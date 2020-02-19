Олигархи – за коррупцию: как коллективные "медведчуки" и "коломойские" выдумали "соросят"

Информационные атаки на Национальное антикоррупционное бюро Украины и другие антикоррупционные органы в нашей стране – это следствие желания олигархов сохранить за собой коррупционные схемы. О том, кто и зачем придумал термин "соросята", а также о столкновении политических поколений в Украине "Апострофу" рассказал глава правления Международного фонда "Видродження" Александр Сушко.

Ключевой причиной активизации подобных информационных атак стала ситуативная коалиция пророссийских сил, которая активизируется Медведчуком и Рабиновичем, с одной стороны, и так называемым "коллективным Коломойским" - с другой. Данные персонажи не заинтересованы в том, чтобы Украина развивалась как демократическая, европейская страна.

В последнее время в Украине наблюдаются определенные изменения, которые делают положение этих людей менее комфортным. Они вынуждены декларировать свои доходы, им приходится объяснять источники денег, они стали более прозрачными, и государство запустило некоторые нормы, заимствованные у Европы, которые делают доходы олигархов и их сателлитов более прозрачными. У нынешней власти достаточно много людей, которые продолжают эти реформы и готовы толкать страну в сторону европейских правил.

Сложившаяся ситуация объединяет старых оппонентов проевропейского курса. Они специально выбрали себе мишени, которые бы свидетельствовали и об их оппозиционной позиции. При этом они не оппонируют прямо, поскольку знают, что большинство граждан Украины поддерживает курс на Европу. В результате они выбрали мишенью Джорджа Сороса – крупнейшего мецената, который поддерживает реформаторские проекты в Украине. Они рассчитывают, что, дискредитировав Сороса и подобных ему меценатов в Украине, они дискредитируют ту категорию политиков реформаторского и проевропейского мировоззрения, которых становится все больше в Украине. Они планируют их маргинализировать, дискредитировать, возможно, даже вытеснить, вернув старые правила, при которых они могли бы продолжать получать коррупционную ренту и не нести за это никакой ответственности.

Именно ситуативная коалиция так называемых коллективных "медведчуков" и "коломойских" приводит к созданию такой ситуации, которую мы видим сегодня.

В Украине с каждым годом постепенно возрастает количество политиков – причем даже на высших ступенях власти – избавившихся от советского мышления. Их опыт не содержит советского и постсоветского операционного кода, который делал возможным коррупционную систему, много лет доминировавшую в Украине. Возрастает количество людей, которые не связаны с той управленческой традицией, допускающей коррупцию.

Для олигархов очень важно выработать стратегию дискредитации этих людей, независимо от их опыта работы или образования. Для них важно навесить ярлык, представляющий в невыгодном свете перед украинским обществом. Поэтому они и придумали термин "соросята" для людей с проевропейским сознанием. Да, эти люди не всегда идеальны, но сила той атаки, которая против них ведется, свидетельствует о том, что они серьезно зацепили интересы олигархов.

В целом, сейчас мы наблюдаем столкновение поколений и попытку старой Украины осуществить реванш и вернуть коррупционные схемы, которые частично перестали существовать за последние несколько лет.