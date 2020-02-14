12 шагов для улучшения безопасности в евроатлантическом регионе

В последние годы Мюнхенская конференция по политике безопасности избегала поднимать вопрос Украины. Если в 2014-2015 годах российская агрессия, незаконная аннексия Крыма и война на Донбассе были в центре внимания, то в 2017-2019 годах внимание мировой политической элиты переключилось на другие проблемы. Отчасти из-за скоротечности международной повестки дня, частично - из-за понимания безвыходности ситуации на востоке Украины, частично - вследствие неадекватности украинского руководства, которое всем надоело своей неконструктивной риторикой и нехваткой предложений по поводу того, как урегулировать конфликт и что делать Украине и нашим западным партнерам с Россией, а также всем комплексом проблем, связанных с Крымом и ОРДЛО.

Избрание президентом Украины В.Зеленского было воспринято в мире как шанс на урегулирование, а не углубление проблем. Если есть политическая воля для решения проблем, а у Зеленского такая воля есть, то те, кому не безразлична Украина, должны ему в этом помочь. Именно поэтому летом 2019 года в Лондоне по инициативе нескольких известных мировых институтов началось обсуждение идей и предложений по поводу того, как дать толчок урегулированию конфликта и усилению безопасности не только в Украине, но и во всем Евроатлантическом регионе.

Инициаторами стали известные в мире политики и дипломаты - бывший министр обороны Великобритании Д.Браун, руководитель Мюнхенской конференции В.Ишингер, американский сенатор С.Нанн, бывший секретарь по вопросам энергетики США Е.Мониц и другие. Поскольку о военном завершении конфликта не может быть и речи, то к обсуждению пригласили и авторитетного российского дипломата, экс-министра иностранных дел И.Иванова - человека, чье влияние и сейчас остается высоким в российских правительственных кругах. К работе были привлечены бывшие руководители НАТО, ЕС, министры или руководители МИД и Минобороны многих стран Европы, ведущих аналитических центров. Среди приглашенных к дискуссиям имел честь быть и я.

После нескольких месяцев активной работы был подготовлен документ, который был обнародован в Мюнхене на нынешней конференции по вопросам безопасности. Документ, безусловно, компромиссный, поскольку среди его авторов есть и россияне, однако он является шагом вперед по сравнению с другими такими же экспертными наработками. Прежде всего потому, что в нем - едва ли не впервые - присутствует упоминание о Крыме и необходимости начать диалог по данному вопросу. До этого, стоило только украинской стороне поднять вопрос Крыма, россияне сразу же прекращали обсуждение. Для них было важно, чтобы Крым не выносился на международный уровень как еще одно, помимо Донбасса, измерение украинско-российского конфликта. Включение Крыма в данный текст позволяет теперь шаг за шагом начать разработку дипломатических путей возвращения полуострова под украинский суверенитет.

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Другие важные составляющие документа - необходимость ввести постоянную коммуникацию между военными ведомствами по урегулированию кризиса, как в формате совместного центра контроля и координации, так и в нормандском формате.

Пока продолжаются политические переговоры, жизнь наших граждан в регионе должна нормализоваться, поэтому предлагается ряд шагов по разминированию и восстановлению инфраструктуры региона. Нужно определить рамочные принципы восстановления Донбасса с помощью Европейского Союза (ЕС), а также проведение международной донорской конференции. За восстановление инфраструктуры должны платить не только наши западные партнеры, но и страна, которая несет прямую ответственность за это - Россия.

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