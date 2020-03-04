Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Все социологические исследования подтверждают - подавляющее большинство граждан Украины выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Речь идет о более 60% наших граждан. Последний опрос, подготовленный коллегами из "Украинского института будущего" и который вскоре будет обнародован, говорит о 82% украинцев, которые считают конфликт самой большой проблемой нашей страны. Причем 54% верят, что украинская власть способна добиться мира на Донбассе. Таким образом, в отличие от многих политических сред, среди граждан господствуют ответственно-оптимистические настроения. В то же время настроения в СМИ и соцсетях существенно отличаются. Такое мнение высказал "Апострофу" главный советник Международного центра перспективных исследований, дипломат Василий Филипчук.

Сложность конфликта, его гибридная природа делает привлеченными к процессу урегулирования много групп влияния, сетей и сообществ разного характера. Для различных сообществ суть мирного урегулирования имеет разное, иногда прямо противоположное значение. Мир, который наступает вследствие дипломатических договоренностей, редко удовлетворяет интересы всех. При этом вопрос не сводится лишь к "заработку на войне" спекулянтами, коррупционерами и контрабандистами. Речь идет о более широких процессах политического влияния, доступа к власти, идеологических нарративов и манипуляций.

В сложном мирном процессе достаточно одной активной группы для срыва договоренностей, объявлений об измене или подрыва доверия. В таких условиях, даже если подавляющее большинство общества хочет мира, он остается за пределами достижимого - и это один из важнейших факторов, который надо учитывать при разработке стратегии решения конфликта на востоке Украины.

Построение мира - политически рискованное дело. Оно требует сложных решений, вызывая раздражение и сопротивление тех, кто рассматривает любые уступки как предательство, теряет влияние или просто исчезает при условии, что процесс будет доведен до конца. Продолжение конфликта в текущем виде часто бывает наиболее приемлемым компромиссом для элит, в то время как основное бремя выпадает на долю обычных граждан. Убивают не детей киевской элиты, которая спокойно во время войны далее может наслаждаться жизнью. Страдают не те, кто разрушал армию или принимал ошибочные политические решения. Граждане в своем абсолютном большинстве могут и дальше ожидать от власти мирного урегулирования, и власть может даже искренне хотеть достичь такого урегулирования. Но достаточно нескольких наиболее шумных групп политиканов или их сторонников для того, чтобы на эмоциях поразить травмированное войной общество и развернуть кампанию обвинений и ненависти, которые оставляют мало шансов власти для принятия рациональных, взвешенных, ответственных решений.

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Именно из-за активности спойлеров большинство конфликтов в мире за последние тридцать лет так и остались открытыми или, в лучшем случае, замороженными. Конфликт на востоке Украины пока замороженным не является. Там продолжают гибнуть люди и раздаваться выстрелы. Тот факт, что прекратить ежедневные артиллерийские дуэли не удается годами ни президенту Порошенко, ни президенту Зеленскому, свидетельствует: что-то мощное играет в пользу того, чтобы оставить конфликт в его текущем виде. Что это? В ответе на этот вопрос есть много составляющих - от геополитики или политической воли к проблемам в коммуникации. Но даже когда есть политическая воля и достаточно эффективный канал коммуникации, присутствует фактор, который может умножить на ноль и свободу, и самих коммуникаторов. Это - спойлеры. Те, кто по разным причинам и с разными целями, часто - противоположными, делают одну и ту же работу - срывают мирный переговорный процесс.

Какие основные группы спойлеров мирного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе? Бесспорно, самая большая группа спойлеров находится в Донецке/Луганске. Они, в отличие от спойлеров в Москве и Киеве, относятся к так называемым тотальным спойлерам, которые к тому же находятся вне всякого правового поля. Их сопротивление миру будет максимальным, по принципу "все или ничего". Они не просто руководствуются собственными политическими или экономическими интересами. Для многих из них главный мотив - самосохранение. Политическое, а для части - и физическое. Опыт захарченков и других – более чем поучителен. Даже при условии амнистии остаются международные конвенции о военных преступлениях, наказание за которые неотвратимо. Для ныне правящих групп в Донецке и Луганске любые договоренности о мире являются прямой угрозой, даже в случае "простого" замораживания конфликта. Стратегия изоляции таких спойлеров основывается на недопущении их влияния на мирный процесс, ослаблении институтов псевдогосударственности и, наконец, политической ликвидации. Решение этой проблемы - одно из ключевых условий для мирного урегулирования.

Московские спойлеры - это те, кто не могут смириться с существованием независимой Украины, разного рода "империалисты", которые до сих пор верят в мифы о "русском мире", а также прагматичные люди, чья карьера зависит от продолжения конфликта. Чаще всего они ассоциируются с демонизированным Сурковым, однако даже после его громкого ухода от управления конфликтом, ситуация не изменилась: многие в Кремле стали специалистами по конфликтам на постсоветском пространстве в целом и в Украине, в частности. Благодаря таким конфликтам строятся политические, дипломатические и научные карьеры, получаются деньги и доступ к принятию решений. Кроме того, после агрессии 2014 Россия потеряла значительную часть рычагов влияния в Украине. Затягивание конфликта на Донбассе нужно в Москве многим - и по многим причинам.

Мы не можем существенно влиять на поведение российских групп влияния. Но мы можем делать переговорный процесс максимально понятным и прозрачным, строя нашу позицию на четком видении выгодности прекращения конфликта для всех. Есть большой набор аргументов в пользу того, что продолжение конфликта в текущем виде вредит российским интересам, выставляет РФ парией в международном сообществе, а санкции будут оставаться серьезной проблемой для российской экономики и российской элиты. Нам придется убеждать оппонентов рациональными аргументами. Это сложно, но возможно. Чем более узким будет поле манипуляций, тем меньше влияния в Кремле будет у тех, кто борется за продолжение войны.

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Есть спойлеры и в Киеве. В конце концов, их влияние можно было почувствовать с осени 2019 года, когда постепенно процесс переговоров с Россией дошел до наиболее принципиальных политических вопросов. Сложные сами по себе, эти вопросы образовали узел противоречий, который сложно решить, а в условиях атак спойлеров - почти невозможно. Наряду с тем, что в Украине есть много людей, которые искренне верят в свое видение будущего государства и выступают против предательства того, что именно они считают национальными интересами, существуют и разного рода политические группы, которые настроениями людей пользуются, радикализируют их и манипулируют ими. Эти группы не смогли годами организовать общественный диалог по сложным вопросам, предпочитая оставить неопределенность и пространство для манипуляций и риторики. Наше общество лишено знаний и ориентиров относительно судьбы ситуации на востоке Украины при различных сценариях развития событий и не имеет представления о настоящей цене, которую сам же платит за нее. Это создает благоприятную среду для спойлеров.

Опыт конфликтов прошлого - от конфликтов на дальних континентах до бывшей Югославии или наших соседей на постсоветском пространстве - свидетельствует о том, что преодолеть сопротивление организованных групп сложно, независимо от численного превосходства сторонников мира. Как и в других случаях лоббизма, слаженная работа меньшинства бывает эффективной, потому что за ней стоят конкретные мотивы. Учитывая "прозрачность" украинской правовой системы трудно даже оценить объем теневых доходов, которые приносит продолжение противостояния и особое политическое поле, образовавшееся на оккупированных территориях. Ситуация осложняется и тем, что при отсутствии экономических прорывов и социальных достижений, спекуляции на тему войны остаются едва ли не самой существенной частью политической жизни. Зарабатывать на риторике политические очки - слишком соблазнительный сценарий для многих в Киеве.

Тактика ограничения деструктивного влияния спойлеров должна строиться на понимании их мотивов, игре на противоречиях, эксплуатации различий между ними. Лишение влияния на мирный процесс тотальных спойлеров и их маргинализация; частичный компромисс или удовлетворение интересов менее радикальных групп; сложная политическая дипломатия должны стать частью процесса мирного урегулирования. Это потребует, помимо прочего, пересмотра традиционных аргументов, выстраивания политики и позиций, разработки своеобразной философии и идеологии мирного процесса. Чем меньше тени и неопределенности - тем сильнее становятся позиции спойлеров.

Если мирный процесс срывается спойлерами, его последующее возобновление потребует значительно больших усилий. В этом заключается один из самых интересных вызовов для президента Зеленского: если он не сможет сдвинуть процесс урегулирования конфликта на востоке Украины с мертвой точки в период максимальной общественной поддержки, то справиться со всеми противоречиями и рисками такой политики при падении рейтинга доверия ему не удастся тем более. И тогда аргументы сторонников замораживания или разрешения конфликта будут ослабевать, зато риторика "за войну до победного конца" будет становиться громче. Несмотря на то, что война как не была, так и не станет открытой опцией урегулирования конфликта. Скорее, это будет "война без конца".

Судя по опыту последних десятилетий, многое зависит от способности международного сообщества создать благоприятную среду и надежные гарантии мира. Для Украины это означает присутствие международных организаций и использование специальных инструментов при смене фактического контроля над оккупированными территориями, а также отработка эффективных форматов международных гарантий безопасности. Ни одна из этих задач не является простой, но без их решения взять верх над спойлерами вряд ли удастся.