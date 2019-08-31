"Один пояс - один путь": стоит ли Украине бояться экспансии Китая

Рост внешнеполитической роли Китая является едва ли не самым выразительным трендом международной политики. Но недавно опубликованное исследование кембриджского аналитика Айка Фреймана оценивает глобальную инициативу Китая "Один пояс один путь" почти как фикцию. "Апостроф" попытался найти ответ на вопрос, действительно ли имеют право на существование сомнения в серьезности стратегических инициатив Китая и может ли Украина получить больше выгоды от китайской экспансии.

"Один пояс - один путь", как личный бренд Си Цзиньпина

Хотя инициативы "движения на Запад" и укрепления своего международного статуса существуют в КНР уже довольно долго, именно с приходом к власти Си Цзиньпина в 2013 году внешняя экспансия Китая получила четкое институциональное выражение. Стратегическая инициатива "Один пояс один путь" (ОПОШ), которая была сформирована новым лидером КНР, заключается в масштабнейшем международном сотрудничестве Китая с евразийскими государствами - в первую очередь в области инфраструктурных проектов. ОПОШ уже называют то "новым шелковым путем", то "китайским планом Маршалла для Евразии" (План Маршалла - программа экономической помощи США европейским государствам, пострадавшим от Второй мировой войны). Но далеко не все оценивают амбициозные планы Китая положительно.

Больше всего критики китайская инициатива получает со стороны американцев. Что вполне понятно, учитывая фактическое соперничество этих государств и торговую войну между ними. Президент США Дональд Трамп вообще называет "Один пояс один путь" - "долговой удавкой Китая". Но несмотря на критику, поиск действительно комплексного понимания и трактовки китайской инициативы в Штатах продолжается.

Свидетельством этому, в частности, стала резонансная публикация на The Guardian под названием "Один пояс - один путь - это всего лишь маркетинговая кампания". Автор статьи, исследователь современного Китая, кембриджский аналитик Айк Фрейман утверждает, что весь мир зря воспринимает ОПОШ так серьезно. Мол, на самом деле под вывеской "стратегической инициативы" скрывается довольно хаотичная брендинговая кампания, главная цель которой - укрепление власти и авторитета Си Цзиньпина. А китайские деньги идут не столько в те государства, где это обусловлено стратегическими интересами, сколько в те, которые хорошо кланяются, выражая восхищение перед "новым императором Китая".

Впрочем, тезис американского исследователя о том, что миллиарды и даже триллионы долларов тратятся Китаем не на стратегические проекты, а для того, чтобы просто порадовать своего лидера, не может не вызывать сомнений. О том, чем на самом деле является глобальная инициатива "Один пояс - один путь", "Апостроф" спросил у экспертов.

Истоки и реальные масштабы "Одного пути"

"Я склоняюсь к мысли, что ОПОШ - это действительно стратегическая, планомерная инициатива КНР. И она касается не только Китая, другие страны-участники инициативы тоже имеют право вносить предложения. Действительно, именно при Си Цзиньпине она была очерчена как экономическая, инфраструктурная и даже гуманитарная инициатива, как культурное сотрудничество", - пояснил "Апострофу" востоковед, китаевед, доцент Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко Макар Таран.

По его словам, предыстория ОПОШ - лежит еще в установках Ху Цзиньтао - "идти на Запад". Подчеркивал важность иностранных инвестиций также Цзян Цзэминь (предыдущие лидеры КНР). "А корни уходят к Дэн Сяопину, который считал что именно международное сотрудничество позволит Китаю развиваться. "Один пояс один путь" возник как логическое продолжение парадигмы развития китайского государства, но уже вышел за ее пределы. Впрочем, пока нельзя сказать, что инициатива ОПОШ приобрела глобальный характер - скорее полуглобальный, но с очень четкой перспективой", - пояснил "Апострофу" Макар Таран.

Макар Таран: "Один пояс один путь возник как логическое продолжение парадигмы развития китайского государства, но уже вышел за й пределы" Фото: pixabay.com

Таким образом, назвать общую идею "одного пояса" исключительно инновацией Си Цзиньпина нельзя. Однако трудно отрицать его роль в раскручивании этой стратегии. "Именно при Си Цзиньпине "Один пояс - один путь" получил институциональные формы. Это и "Фонд Шелкового Пути", и Азиатский банк развития, а также различные форматы международного сотрудничества - тот самый 16+1 (формат сотрудничества Китая со странами Европы, - Авт.), который касается Восточной Европы. ОПОШ также приобрел динамику - количество зарубежных визитов китайских делегаций, в том числе и в Украину, беспрецедентно увеличилось. Таким образом, именно при Синь Цзиньпине инициатива ОПОШ превращает Китай в драйвер глобальных процессов", - добавляет Макар Таран.

Являются ли китайские кредиты угрозой мировому порядку?

Главным двигателем "Одного пояса-одного пути" стали огромные финансовые вливания. Сегодня экспертные оценки расходов Китая на ОПОШ колеблются от 1 до 8 триллионов долларов. А в самой программе ОПОШ ее китайские авторы запланировали расходы на уровне 21 триллиона. Впервые в новейшей истории появился инвестиционный ресурс,который в принципе может конкурировать с мастодонтами международной финансовой сферы - МВФ и Всемирным Банком. Причем западные институты, прежде чем начать финансовые вливания, всегда ставят политические требования. Это создает трудности для "не очень" демократических режимов. А китайцы гораздо менее требовательны к своим клиентам. Именно такие принципиальные разногласия являются причиной того, что многие западные исследователи и политики трактуют инвестиционные инициативы КНР как угрозу.

В частности, в Соединенных Штатах и в некоторых государствах Европы часто говорят, что финансовые и экономические международные проекты Китая - это вызов либеральному мироустройству. Поскольку "недемократическая" страна инвестирует и расширяет свою экономическое, политическое и даже военное присутствие по всему миру. И через инициативу ОПОШ Китай якобы может транслировать свою политическую систему и парадигму развития, точно также, как западные государства поддерживают демократию через свои международные финансовые институты. В то же время, Китай настаивает, что он не вмешивается во внутриполитические дела своих "партнеров" и не формирует своего лобби.

В конце концов, стремление к привлечению китайских кредитов и инвестиций для многих стран является довольно рациональным шагом. "Сегодня очень многие государства погрязли в долгах перед международными финансовыми организациями. На фоне этой ситуации долги перед Китаем - это значительно меньшая проблема. Особенно учитывая тот факт, что неоднократно КНР прощала долги. К тому же, китайские кредиты всегда идут в пакете с экономическими проектами. Как это было, например, в Украине с построением порта для отправки зерна. Поэтому ситуация неоднозначна. С одной стороны, Китай вкладывается в области, выгодные в первую очередь ему. Но и страна-реципиент получает выгоды. Как минимум, возможность возить свою продукцию на мировые рынки. Китай не дотирует государства, он вкладывается в конкретные экономические проекты ", - отмечает Макар Таран.

Украина остается за бортом "Одного пояса"

Учитывая финансовые возможности Китая и то, что Украина находится в географической зоне "Одного пояса - одного пути", существует вполне реальная возможность нашего присоединения к китайской инициативе. Тем более, что двое наших соседей - Венгрия и Беларусь уже встали на путь экономического сотрудничества с КНР.

Украина находится в географической зоне "Одного пояса - одного пути", существует вполне реальная возможность нашего присоединения к китайской инициативе Фото: gettyimages.com

"Китайские инвестиции и проекты и без того уже идут в Украину. Но пока Украина не является ни частью инициативы "Один пояс - один путь", ни формата 16+1. А пока Украина не является объектом прямого интереса Китая, она не сможет получать выгоды ни от экономических, ни от географических факторов. Как их уже получает, например, Венгрия", - сообщил "Апострофу" эксперт-международник Николай Капитоненко.

Тем не менее, наряду с возможностями, финансовое и экономическое сотрудничество с Китаем несет и риски для Украины. Особенно учитывая значительную политическую ориентацию нашего государства на Вашингтон и Брюссель. "Наше решение должно быть политическим, продиктованным экономическими интересами и соображениями безопасности, которые очень тесно переплетены. Нужно дистанцироваться от такого формата выбора: или США, или Китай. Конечно же, пакет сотрудничества с США для нас сейчас наиболее привлекателен. В то же время, Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы мы торговали с Китаем, а также привлекали китайские инвестиции. Главное, чтобы эти инвестиции не были стратегическими, то есть, такими, которые усиливают влияние Китая в Европе. Мы должны действовать очень аккуратно, с пониманием интересов Китая, интересов США и с оглядкой на нашу собственную безопасность и экономику", - объяснил Макар Таран.

Таким образом, непреодолимых препятствий для привлечения китайских инвестиций в Украину нет. Но это не значит, что нужно действовать бездумно и опрометчиво.

"Проблема Украины в том, что мы не имеем развитого товарного производства. А только при его наличии инфраструктурные проекты Китая приносят максимальную пользу. Поэтому пока любые проекты Китая на территории Украины являются в большей степени форпостами для продвижения своего влияния. Нужно привлекать инвестиции из Китая именно в те сегменты, где они смогут дать старт производству продукции. Так же, как в свое время американские инвестиции дали старт китайскому производству, которое и вынесло сегодня эту страну на экономические вершины", - добавил Макар Таран.