Первые на выход: ТОП-5 безынициативных глав ОГА

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с интернет-изданием "Апостроф" подготовили "Рейтинг инициативности губернаторов". Если в первой части исследования мы рассказали о наиболее активных из глав областных государственных администраций, то в этот раз мы расскажем о наиболее инертных руководителях областей в Украине.

Региональная политика команды Владимира Зеленского длительное время находилась даже не на втором, а на третьем или четвертом месте в списке приоритетов новой власти. Более-менее разобравшись с правительством и его составом, Офис президента, наконец, обращает внимание на то, что происходит в регионах. Это также отмечал новый глава ОП Андрей Ермак. Дальше тянуть некуда - грядущие местные выборы невозможно провести успешно для "Слуги народа" без результативного представительства на местах. Поэтому, в ближайшее время можно ожидать ряд изменений среди руководителей облгосадминистраций. И пока Кабмин определяется со своей системой KPI для руководителей ОГА, мы решили помочь правительству разобраться, кто из руководителей ОГА чем занимался все это время. Вашему вниманию - "ТОП-5 безынициативных глав ОГА".

Перечень кандидатов на увольнение с должностей был создан на основе "Рейтинга инициативности губернаторов", который был разработан экспертами Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) в партнерстве с интернет-изданием "Апостроф". В основу методологии рейтинга были заложены параметры, которые позволяют ответить на главный вопрос: чем занимались руководители ОГА на занимаемой должности?

Рейтинг анализирует, какие приоритеты были в деятельности того или иного председателя ОГА, сколько инициатив они выполнили по разным направлениям деятельности, как руководители облгосадминистраций сотрудничали с областными советами и как все это воспринималось местными медиа, которые непосредственно влияют на отношение к руководителю ОГА со стороны местных жителей. Преимуществом данного рейтинга является то, что предметом оценки является именно собственная деятельность или бездействие руководителя ОГА, которую невозможно оправдать "попередниками".

В рейтинг вошли руководители ОГА, работающие в соответствующей должности не менее 3 месяцев. Согласно выборке таких губернаторов на момент составления рейтинга было 13.

Первый на выход - Юрий Гусев, Херсонская ОГА

Настоящим "чемпионом" в антирейтинге является руководитель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, который был назначен еще 11 июля 2019. К тому же его представление на новой позиции сопровождалось акцией поддержки, которая насчитывала несколько десятков человек с плакатами "Верю Гусеву" и т.п. Эта акция стала ответом на протесты под Кабмином, участники которой требовали у тогда еще премьера Владимира Гройсмана "не назначать коррупционера Гусева" в Херсон. Такое бурное начало карьеры Гусева в Херсоне предусматривало "интересное" развитие событий и в дальнейшем, что собственно и произошло.

Согласно результатам исследования "Рейтинг инициативности губернаторов", Юрий Гусев был инициатором всего 31 активности за 7 месяцев своей работы, что и составляет примерно 5 (4,7) инициатив в среднем в месяц. Большинство из них (по 8) касалось социально-гуманитарной сферы, а также развития туризма. Также за весь период своей работы Юрий Гусев смог осуществить 6 активностей в сфере развития инфраструктуры, 5 – в стимулировании бизнеса, 2 – в развитии промышленности и 1 - привлечение инвестиций. Такой результат контрастирует с результатами лидеров рейтинга, которые были привлечены к около 40 инициативам в месяц (Владислав Скальский - 42,2, Денис Шмыгаль - 37,9).

Юрий Гусев также запомнился особой нелюбовью к нему местных СМИ. Он является лидером по количеству негатива в региональных СМИ. За 7 месяцев работы Гусева было обнародовано 187 негативных сообщений и лишь 41 - положительное. Поэтому, Гусев имеет - 4,46% по индексу медиа-восприятия инициатив главы ОГА. Это - худший результат среди всех коллег Гусева, оказавшихся в данном рейтинге. Конечно, негатив в СМИ можно попробовать списать на оппонентов Гусева, но руководителю Херсонской ОГА вообще нечем адекватно ответить критикам - вряд ли создание "департамента счастья" (это его реальная инициатива) или собственного бренда Юрия Гусева - удачные аргументы для этого. Поэтому результатом работы Гусева является отсутствие адекватных собственных инициатив в регионе, акцент на собственном пиаре и полное неприятие главы ОГА со стороны местных СМИ.

Второй на выход - Виталий Коваль, Ровенская ОГА

Вторым претендентом на увольнение является руководитель Ровенской ОГА Виталий Коваль, который был назначен 9 сентября 2019. На занимаемой должности Виталий Коваль был участником 50 инициатив в различных областях. В частности, Коваль больше уделял внимания вопросу привлечения инвестиций в регион, таких инициатив насчитывалось 12. Вторым вопросом в приоритетах председателя Ровенской ОГА было развитие инфраструктуры (9), третьим - социально-гуманитарная сфера (8). Положительным является также хоть и незначительное, но уделение внимания Ковалем вопросам развития бизнеса (6), а также внедрению инновационных технологий в Ровенской области (3). Трудно сказать, чего именно не хватило Виталию Ковалю для более интенсивной работы в регионе: или отсутствие политического опыта, или ограниченность ресурсов в местном бюджете. Но факт остается фактом, Виталий Коваль продуцирует только около 11 (11,4) инициатив в месяц, что очень далеко от результатов лидеров рейтинга.

Руководитель Ровенской ОГА также не выделяется плодотворным сотрудничеством возглавляемого им ведомства и Ровенского областного совета. Согласно результатам исследования, в среднем облсовет голосовал за 1 решение ОГА в месяц. Такая невнятность в инициативности и сотрудничестве с облсоветом коррелирует с реакцией местных СМИ на Виталия Коваля. За весь период по отношению к Ковалю было опубликовано 7 отрицательных и 7 положительных публикаций в местных СМИ. Соответственно, Ковалю "не мешали" работать внутренне региональные конфликты, война компроматов или что-то вроде. Его деятельности в принципе было мало, как для достижения результатов в области, так и для политических баталий с "несогласными" с его политикой.

Третий на выход - Игорь Сопель, Тернопольская ОГА

Председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель был назначен на эту должность 31 октября 2019-го, но пока так и не смог отличиться приложением значительных усилий в развитие возглавляемого им региона. За три месяца своей работы он был участником 44 инициатив в разных направлениях, большинство из которых (19) касалось социально-гуманитарной сферы. Другие же направления деятельности Игоря Сопеля имели значительно меньше фактических активностей, как то: развитие бизнеса - 5, молодежная политика - 4. В среднем, Игорь Сопель продуцировал по 12 инициатив в месяц, что является четвертым результатом с конца по данному индексу. Для сравнения, председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, который также был назначен 31 октября 2019 года, продуцировал почти 22 (21,9) инициативы в месяц, то есть он более активно приступил к своей работе, чем тот же Игорь Сопель.

Невысокая инициативность Игоря Сопеля отражается в результатах медиа-среза его деятельности. В целом, за три месяца работы руководителя Ровенской ОГА в местных СМИ было опубликовано 412 публикаций с его упоминанием, 6 из них - негативные, положительных нет вообще. Поэтому, можно сказать, что деятельность работы Игоря Сопеля не привлекала значительное внимание со стороны СМИ, которые не нашли поводов положительно отметить работу руководителя ОГА. Зато, касающаяся Сопеля критика образовала дисбаланс в соотношении положительных и отрицательных публикаций, что отображается в индексе медиа-восприятия инициатив главы ОГА, который составляет - 1,46%.

Четвертый на выход - Максим Куцый, Одесская ОГА

Одесская область - один из ключевых регионов в экономической и даже политической жизни страны. Там сосредоточены значительные интересы как государства, так и авторитетных бизнесменов и групп влияния, за назначениями в Одесскую область активно следят и в Киеве. Поэтому назначение на должность руководителя Одесской ОГА Максима Куцого 11 октября 2019 года вызвало интерес к его личности. Результаты нашего анализа позволяют утверждать, что Максима Куцого точно нельзя назвать инициативным или любимцем местных СМИ. И если последнее может быть следствием информационных кампаний, которые, возможно, ведутся против Куцого, то вину за отсутствие инициатив в регионе перекладывать не на кого.

Инициативность - слабое звено в наборе качеств Куцого-губернатора. По индексу инициативности он занимает второе место с конца, уступая лишь "чемпиону" Юрию Гусеву. Максим Куцый инициировал в среднем почти 11 (10,8) активностей по всем направлениям деятельности в месяц. Первым в списке приоритетов Куцого была социально-гуманитарная сфера (13), вторым - развитие бизнеса (8), третьим - молодежная политика (6). Привлечению инвестиций в регион и внедрению инновационных технологий было посвящено только по одной инициативе.

За что можно похвалить Максима Куцого, то это за сотрудничество ОГА и Одесского областного совета. Согласно результатам анализа, Одесский облсовет ежемесячно принимал более чем 8 (8,25) решений, которые вносились со стороны ОГА. Но совершенно противоположная ситуация для Максима Куцого в медийной сфере. За период пребывания в должности, в отношении него было опубликовано 65 негативных публикаций и 18 - положительных. С одной стороны, это может быть результатом информационной кампании против Максима Куцого, с другой - большое количество чрезвычайных ситуаций, произошедших под его председательством в Одесской ОГА. Вместе с тем результат от этого не меняется, по индексу медиа-восприятия инициатив руководителя Одесской ОГА составляет - 2,8.

Пятый на выход - Александр Стадник, Николаевская ОГА

Пятое место в нашем антирейтинге занимает руководитель Николаевской ОГА Александр Стадник, который был назначен на эту должность 18 сентября 2019 года. В общем, Стадник имеет неплохой результат по индексу инициативности (19,7), но снижению позиции Александра Стадника в рейтинге способствовал конфликт с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко, который отразился на сотрудничестве ОГА и облсовета, а также вылился в серию негативных публикаций против Стадника в местных СМИ Николаевщины.

Александр Стадник вообще был участником 73 инициатив ОГА по разным направлениям деятельности, что в среднем в месяц составляет почти 20 (19,7) активностей. Больше всего внимания Стадник уделял социально-гуманитарной сфере (23) и развитию инфраструктуры (15). Третье место в списке приоритетов деятельности председателя Николаевской ОГА занимают привлечение инвестиций и стимулирование развития бизнеса, которые имеют по 8 активностей.

Ахиллесовой пятой в деятельности председателя Николаевской ОГА является сотрудничество с областным советом. Согласно результатам исследования, Николаевский областной совет принимал в среднем 2 решения в месяц, которые вносились со стороны ОГА. Вероятной причиной этого может быть конфликт Александра Стадника и части депутатов областной совета во главе с Викторией Москаленко, которая запомнилась украинцам отчетностью "Мультику" и заявлением о том, что Владимир Зеленский - малоросс. Так или иначе, Стадник получает худший, после Юрия Гусева, результат по индексу медиа-восприятия инициатив главы ОГА, который составляет - 3,51%. За период пребывания в должности в николаевских местных СМИ было обнародовано 204 негативные публикации о Стаднике, 89 - положительных. Такой результат создает дисбаланс в медиа о личности Александра Стадника, что также влияет на его восприятие местными жителями Николаевщины.