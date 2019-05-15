Игра престолов: почему Филарет уходит в оппозицию

На днях патриарх Филарет (Денисенко) внес смятение в деятельность Православной Церкви Украины (ПЦУ). Иерарх озвучил совершенно неожиданные предложения, которые не только пошатнули трон под главой ПЦУ, митрополитом Епифанием (Думенко), но потрясли и весь фундамент новой церкви. Что происходит в ПЦУ и есть ли риск потерять Томос об автокефалии, разбирался "Апостроф".

Существует ли УПЦ КП

Как известно, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Томос об автокефалии Православной Церкви Украины. Исторический документ из рук патриарха получил избранный на Объединительном соборе православных церквей предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. А накануне проведения Объединительного собора в декабре прошлого года произошло большое "корпоративное" слияние: УПЦ Киевского патриархата, равно как и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) были юридически ликвидированы, а их правопреемницей стала ПЦУ. Но по словам Филарета, никакой ликвидации УПЦ КП не было.

"Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - отметил Филарет в интервью СМИ.

Несомненно, Филарет, как глава УПЦ КП, является человеком, который приложил огромные усилия для того, чтобы Украинская церковь получила Томос об автокефалии.

После такого заявления, в Минкульте выдали опровержение, мол постановлением Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, деятельность УПЦ КП была остановлена. Вместе с тем, была ликвидирована и религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ КП", которая являлась религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП.

Однако "Киевская патриархия УПЦ КП" до сих пор числится в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, который ведет Минюст, а патриарх Филарет значится как человек, который осуществляет управление этим юридическим лицом.

Более того, сайт УПЦ КП до сих пор продолжает исправно функционировать и обновляться практически ежедневно, в то время, как после Объединительного собора 6 декабря информационный ресурс УАПЦ обновляться перестал.

Филарет является человеком, который приложил огромные усилия для того, чтобы Украина получила томос об автокефалии Фото: cerkva.info

Кстати, еще в конце января в УПЦ Московского патриархата уверяли, что их приходы, которые решили сменить юрисдикцию и уйти под крыло ПЦУ, меняли юридическую прописку именно на УПЦ КП.

В пользу существования УПЦ КП свидетельствует еще и тот факт, что 10 мая патриарх Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария (вокруг этой истории также возник конфликт) и приглашение это было напечатано на бланке УПЦ КП. Скан-копия документа была опубликована на сайте УПЦ КП.

Но глава департамента Минкульта по делам религий и национальностей Андрей Юраш настаивает, что как церковь УПЦ КП уже не существует.

"В Украине нет такой церковной структуры, которая называется УПЦ КП. В соответствии с решением собора, она автоматически прекратила свое существование, после создания ПЦУ, - сказал "Апострофу" Юраш. – Но в Украине юридический статус имеют конкретные религиозные организации, которых в ПЦУ около 7 тысяч. То есть, не церковь как структура имеет регистрацию, а конкретная религиозная организация, например, приход или монастырь. И "Киевская патриархия УПЦ КП" одна из них. Конечно, она в особом статусе, и мы понимаем, что это не просто приход, но юридически - это одна из 7 тысяч организаций. Теперь, если есть желание ликвидировать конкретную организацию или изменить ее название, сама церковь должна начать этот процесс. У нас в принципе церковь не является юридическим лицом. У нас каждая религиозная организация сама определяет свою подчиненность. То есть, структуры УПЦ КП нет, но осталась одна юридическая единица и что с ней делать - это дело самой церкви".

Но если официально Филарет управляет юрлицом "Киевская патриархия УПЦ КП", то с его утверждением о том, что "ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", действительно сложно поспорить. А если так, то зачем Филарету держаться за "Киевскую патриархию"?

Новый устав и личные счеты

Ответ на этот вопрос вытекает из следующего громкого заявления патриарха. По мнению Филарета, устав ПЦУ необходимо менять. "Мы должны на следующем Поместном соборе провести заседание и принять устав Украинской православной церкви. Не Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, потому что мы сейчас пользуемся этим уставом, греческим уставом. Нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский Устав", - подчеркнул Филарет в интервью СМИ.

Кстати, по мнению Филарета и Объединительный собор 15 декабря был не совсем украинским. "Это был собор не наш, а Константинопольского патриархата, потому что на нем не я главенствовал как патриарх, а представитель Вселенского патриарха", - говорит Филарет, и уверяет, что имеет полномочия созвать новый собор.

Наконец, Филарет намекнул, что существует и личный конфликт между ним и Епифанием: после избрания Епифания главой ПЦУ он ни разу не сослужил с Филаретом на литургии, да и общение патриарха с митрополитом происходит очень редко.

Филарет намекнул, что существует и личный конфликт между ним и Епифанием Фото: cerkva.info

"Четыре или пять раз за пять месяцев. Разве это общение, когда каждый день нужно управлять церковью? Поэтому общения нет. Из-за того, что нет общения, а оно должно быть, церковь разделилась. Поэтому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь", - отмечал Филарет.

Причины и следствия конфликта

Резкие слова Филарета об изменении устава ПЦУ, проведении нового собора, конечно, можно было бы списать на личные амбиции патриарха. Эксперты, опрошенные "Апострофом", утверждают, что отчасти так и есть.

"Это было вполне ожидаемо, - говорит "Апострофу" религиовед Игорь Козловский. – Одним из условий предоставления Томоса и снятия анафемы с Филарета, было условие о том, что он дистанцируется от процесса и не будет претендовать на пост предстоятеля. Филарет – человек уважаемый и много сделал для развития автокефального православия в Украине, но мы знаем патриарха и с другой стороны, как человека очень амбициозного. Он категоричный, безапелляционный".

"Но не стоит и забывать, что благодаря именно этим амбициям Украина получила Томос и автокефальную церковь, - добавляет "Апострофу" религиовед Людмила Филипович. – Кроме того, Филарет ведь невероятно рисковал в свое время. В начале 1990-х он фактически лишился всего и с нуля создал церковь, которая сейчас является 15-й в диптихе (список православных автокефальных церквей – "Апостроф")".

Впрочем, личные амбиции патриарха лишь одна сторона медали. Дело в том, что практически с самого начала существования ПЦУ, Филарет неоднократно в своих интервью и заявлениях отмечал, что его не устраивает статус церкви, который "навязал" Украине Константинополь – митрополия в составе Константинопольского патриархата, а не патриархат.

"Патриарх Филарет действительно хотел бы видеть ПЦУ под патриаршим началом, - поясняет "Апострофу" замглавы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский. – Он считает, что украинцы привыкли к тому, что автокефальную церковь должен возглавлять патриарх. Но, например, румыны, сербы, болгары, когда получали свой Томос, то он выдавался митрополиту, а потом только при определенных условиях церковь получала патриаршее завершение. Но есть и Кипрская православная церковь, которая не имеет Томоса и стала автокефальной еще во времена неразделенной церкви Руководит ею архиепископ, но это не делает ее менее значимой. Но если для нас все же так важно патриаршее устройство, то вся церковь должна объединиться, чтобы в Украине не было параллельных юрисдикций и должно пройти какое-то время. Но поднимать этот вопрос именно сейчас не целесообразно".

Логику патриарха Филарета понять можно: во-первых, не было бы УПЦ КП, не было бы Томоса, а, во-вторых, автокефальные церкви, которые имеют намного меньше приходов, чем ПЦУ, например, болгарская или сербская, управляются патриархами. Почему в украинской церкви не может быть так же?

"Для того, чтобы украинская церковь получила такой документ (стала патриаршей, - "Апостроф"), необходимо объединить большую часть православных в рамках одной структуры", - добавляет Козловский.

Необходимо объединить большую часть православных в рамках одной структуры Фото: pomisna.info

В той же Румынии, где церковью управляет патриарх, к этой религиозной структуре, согласно последней переписи населения 2011 года, относит себя 86% всего населения страны. А в Украине большее количество приходов остается за УПЦ МП, а не ПЦУ: 12 тысяч против 7 тысяч.

Однако, по словам экспертов, на самом деле не так важно кто будет управлять ПЦУ – патриарх или митрополит.

"Принципиального отличия нет. Это скорее, как звания генерал-лейтенант и генерал-майор. Все равно они все генералы. Как было 15-е место в диптихе, так и будет 15 место", - подчеркнул Игорь Козловский.

"Просто в традиционном понимании, это завершающий этап в формировании самостоятельной церкви. Но принципиально ничего в жизни церкви не меняется", - добавляет Филипович.

Другое дело, что воспользоваться новым витком церковной смуты в Украине может Москва. В российских СМИ уже даже звучат версии о том, что Томос у Украины могут забрать.

"Это перебор. Никто забирать Томос не будет. Вселенский патриарх предвидел подобный ход развития событий. Это процесс становления церкви, ведь очень много разных людей объединились", - резюмирует Козловский.

Но если с Томосом действительно, проблем не возникнет (об этом говорят все эксперты, опрошенные "Апострофом"), то ситуация с признанием ПЦУ другими поместными православными церквями, становится еще более напряженной. Даже сам митрополит Епифаний назвал риторику Филарета возвращением назад и путем к самоизоляции.

"Ведь другие церкви хотят, чтобы у нас была стабильная структура, с которой можно уверенно строить отношения. Да и условием Константинополя было объединение, а сейчас единство еще толком не сформировалось. В новую церковь пришли разные православные традиции, которые абсолютно сепаратно существовали в течение 25 лет на территории Украины: УПЦ КП, которая все же управлялась по советской модели, УАПЦ, которая была абсолютно анархической и часть УПЦ МП. Поэтому сейчас все пытаются оценить: ПЦУ – это надежное вложение "ресурса" или ненадежное".