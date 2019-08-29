Зеленский получил власть, о которой и не мечтал Янукович, но не все будет гладко - Георгий Касьянов

Если бы Петр Порошенко во время предвыборной кампании выдвигал те же лозунги, что и Владимир Зеленский, он бы все равно проиграл. Потому что люди устали от старых политиков, от их невыполненных обещаний. В результате партия "Слуга народа" получила монобольшинство в Верховной Раде. И хотя о диктатуре говорить пока рано, но есть угроза, что у президента Зеленского возникнет соблазн принимать решения, не оглядываясь на общество, - рассказал в интервью "Апострофу" доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Украины ГЕОРГИЙ КАСЬЯНОВ.

- Впервые в новейшей истории Украины партия президента будет представлена в парламенте большинством. Правильно ли это в нынешних условиях, и есть ли тут риск автократии?

- Уже есть много разных разговоров и обсуждений о том, чем это может грозить. Но мне интересно, а почему никто не обсуждает, какие позитивные стороны тут могут быть?

- Всегда хочется думать о плохом.

- Вот да, уже установился определенный алгоритм обращения по какой-то теме. Особенно, конечно, стараются оппоненты Зеленского, те, кто ему проиграл на выборах, - они разгоняют волну негатива. Может быть, стоит подойти по-другому к этому. Если мы говорим о монопартийном большинстве, может быть, мы будем говорить и об угрозах, и о каких-то преимуществах.

Я бы начал с преимуществ. Есть монопартийное большинство. Это значит, что предвыборные обещания Зеленского, хотя они были достаточно абстрактные, те планы и те изменения, которые они планировали,теперь могут быть реализованы. Поскольку именно это монопартийное большинство практически позволяет принимать любые законы, которые нужны, чтобы реализовать программу реформ. Это позитив.





А второй позитив заключается в том, что и Зеленский, и значительная часть его ближайшего окружения достаточно чувствительны к общественному мнению. Как только возникает какой-то протест среди тех общественных групп, которые он считает важными для себя, он реагирует. Например, когда были вопросы, кого назначать губернатором Одесской области, поднялся протест, и Зеленский отреагировал. С монопартийным большинством сейчас есть возможность для мобильной реакции на какие-то вещи, и в то же время - для мобилизации всех политических сторонников, чтобы быстро принимать решения и быстро воплощать их в жизнь.

О негативных сторонах все уже сказали. Звучали слова "диктатура", "тоталитаризм" и так далее. Это просто риторические фигуры, которые используются для того, чтобы обострить само обсуждение, но, конечно, есть угроза того, что возникнет соблазн принимать решения, не оглядываясь на общество. Но тут тоже есть определенное противоядие, так что многие уже обсуждают досрочный роспуск парламента. Я бы сказал, что, получив такой куш в 254 голоса, как раз внутри партии есть опасность, когда сама группа, сами пришедшие к власти, сам Зеленский, его окружение, должны понять, где у них там угрозы. Судя по всему, они об этом думают, раз собрали всех своих депутатов на недельный тренинг.

- Тимбилдинг.

- Это тимбилдинг. Это знакомство, это очень правильное решение, и очень хорошо, что они это сделали.

Если говорить о негативе,вторая угроза – это то, что эта группа очень большая и очень пестрая, и там есть случайные люди, которые до выборов совсем не думали, что хотят быть депутатами. Они просто решили воспользоваться моментом, и у них это получилось. Это элемент авантюры и желания быстрых денег. Конечно, правы те комментаторы, которые говорят, что, могут быть ситуации, когда многие из новых депутатов окажутся морально неустойчивыми и поведутся на подкуп, на какие-то посулы. А то, что будет попытка скупки голосов, это стопроцентно. Без этого мы не обойдемся. Есть 254 и есть 226. Значит, 28-29 голосов нужно будет кому-то отщипнуть, откусить для того, чтобы сбить это монопартийное большинство. Такие попытки будут обязательно.

- А какое противоядие от диктатуры?

- В данном случае, это не диктатура.

- Условно.

- Давайте возьмем термин Пелевина "демократура". Может быть демократура – 254 голоса, президент избирает правительство, которое, как говорят они, будет правительство технократов, это будет орган исполнительной власти, а не политический центр. Таким образом, будет фактически власть одного человека, о которой ни Янукович, ни Кучма даже не мечтали.

Георгий Касьянов: "Будет фактически власть одного человека, о которой ни Янукович, ни Кучма даже не мечтали" Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Де-факто у них так и было, де-юре не получалось так оформить.

- Де-факто моментами было. И здесь то же самое. 254 голоса - не гарантия того, что они все будут одинаково голосовать хотя бы потому, что кого-то будут пытаться купить, кто-то из них может быть с чем-то не согласен. К тому же провести заседание всей фракции – 254 человека – это очень тяжело. С точки зрения кадрового менеджмента и с точки зрения менеджмента принятия решений, очень тяжело будет. Такого еще не было, это беспрецедентно.

Третий момент сложности – это то, что даже в таких, казалось бы, строго централизованных фракциях, как, например, была фракция Партии регионов, всегда были люди, которые могли уйти в сторону, не принимать решений, нужных дирижеру, но там был человек, который дирижировал. А теперь у нас как бы демократические принципы. Кто-то скажет, что я не согласен, тридцать человек скажет "я не согласен" - закон не проходит. Значит, возникают сложности.

- Не все так просто.

- Да. Когда говорят: вот, большинство, президент, все будет решаться щелчком пальца, - не будет.

- Вы сказали о том, что много случайных людей попало в партию "Слуга народа", но за них голосовали. Какое есть рациональное объяснение тому, что люди не глядя голосовали за тех, кто будет представлять область, регион, страну в парламенте?

- Это действие иррациональное. Объяснять иррациональные действия рациональным можно. Это допустимая логическая процедура, можно объяснить это чувствами людей, их эмоциями, их усталостью и так далее.

- Инфантильностью.

- Тогда надо о всех говорить "инфантилен". Это хорошее слово, но оно применимо не только к избирателям, но и к элитам, которых они избирают, потому что наш национальный спорт – "хождение по граблям" – тоже свидетельствует об инфантильности элит. Не учитывается предыдущий опыт. Более того, он отрицается, отвергается и считается ненужным и бесполезным. Люди устали от старого.

Для меня самая замечательная часть парламентских выборов – это крах многих прикормленных кругов, которые годами, десятилетиями были в руках у этих горизонтальных элит. Вот Богуслаев (Вячеслав Богуслаев - миллионер, экс-"регионал", руководитель предприятия "Мотор Сич", - "Апостроф") проигравший свадебному фотографу – это просто "картина маслом", это тот самый случай, когда человек, который считал, что у него все схвачено в Запорожье, что он сам власть, проигрывает свадебному фотографу. Это очень сильно.

Это говорит о том, что эти элиты, которые сформировались в течении 10-15 лет независимости, начиная с 1992 года, себя изжили. То есть они оказались в той ситуации, когда лишились поддержки именно из-за того, что они ничего нового не предлагают. Они шли старым путем скупки голосов, авторитета и так далее, и избиратели настолько устали от этих людей, что были готовы голосовать за кого угодно. Просто дайте нам другого человека, любого, как в сказке: "Вот не выйдешь замуж за принца, значит, выйдешь за первого встречного". Так и получилось - Украина вышла замуж за первых встречных.

Георгий Касьянов: "Украина вышла замуж за первых встречных" Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- На каждых выборах мы голосуем не за кого-то, а против кого-то.

- Да, вы правильно говорите. Значительная часть этих выборов – и президентских, и парламентских – это протестное голосование. Они не хотят старых лиц, и против них голосуют.Но хочу заметить, что они четко голосовали за определенный бренд - за "Зе". Это значит, что они там что-то почувствовали и чему-то там поверили.

- Интересно, чему поверили?

- Это очень долгая история. Дело в том, что "95 Квартал" специализировался на критике власти, выставляли ее в самом невыгодном свете. Они - как шут при короле. Люди к этому привыкли. И потом был фильм "Слуга народа" - прекрасная агитация. Я не говорю о его художественных качествах, особенно третья часть, но в целом там все месседжи были запакованы очень четко под понимание людьми ситуации.

- То есть можно сказать, что отчасти старые политики не адаптировались к новым методам общения с избирателями?

- И это тоже. Посмотрите, как по ходу президентской кампании Порошенко перенимал, перехватывал, пытался следовать - "стадион - так стадион", "анализы - так анализы" и так далее. То есть он все время шел сзади и все время повторял. Это говорит о том, что старые элиты отстали. Они не едят шаурму.

Если бы Порошенко, а он пытался это делать, выдвигал те же лозунги, что и Зеленский, он бы все равно проиграл.

- Потому что представляет старую систему?

- Просто потому что он осточертел, потому что все эти толстые лица, эти бычьи затылки и пузики - уже прошлое, это уже не то. Сейчас пришли бороды, узенькие пиджачки и гламурные одежды, но это тоже может быстро надоесть. Люди от человека в брюках и в расстегнутой рубашке ждут того, что быстро что-то произойдет: кого-то посадят, кто-то убежит, но они увидят действия, а не только обещания.