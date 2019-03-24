Чтобы сегодня быть модной, достаточно надеть рубашку мужа - Анна Бублик

Анна Бублик - дизайнер, которая в свое время создала образы Виталия Козловского, а сегодня делает костюмы для масштабных шоу Ольги Поляковой и "ВИА Гры". О трендах 2019 года, модных депутатах и о том, как сохранить желание творить в жестком бизнесе, модельер рассказала в интервью "Апострофу".

- Тяжело ли быть дизайнером в Украине? Насколько трудно вести этот бизнес у нас?

- Смотря, когда начать. Я начинала в молодом возрасте, в 17 лет, первый курс Академии искусств. Я представила, что я дизайнер, еще толком не выучившись, но уже начала делать свои коллекции, желание было огромное, и была возможность хорошо начать, и каждый день по крупице собирался тот образ, который есть сейчас.

- Тем, кто сейчас начинает, труднее или проще вступить на эту стезю и себя представить?

- Сейчас доступ к информации огромен. Тут имеет значение, отвечает ли личность, которая хочет стать дизайнером, требованиям и умеет ли учиться. Просто назвать себя дизайнером - это одно, а чтобы быть профессионалом, нужно очень много трудиться. Это емкая профессия, надо быть не только художником, но и психологом, технологом… В принципе, сейчас можно это все сделать, но в любом случае, чтобы стать дизайнером, нужно пройти творческий путь. Бывает, что начинают эффектно, попадают в новое течение, но удержаться с тем же азартом и желанием творить не могут.

Практика показывает, что есть уникальные молодые люди с чувством вкуса и желанием творить, они без этого не могут. Возможно, у них больше интересных приемов, но хромает качество или отношение к конечному потребителю. Много составляющих, и сказать, что начинать было легче 20 лет назад или сейчас - сложно. Начало всегда интересное, этот путь, что 100 лет назад, что сейчас - нужно пройти.

- Какие модные тенденции этой весны и вообще в этом году?

- Радует то, что начинает возвращаться качественная классика. Но есть классика, которая красиво выглядит вблизи, ее хочется пощупать и ощутить качество стиля, а есть изделия, которые на фотографиях выгладят ничего так, а потом начинаются нюансы.

Если говорить о модных тенденциях стильных леди, то это oversize-пиджаки, с ними можно одеть и макси-юбки, и укороченные брюки, и шорты. В мировой моде вернулись тенденции середины 80-х.

- А какие антитренды? Что можно одеть такого, что дизайнеры скажут: "Это же позапрошлогодний сезон?"

- Сейчас в мире настолько много всего сделано, что наказывать за то, что выбрали что-то не то, не хочется…

- Возьмем гардероб обычной женщины, что она может прикупить нового, чтобы выглядеть стильно в этом сезоне?

- Всем надо вспомнить о водолазках (гольфиках), oversize-свитерах, объемных сорочках, можно сказать с мужского плеча - можно всегда найти у брата или мужа и на себя примерять… Все сейчас меняются гардеробом.

фото: Gettyimages

- Кто из нашей политической элиты, депутатов, одевается наиболее стильно?

- Сейчас все одеваются уместно, нет ярких персонажей. Мне нравится, как одевается молодая депутат Татьяна Донец, а еще Ирина Степановна Луценко - у нее свой стиль и она умеет правильно себя показать. По поводу Юлии Владимировны - до сих пор приходят клиентки и говорят, а сделайте мне так же. Есть те, кто предпочитает украинский стиль и всячески это подчеркивают вышиванками или костюмами с народным орнаментом. С этникой многие начинают играться, но в политике стиль одежды должен быть без узоров.

- А что Вы скажете о мужчинах-депутатах?

- Все знают, что такое мужской костюм (улыбается). Я бы не хотела говорить о первом лице, потому что у него - свое отношение к одежде. Он отличается от первых лиц других стран.

- А что вы скажете о костюмах украинских звезд. Говорят, вы Олю Полякову одеваете?

- Ее одеть сложно, она выбирает изделия всегда сама. Для шоу мы, конечно, делаем ей изделия, образы, работает целая команда.

фото:facebook/Yasinskiy Mike

- Насколько трудно сотрудничать с такими знаменитостями?

- Мы понимаем друг друга сразу, с полуслова. И всегда есть точки, от которых можно оттолкнуться, если вдруг возникают споры.

- Кто еще из знаменитостей являются вашими клиентами?

- Мы много работаем с группой "ВИА Гра", которая на сцене выглядит сейчас по-другому. Почти все, кто выступает на сцене, были в моей одежде. Монатика еще не было.

- А с кем из мировых знаменитостей хотелось бы поработать?

- Присматриваюсь к Дженнифер Лопес, она мне очень нравится. Если будет возможность, буду только рада. Также нравится Леди Гага.

- Какие Ваши образы или индивидуальные проекты за годы карьеры наиболее запомнились?

- Конечно, есть такие, как вспышки в памяти, фокусовые вещи с которыми было приятно работать. Если говорить об Украине, это все шоу Оли Поляковой. Мы давно работали с Виталиком Козловским, сейчас он уже состоялся, и я больше не работаю над его образом. Мне нравится работать с шоу. Делаем сложные изделия для "ВИА Гры". Недавно сделали уникальные платья из металлической ткани, где все соединялось вручную маленькими ювелирными инструментами. Также делали шоу на океаническом лайнере для одного китайского заказчика. В целом, шоу типа "Цирк дю солей" - это мое.