Борьба с ветряными мельницами: тактика Порошенко по дискредитации Зеленского

Вопрос завершения войны на Донбассе является главным требованием украинцев к президенту Зеленскому, этого хочет 64% населения страны. Сам Зеленский избирался как президент мира, во время избирательной кампании он обещал завершение войны, и сейчас его сложно упрекнуть, что он бездействует на этом поле. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

Примитивное представление кандидата в президенты Зеленского о миростроительном процессе изначально использовалось его оппонентами, в частности, вторым главным претендентом на президентство Петром Порошенко, для подчеркивания того, что "только профессиональный политик может управлять страной", особенно в условиях войны. Несмотря на засилье грязи и хейтспича в сторону Зеленского и его избирателей, последние все же поверили комику, а не "профессиональному политику", результаты работы которого все могли видеть собственными глазами: это и ступор в вопросе урегулировании конфликта, и процветание топ-коррупции, повышение тарифов на услуги ЖКХ и тому подобное.

Принципиальная политическая воля Владимира Зеленского использовать все доступные инструменты и рычаги влияния на Россию для завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма под украинский суверенитет привели к оживлению миротворческого процесса. Были достигнуты важные для наших граждан победы: вернулись домой украинские заключенные (в частности, Олег Сенцов, по поводу освобождения которого, как считалось ранее, просто невозможно договориться), вернулись украинские военные катера, была организована встреча лидеров стран "нормандской четверки". Даже Медведчук, кум Путина, которого "не замечал" Порошенко, был устранен из переговорного процесса с РФ. То есть ревизия предыдущей неэффективной внешней политики Украины принесла свои плоды. Так, в настоящее время главные вызовы сосредоточены в политическом аспекте "Минска", который написан отнюдь не в пользу Украины, но процесс таки сдвинулся с места.

А что же Петр Порошенко и его "мощная дипломатия"? Подписав Минские договоренности, Украина создала для себя рамки, которые, с одной стороны, создают дорожную карту прекращения военных действий на Донбассе и возвращения контроля над временно оккупированными территориями, с другой стороны, порядок выполнения пунктов Минских договоренностей не имеет двузначной трактовки, он написан в интересах РФ и ее сателлитов на Донбассе. Чего стоит только то, что, согласно "Минску", сначала на Донбассе проводятся выборы, и только после этого Украина получает контроль над собственной границей! Представьте на секунду, что было бы, если бы Зеленский согласился с чем-то подобным! Тот же Петр Порошенко, натянув привычную маску "патриота", уже давал бы интервью "Пятому" и "Прямому" о государственной измене Зеленского. При этом всех, кто критикует президента Порошенко и его инициативы, беспощадно клеймили бы "агентами Кремля".

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Соответственно, Порошенко создал для себя и всей страны границы, в которых просто невозможно урегулировать конфликт на Донбассе без существенных уступок Украины в пользу РФ. Потому как "профессиональный политик" Порошенко не думал выполнять "Минск", хотя и заявлял о его безальтернативности. На самом деле, Порошенко за пять лет не смог предложить более эффективную формулу, чем "Россия просто должна убраться с Донбасса и из Крыма". В теории все звучит просто и логично. Более того, этого, видимо, хотели бы все - как в Украине, так и партнеры за ее пределами. Везде, только не в Кремле. Россия доказала, что она готова нести экономические и репутационные потери из-за агрессии в Украине. Более того, Россия заинтересована в том, чтобы Украина была ослаблена активным военным конфликтом, а также в провоцировании кризиса в ЕС из-за неспособности решить конфликт у себя под носом. И это лишь некоторые из причин, почему "формула Порошенко" не сработала да и не могла сработать.

С треском проиграв выборы комику без политического опыта и целостного представления о том, как работает государственный механизм, Петр Порошенко был вынужден выжидать ошибок Зеленского, чтобы начать давить на рейтинг президента, который до сих пор остается высоким, особенно для украинской политики. Но для Зеленского тема миростроительства превратилась в настоящий столб, на котором держится его рейтинг. Его действия в этом направлении неидеальны, но все же более эффективны, чем политика, которую осуществлял Порошенко. И украинцы это видят, продолжая верить в искренность намерений Зеленского. Понятно, что такая ситуация никак не может устраивать бывшего президента.

В условиях, когда большинство украинского общества стремится к завершению войны и поддерживает Зеленского на этом нелегком пути, Порошенко остается только воевать с "ветряными мельницами". Он активно ищет недостатки в инициативах Зеленского и критикует их, делая вид, что он вообще не имеет отношения к той ситуации в стране, которую мы сейчас имеем. А если "причин" в действиях Зеленского недостаточно, Порошенко сам создает для себя "спарринг-партнеров".

Петру Порошенко выгодно нарисовать для Зеленского границы, в которых находился сам Порошенко и исключающие миротворческий процесс. Продуцируя волны хейтспича, Порошенко пытается маргинализировать все инициативы Зеленского, заставляя его подтолкнуть на выгодное для себя поле - пустая болтовня и требование действовать всех, но не Украину. Такая формула успешно "помогла" Порошенко снизить свой рейтинг ниже плинтуса, сконцентрировав при этом 70% антирейнтинга. Можно согласиться, что у Зеленского, как у неполитика, просто не получится пять лет говорить о российской агрессии, считать потери на фронте, но при этом ничего не делать для прекращения войны.

Технологам Петра Порошенко удалось с помощью подобной тактики сбить Юлию Тимошенко на президентских выборах, которая погрязла в темах евроатлантической интеграции Украины и не смогла конкурировать на этом поле с Порошенко. Ту же стратегию Порошенко выбрал и для борьбы с Зеленским. Бесспорно, оппозиция и общество должны следить за деятельностью президента, особенно в такой сфере, как миростроительство. Но когда общественный контроль пытаются подменить неконструктивной критикой и хейтспичем, то это играет на руку только политиканам, которые под лицемерной маской "патриотизма", пытаются снова вернуться к власти и избежать уголовного наказания за свою "деятельность".