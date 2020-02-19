RU  UA  EN

среда, 19 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Олигархи – за коррупцию: как коллективные "медведчуки" и "коломойские" выдумали "соросят"

Некоторым политикам важно дискредитировать людей, не имеющих "советского" мышления

Александр Сушко, глава правления Международного фонда "Видродження", специально для "Апострофа" среда, 19 февраля 2020, 18:26
читати статтю українською
Некоторым политикам важно дискредитировать людей, не имеющих "советского" мышления Депутаты ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Виктор Медведчук Фото: unian

Информационные атаки на Национальное антикоррупционное бюро Украины и другие антикоррупционные органы в нашей стране – это следствие желания олигархов сохранить за собой коррупционные схемы. О том, кто и зачем придумал термин "соросята", а также о столкновении политических поколений в Украине "Апострофу" рассказал глава правления Международного фонда "Видродження" Александр Сушко.

Ключевой причиной активизации подобных информационных атак стала ситуативная коалиция пророссийских сил, которая активизируется Медведчуком и Рабиновичем, с одной стороны, и так называемым "коллективным Коломойским" - с другой. Данные персонажи не заинтересованы в том, чтобы Украина развивалась как демократическая, европейская страна.

В последнее время в Украине наблюдаются определенные изменения, которые делают положение этих людей менее комфортным. Они вынуждены декларировать свои доходы, им приходится объяснять источники денег, они стали более прозрачными, и государство запустило некоторые нормы, заимствованные у Европы, которые делают доходы олигархов и их сателлитов более прозрачными. У нынешней власти достаточно много людей, которые продолжают эти реформы и готовы толкать страну в сторону европейских правил.

Сложившаяся ситуация объединяет старых оппонентов проевропейского курса. Они специально выбрали себе мишени, которые бы свидетельствовали и об их оппозиционной позиции. При этом они не оппонируют прямо, поскольку знают, что большинство граждан Украины поддерживает курс на Европу. В результате они выбрали мишенью Джорджа Сороса – крупнейшего мецената, который поддерживает реформаторские проекты в Украине. Они рассчитывают, что, дискредитировав Сороса и подобных ему меценатов в Украине, они дискредитируют ту категорию политиков реформаторского и проевропейского мировоззрения, которых становится все больше в Украине. Они планируют их маргинализировать, дискредитировать, возможно, даже вытеснить, вернув старые правила, при которых они могли бы продолжать получать коррупционную ренту и не нести за это никакой ответственности.

Именно ситуативная коалиция так называемых коллективных "медведчуков" и "коломойских" приводит к созданию такой ситуации, которую мы видим сегодня.

В Украине с каждым годом постепенно возрастает количество политиков – причем даже на высших ступенях власти – избавившихся от советского мышления. Их опыт не содержит советского и постсоветского операционного кода, который делал возможным коррупционную систему, много лет доминировавшую в Украине. Возрастает количество людей, которые не связаны с той управленческой традицией, допускающей коррупцию.

Для олигархов очень важно выработать стратегию дискредитации этих людей, независимо от их опыта работы или образования. Для них важно навесить ярлык, представляющий в невыгодном свете перед украинским обществом. Поэтому они и придумали термин "соросята" для людей с проевропейским сознанием. Да, эти люди не всегда идеальны, но сила той атаки, которая против них ведется, свидетельствует о том, что они серьезно зацепили интересы олигархов.

В целом, сейчас мы наблюдаем столкновение поколений и попытку старой Украины осуществить реванш и вернуть коррупционные схемы, которые частично перестали существовать за последние несколько лет.

Новости партнеров

Читайте также

Конфликт с Коломойским и "битва" за страну: главные тезисы громкого интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассказал об отношениях с Игорем Коломойским, урегулировании войны на Донбассе и развитии экономики

Не только дружба: что объединяет двух Андреев – Богдана и Ваврыша

Андрей Ваврыш опровергает информацию о наличии общего бизнеса с главой Офиса президента Андреем Богданом, но так ли это

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Какие кадровые решения в команде Зеленского ожидаются в ближайший месяц - узнавал Апостроф

Новости

19 февраля

20:00
Хозяин клонировал собаку, которая спасла его беременную жену от смертельной опасности: фото Lime
19:00
Готовим дома печеночный торт с овощами: рецепт вкусной альтернативы мясным блюдам Lime
18:23
Главой Гоструда может стать чиновник с "темным" прошлым - СМИ
18:22
Назван топ-13 самых инициативных глав ОГА: опубликована инфографика
18:05
Беременная Джамала показала нежные фото - фанаты думают, что певица ждет девочку Lime
17:48
Появилась фотожаба на выходку "слуги народа" при почтении памяти Небесной сотни
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: