Как журналистское недоверие снижает качество выборов в Украине

Многие украинские СМИ продолжают игнорировать такие новые украинские электронные приложения, как IVote, "Вибори Вибори" или "PROвибір", призванные помочь избирателям принять более информированное решение в день голосования на досрочных парламентских выборах 21 июля. Немецкий политолог, эксперт Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве и редактор книжной серии "Советская и постсоветская политика и общество" Андреас Умланд рассказал "Апострофу" о важности этих приложений.

До сих пор большинство крупнейших украинских газет и электронных СМИ игнорирует свободно доступные новые украинские компьютерные приложения для голосования, разработанные разными украинскими неправительственными организациями для того, чтобы заинтересовать избирателей выборами. Эти электронные игры и опросники, которые в ЕС уже 20 лет как распространены, призваны быстро проинформировать избирателя о программах политических партии и помочь ему принять более обоснованное и рациональное решение на выборах.

Будь то первый такой сайт IVote / Я обираю Института политической информации в Одессе или наиболее подробный опросник "Вибори Вибори", созданный киевским НПО "Центр UA" совместно с "Украинской правдой" или утонченный инструмент,разработанный журналом "Фокус", или легкая по использованию игра "PROвибір" Комитета избирателей Украины – ни одна из этих полезных гражданских инициатив до сих пор не стала темой для широкого обсуждения в основных украинских средствах массовой информации.

Правда, несколько второстепенных теле- и радиостанций, такие как "UA: Суспільне мовлення", Ukrlife.tv, "24" или "Радіо НВ" коротко проинформировали, например, про игры IVote и "PROвибір". Также "Украинская правда" и "Фокус" представляют на своих сайтах свои собственные опросники. Однако наиболее популярные украинские сайты, такие как "Обозреватель" или "Сегодня", - не говоря уже о крупных телеканалах - пока не обратили внимания на эти важные инструменты гражданского образования и политического просвещения.

Это контрастирует с Германией, где крупные национальные средства массовой информации охотно сообщают об основном немецком приложении в помощи на голосовании "Wahl-O-Mat" ("автоматизированный выбор"), на котором смоделирован украинский "PROвибір" КИУ. Перед немецкими региональными, федеральными и европейскими выборами многие ведущие немецкие СМИ от популярных Bild, Spiegel Online и Welt до более интеллектуальных Zeit Online и Handelsblatt являются неоплачиваемыми медиа-партнерами и пропагандистами "Wahl-O-Matа". Это означает, что многие из этих веб-сайтов не только сообщают о "Wahl-O-Matе", но и активно обсуждают его.

Некоторые из ведущих СМИ также бесплатно размещают рекламную ссылку на "Wahl-О-Мat" на своих веб-сайтах. Таким образом, немецкие редакции добровольно и бесплатно распространяют инструмент среди населения и помогают миллионам немцев принять более обоснованные решения в день выборов. Немецкие СМИ делают это и потому, что ссылка на "Wahl-О-Мat" увеличивает количество посетителей их сайтов. С момента своего появления в 2002 году один только "Wahl-O-Mat" (а есть и другие похожие немецкие инструменты) использовался более 80 миллионов раз.

Многие подобные инструменты от голландского "StemWijzer" до болгарского "Glasovoditel.EU" используются по всему Европейскому Союзу. Большинство таких европейских политических инструментов перечислены на сайте "VoteMatch.EU", специально созданном для выборов в Европейский парламент 2019 года. Такие приложения, помогающие в голосовании, быстро информируют избирателей о существенных различиях между партиями. Тем самым они придают выборам большего смысла и поддерживают функционирование демократических процессов. Они помогают нациям лучше осознать самих себя, так как перенаправляют внимание избирателей с популярных личностей и предвыборных мемов на главные различия в содержании партийных программ, на суть предложенных партиями изменений в государстве и на разные видения будущего страны теми или иными конкурентами на выборах.

Однако, в Украине к подобным инструментам голосования пока многие редакторы СМИ не проявляют интереса, а иногда, видимо, относятся с недоверием или даже неверием. Кому-то такие инструменты как IVote / Я обираю или "PROвибір" могут показаться глупыми и, возможно, манипулятивными игрушками с минимальным смыслом, основанием и воздействием. Тем не менее, во многих западно- и центрально-европейских многопартийных демократиях похожие приложения, предоставляющие помощь в принятии решения на голосовании, стали играть важную роль в период избирательных кампаний. Они активно распространяются и обсуждаются многочисленными серьёзными средствами массовой информации. Надеемся, что это также ещё произойдет в последние дни перед предстоящими в Украине выборами 21 июля 2019 года.