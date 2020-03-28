Украинцы в шоке: на кого власть предпочитает тратить деньги во время эпидемии коронавируса

Руководители государственных компаний и члены их наблюдательных советов получают огромные суммы в виде зарплат, премий, бонусов и других выплат. "Апостроф" выяснял, как этими средствами можно распорядиться более прагматично.

На протяжении многих лет сотрудники украинских государственных компаний, включая руководителей, получали очень скромные зарплаты. Это порождало слухи, часто небеспочвенные, что на таких должностях люди получали крупные взятки – иначе какой смысл сюда идти? То есть речь о вопиющей коррупции.

В последнее время в Украине решили активно бороться с коррупцией, и одним из направлений этой борьбы стало существенное повышение зарплат руководителей госкомпаний – дабы лишить их мотива брать взятки (что, надо признать, без жесткого контроля не особо эффективно).

От года в год все больше

При этом от года в год суммы вознаграждения топ-менеджеров таких компаний только растут. Так, украинцы были в шоке, когда узнали, что зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2019 году составляла почти 1,5 миллиона гривен в месяц. При том, что в 2018 году он получал "всего лишь" 571 тысячу гривен. В 2020 году, кстати, его зарплата должна была вырасти до 1,9 миллиона гривен в месяц.

В целях искоренения коррупции во многих госкомпаниях ввели наблюдательные советы – для того, чтобы на эти компании не могли оказывать влияние отдельные госчиновники. В набсоветы активно приглашают иностранных специалистов, а они, надо сказать, охотно соглашаются – зарплаты-то хорошие.

Бывший директор украинского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Шевки Аджунер (2013-2018 годы) сегодня возглавляет набсоветы госкомпаний "Укрэнерго" и "Укрзализныця", а также входит в наблюдательный совет государственного "Ощадбанка". Согласно данным декларации, поданной Аджунером, в октябре 2019 года он получил одноразовую выплату в размере 1,58 миллиона гривен.

Выплаты от "Укрэнерго" оказались скромнее – в мае, июле, августе и сентябре 2019 года он суммарно получил 864,1 тысячи гривен.

Но вознаграждение от "Укрзализныци" было куда более щедрым. В мае-сентябре прошлого года госкомпания выплатила Аджунеру совокупно 3,9 миллиона гривен (в 2018 вознаграждение составило 3,3 миллиона гривен).

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Впрочем, это – сущий мизер, по сравнению с зарплатой бывшего главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который в минувшем году получил зарплату 13,3 миллиона гривен – в среднем, по 1,1 миллиона в месяц.

Членов набсовета "Укрзализныци", как бывших, так и нынешних, также не обделили. Так, покинувший набсовет в декабре 2019 года Даниэль Билак за 2018 год получил выплаты в размере 3,6 миллиона гривен, в 2019 году – 4,7 миллиона гривен.

Остающийся в набсовете УЗ бывший журналист и народный депутат Сергей Лещенко уже в нынешнем году (январь-март) успел получить вознаграждение в размере 800 тысяч гривен.

Бывший коллега Лещенко по журналистскому цеху и депутатскому корпусу Мустафа Найем сейчас трудится на посту заместителя генерального директора госконцерна "Укроборонпром". Согласно данным декларации Найема, за декабрь 2019 года он получил от своего работодателя 486,5 тысячи гривен.

Сопоставимые доходы у членов наблюдательных советов госбанков. Член набсовета "Укрэксимбанка" Виктория Страхова, согласно данным ее декларации, за сентябрь 2019 года – март 2020 года получила 2,7 миллиона гривен.

В крупнейшем банке Украины, национализированном в 2016 году, - "ПриватБанке", ситуация даже несколько лучше. Член набсовета Юлия Мецгер за август 2019 года – март 2020 года получила почти 4,6 миллиона гривен, а независимый член набсовета Роман Сульжик за сентябрь 2019-го – март 2020-го – почти 4,9 миллиона гривен.

Не зарплатой единой

Тема заоблачных зарплат топ-менеджеров госкомпаний не может быть раскрыта полностью без упоминания главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Напомним, набсовет "Нафтогаза" 16 марта продлил контракт с Коболевым до 2024 года, а Кабинет министров 20 марта одобрил это решение.

Непотопляемый руководитель газового холдинга известен, прежде всего, суммами получаемых им бонусов. В 2018 году руководство "Нафтогаза" получила 20 миллионов долларов премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже у российского "Газпрома". Именно тогда Коболев перевел свою премию в размере почти 8 миллионов долларов проживающей в США маме.

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Но менеджмент НАК ожидает очередной бонус – 1% от 2,9 миллиарда долларов (29 миллионов долларов), которые "Газпром" все-таки перечислил Украине по решению суда в Стокгольме.

Согласно данным "Нафтогаза", Андрей Коболев за 2018 год заработал 286,5 миллиона гривен, при этом 261 миллион из этой суммы составила все та же пресловутая премия. Таким образом, зарплата главы НАК за 2018 год составила 25,5 миллиона гривен (2,12 миллиона гривен в месяц).

Но, похоже, такая вольготная жизнь руководителя холдинга заканчивается – новый четырехлетний контракт предусматривает сокращение зарплаты более чем вдвое, а вопрос премий и бонусов снимается с повестки дня. Сколько же в итоге заработает Андрей Коболев, мы скоро узнаем из его декларации.

Жизнь или кошелек

Недавно главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране есть более 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые нужны для лечения наиболее тяжелых случаев пневмонии, вызванной, в том числе коронавирусом. Если в Украине распространение эпидемии пойдет по неблагоприятному сценарию, такого количества аппаратов ИВЛ будет недостаточно. Так, может, на закупку этого оборудования направить деньги, предназначенные на премии и бонусы руководителей госкомпаний и членов их наблюдательных советов?

Если взять цену одного аппарата на уровне 300 тысяч гривен (есть дороже, есть и дешевле), то на покупку еще 3,5 тысячи аппаратов нужно чуть более 1 миллиарда гривен. Наверное, если постараться, такую сумму из бонусных выплат вполне по силам найти.