадлежащей и непрофессиональной оценку всех имеющихся рисков и реалий пенитенциарной системы Украины. Хотя нам говорят об имплементации в национальную практику и законодательство иностранной модели реформирования.
Мы уже неоднократно имели возможность убедиться в том, что механическое перенесение норм иностранного законодательства в украинское не дает ожидаемых показателей. А оптимизм властей, мол, "сейчас возьмем вот эту норму из Европы, а вот эту - из Штатов и все станет на свои места", - быстро проходит. Более того, обычно со временем возникает критическая ситуация, которая требует оперативного вмешательства, и на какое то время практика просто замирает в ожидании.
Все мы понимаем, что с пенитенциарной системой крайне опасно так "шутить". Кроме того, что эта сфера очень чувствительна, прежде всего, с моральной и социальной точек зрения, она еще и требует серьезного контроля со стороны государства. Безрассудным шагом было бы сразу отпускать ее в "свободное плавание". Ведь в современных условиях мы рискуем потом просто не собрать ее вместе. Эксперимент "частных гостиниц с усиленной охраной для содержания преступников" вряд ли завершится для Украины положительно, если вообще успеет начаться.
У меня нет уверенности в том, что сейчас возможно справиться с такой реформой "с нуля" в части подготовки действительно всеобъемлющей законодательной базы, которая в дальнейшем не поставит украинцев в опасное положение. В лучшем случае нас может ожидать правовой вакуум, в худшем - можно будет говорить об углублении тотальной коррупции в данной системе, масштабы последствий которой можем представить уже сейчас.
Четкие ответы относительно реальных предлагаемых механизмов, точный пошаговый план реализации реформирования учреждений исполнения наказаний - вот, что должен видеть гражданин! К сожалению, в этой части власть не осознает и не видит для себя окончательного варианта - какой должна быть пенитенциарная система. Минюст де-факто признает, что "сейчас эта система находится в абсолютно разваленном, слабо контролируемом состоянии", а восстановить такого рода контроль новая вертикаль просто не в состоянии.
Это еще раз подчеркивает значимость вопрос о том, насколько сейчас власть может гарантировать достаточный контроль в местах предварительного заключения в случае передачи этих учреждений в частные руки. К сожалению, в этом есть сомнения.
Американские и европейские правозащитники неоднократно подчеркивали, что главной причиной недовольства общества частной пенитенциарной системой является то, что ее главной целью было пополнение дешевой рабочей силой предприятия. Предприниматель часто заставлял перерабатывать людей, отбывающих наказание, чтобы получить больше прибыли. Безусловно, такие риски в первоочередном порядке должны учитываться в Украине.
Еще одним риторическим вопросом в этом контексте является то, не окажется ли такая "реформа" сознательно мертвой, и найдутся ли желающие представители частного сектора присоединиться к внедрению такой практики. Ведь, например, озвученные еще в 2016 году планы по строительству нового СИЗО за пределами Киева, которые должны были обойтись потенциальному инвестору в сумму около 70 млн долларов, в итоге остались призрачными планами, учитывая неготовность бизнеса к таким инвестициям.
На данном этапе нельзя опровергать факт ужасных условий в украинских следственных изоляторах. Недаром, ныне ЕСПЧ признает многочисленные факты нарушений ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, присуждая заявителям значительные суммы компенсаций. Однако, если государство нашло основания поместить человека в СИЗО, то будет ли правильным возлагать ответственность за условия его содержания на частные структуры?
В конечном итоге, ответственность ляжет на плечи общества и государства, а вопрос готовности к этому остается без ответа.