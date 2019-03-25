Обманный маневр: Путин затеял хитрую игру в Украине перед выборами

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в Москву - это попытка Кремля спрятать реального кандидата, которого поддерживает Москва. Таким образом, Россия учла ошибки предыдущих выборов в Украине и начала хитрую игру. Что касается встречи Бойко с российскими чиновниками - оценку этому должны дать правоохранительные органы Украины. Такое мнение высказал "Апострофу" бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Реакция на визит Бойка должна быть – это однозначно. Ведь речь о стране, с которой у нас ведутся боевые действия – необъявленная война. И вдруг политик, народный депутат, кандидат в президенты ездит на встречу с должностными лицами РФ и выступает там – этому, конечно же, должна быть правовая оценка, и эти действия должны оценить Генеральная прокуратура, СБУ. Они должны сказать, насколько это законно, и обязаны отреагировать на это. То есть замалчивать эту тему нельзя.

Другое дело, что Россия таким образом прячет своих реальных кандидатов, выставляя напоказ одного пророссийского кандидата, которым якобы является Юрий Бойко. Мол, "мы его поддерживаем, а все остальные – это не наши". Но я это расцениваю, как хитрую и тонкую игру Кремля. В этом плане они немножко подматерели и начали играть немного хитрее.

Это обманный маневр – мол, "смотрите, вот наш кандидат и все". Но это явно непроходной кандидат, который не получит никаких голосов.

Нам эту обманку бросили, чтобы отвлечь от реального человека или людей, которых поддерживает российское правительство. Они совершенно другие.

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Дело в том, что в Кремле учли ошибки 2004 года, когда они, например, заранее поздравляли Януковича. Они учли все ошибки и решили засветить Юрия Бойко – он все равно непроходной, но этой поездкой привлекает к себе внимание.

Вот такую хитрую игру затеял Кремль, которая ощущается кончиками пальцев. То есть – вот вам Бойко, а реальные кандидаты спрятаны.

Ответственность? Никакой уголовной статьи не может быть за его действия. Госизмена? А в чем она проявляется – ее нет. Это больше как общественное порицание, общественное неприятие. Но юридически у нас нет статьи за контакты с российским правительством. В принципе человек может себе позволить встречаться с кем угодно. Но, поскольку у нас идет необъявленная война (с Россией), то прокуратура должна проверить, как он ездил, кто его приглашал. А может он контактировал с российскими спецслужбами, внешней разведкой или ФСБ? То есть юридической ответственности нет как таковой, но оценка должна быть обязательно – замалчивать это нельзя.

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Но повторюсь, здесь просматривается отвлекающий маневр. В Россию перед выборами едет человек, у которого около 5 процентов поддержки среди избирателей, и который даже при массовой фальсификации ничего не получит. Это была красивая игра – его пригласили и засветили, а общество, конечно же взбудоражено. Мол, как же так – он кремлевский и пророссийский агент. Но на самом деле в Кремле решили спрятать тех людей, с которыми они будут в дальнейшем работать при их победе на выборах.

Кто эти люди? Здесь трудно сказать, но я четко ощущаю, что они прячут своих людей, с которыми им выгодно будет работать. А называть какие-то фамилии – это будет голословное утверждение, потому что у меня нет данных.